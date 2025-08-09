Cultura

La Fernández Fierro y Julieta Laso, juntos otra vez en dos recitales muy especiales

La notable orquesta de tango y su ex cantante, hoy relevante solista, se presentarán juntos el viernes 15 y sábado 16, en el Club Atlético Fernández Fierro del barrio del Abasto

Guardar
Orquesta Fernández Fierro con Julieta Lasso - En silencio

El regreso de Julieta Laso al escenario del Club Atlético Fernández Fierro (CAFF) no solo marca un reencuentro artístico, sino que también celebra el reconocimiento institucional: la Legislatura Porteña distinguió recientemente a La Orquesta Típica Fernández Fierro como “Actividad de Interés Cultural”. Este galardón subraya el peso de la orquesta en la vida cultural de Buenos Aires y en la renovación del tango contemporáneo. Ahora, se anuncio un concierto que reunirá a la orquesta y a su ex vocalista en dos funciones especiales, el viernes 15 y el sábado 16 de agosto en el CAFF (Sanchez de Bustamante 772, C.A.B.A.)

La propuesta de estas noches conjuga la potencia de una formación que lleva casi un cuarto de siglo redefiniendo el tango con la voz de una artista que, tras su paso por la orquesta, consolidó una carrera solista de proyección internacional. La Fernández Fierro, fundada a fines de los 90, se distingue por su ética autogestiva y su capacidad para crear un universo propio: no solo gestiona su sala de conciertos, sino que también sostiene una radio online y una discografía que incluye títulos como TICS, Ahora y siempre y Basta. La orquesta, actualmente integrada por Joaquín Aleman (piano), Manuel Barrios (bandoneón), Andrés Hojman (viola), Julia Testa, Martín Elter y Juan Villegas Restrepo (violines), y Yuri Venturin (contrabajo, voz y dirección musical), es una referencia de la escena independiente porteña.

La Orquesta Fernández Fierro y
La Orquesta Fernández Fierro y Julieta Laso ofrecerán dos conciertos especiales en el CAFF el 15 y 16 de agosto (Foto: Fabio Saltarelli)

El repertorio de su último trabajo, Basta, recorre composiciones originales de Venturin y de autores contemporáneos como Palo Pandolfo, Lele Angeli, Tape Rubín, Santiago Bottiroli y Silvio Cattáneo. Estas piezas, según la orquesta, funcionan como “postales de la áspera realidad que vivimos”, reflejando el compromiso social y estético que caracteriza a la agrupación.

Por su parte, Julieta Laso inició su carrera solista en 2010 con el disco Tango Rante, donde abordó clásicos del género junto a un trío de guitarras. Entre 2013 y 2018, su voz se integró a la sonoridad visceral de la Fernández Fierro, con la que grabó dos discos multipremiados y realizó giras internacionales. Su segundo álbum, Martingala (2018), le valió una nominación a los Premios Gardel como Mejor Cantante Femenina de Tango. Durante la pandemia, Laso se trasladó a la provincia de Salta y protagonizó el cortometraje Terminal Norte, dirigido por Lucrecia Martel.

Julieta Laso, reconocida como Personalidad
Julieta Laso, reconocida como Personalidad de la cultura, consolidó su carrera solista tras su paso por la orquesta (Foto: Emiliano Rojas Salinas)

La trayectoria de Laso se consolidó con La Caldera (2021) y Cabeza Negra (2022), galardonado como “Mejor Álbum de Tango” y “Mejor Diseño de Portada” en los Premios Gardel 2023. En el ámbito teatral, su actuación en Ojo de Pombero de Toto Castiñeiras le valió el premio Trinidad Guevara a la “Revelación Femenina”. En 2024, la Ciudad de Buenos Aires la distinguió como Personalidad de la cultura y editó su disco más reciente, Pata de Perra.

El reencuentro en el CAFF contempla un formato doble: primero, Julieta Laso presentará un show solista junto a su cuarteto; luego, compartirá escenario con la orquesta para interpretar una selección de tangos emblemáticos. La información completa sobre el evento, los precios y la venta de entradas se encuentra disponible en la página web de la Orquesta Fernández Fierro.

Temas Relacionados

Julieta LasoLa Fernández FierroMúsicaTango

Últimas Noticias

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

La muestra “Japón. Del mito al manga” deslumbra con la icónica obra que popularizó un tipo de color azul muy especial, y todo un muestrario del acervo del Museo V&A de Londres

“La gran ola de Kanagawa”

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

El periodista Abel Basti reunió indicios y sostiene que la muerte del líder nazi no ocurrió como se cuenta. Aquí, el capítulo donde expone contradiciones de la historia oficial

El cadáver de Hitler: una

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

La muestra “Montaña insomne” en Fundación El Mirador invita a sumergirse en un universo de tapices inspirados en microchips, donde la artista cuestiona el sometimiento a las tecnologías y el estilo de vida que se propone

Jimena Travaglio, un viaje a

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

El escritor y cineasta acaba de publicar “Rengo yeta”, segunda entrega de su cruda historia personal, esta vez dedicada a su primera experiencia en un instituto de menores. “Son demasiadas cosas muy extremas”, describe

César González: “Mi vida es

La Feria de Editores sorprende con libros ilustrados, historietas y juegos para todas las edades

El evento reúne ediciones cuidadas, álbumes y actividades lúdicas que despiertan el interés de grandes y chicos, promoviendo la lectura desde el asombro y la imaginación

La Feria de Editores sorprende
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Julio Zamora: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad”

Pasó 16 años preso por matar, salió y robó con una pistola de juguete: el regreso al hampa de Walter Flores

Tras el escándalo del examen de residencia, el Gobierno limitó la convalidación de títulos médicos de extranjeros

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco volverá a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

INFOBAE AMÉRICA
Qué se sabe del encuentro

Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

La Unión Europea y la OTAN celebraron el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

El régimen de Irán rechazó el desarme del grupo terrorista Hezbollah y lanzó una contundente advertencia: “No se hará realidad”

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

TELESHOW
El encuentro entre Kylie Minogue

El encuentro entre Kylie Minogue y Lali Espósito en Buenos Aires: la foto a pura sonrisa después del show

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en El Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa