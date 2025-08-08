Cultura

Leonor Manso y Eugenia Guerty brillan en “Cae la noche tropical”, una comedia sobre la memoria y el deseo

La dupla actoral logra personajes entrañables en la adaptación teatral que Pablo Messiez y Santiago Loza realizaron de novela homónima de Manuel Puig, que se presenta los sábados en Hasta Trilce

Cae la noche tropical explora la vejez, el amor y la memoria a través de la convivencia de dos hermanas octogenarias en Río de Janeiro

En el desenlace de la obra, la presencia de Carolina Tejeda cobra un peso inesperado: su personaje, Silvia, hasta entonces una figura ausente pero omnipresente en las conversaciones, irrumpe en escena y redefine la dinámica entre las protagonistas. Este giro, que el montaje reserva con astucia, no solo aporta un contrapunto dramático, sino que también subraya la importancia de los vínculos y la mirada ajena en la construcción de la propia identidad.

A partir de este momento, la obra Cae la noche tropical, basada en la novela homónima de Manuel Puig y adaptada por Pablo Messiez y Santiago Loza, se revela como una exploración profunda de la vejez, el amor y la memoria, articulada a través de la convivencia de dos hermanas octogenarias en Río de Janeiro. El espectáculo, dirigido por Messiez, se presenta los sábados a las 20 hs. en Hasta Trilce (Maza 177, C.A.B.A.).

El escenario, diseñado por Mariana Tirantte, reproduce en un mismo plano los hogares de las hermanas y de la vecina, logrando una integración espacial que favorece la fluidez de la acción y la interacción entre los personajes. El verde de las plantas, omnipresente en la escenografía, aporta un aire vital y refuerza la atmósfera tropical que envuelve la trama. El vestuario, a cargo de Renata Schussheim, contribuye a la caracterización y profundidad de los personajes, sumando matices a la construcción de sus identidades.

La obra utiliza la comedia y el humor negro para abordar temas universales como el paso del tiempo, el deseo y la memoria

La historia se centra en Lucía (interpretada por Eugenia Guerty) y Nidia (Leonor Manso), dos hermanas argentinas que superan los ochenta años y comparten sus días en una casa repleta de plantas. Lucía, la mayor y más lúcida, dirige la mayoría de las conversaciones, mientras que Nidia, más frágil y afectada por la reciente muerte de su hija, encuentra en la compañía de su hermana un refugio ante la distancia de sus afectos. Ambas prefieren la intimidad del hogar al bullicio de la ciudad, y dedican largas horas a rememorar anécdotas familiares y travesuras de juventud, evitando así el peso de las ausencias y las enfermedades.

El eje de sus charlas, sin embargo, gira en torno a la vida amorosa de Silvia, la vecina argentina y psicóloga, sobre la que Lucía parece tener información sorprendentemente detallada. Los diálogos, impregnados de humor negro y complicidad, revelan cómo las hermanas proyectan en los chismes sus propias vivencias y prejuicios, especialmente Nidia. La obra utiliza la comedia como herramienta para abordar temas universales: el paso del tiempo, la relación con los hijos, el deseo y la manera en que los recuerdos moldean la percepción de la última etapa de la vida.

La adaptación teatral, estrenada en 2018, recibió excelente repercusión de crítica y público. La versión de Messiez y Loza logra trasladar al escenario la humanidad y el humor característicos de la novela de Manuel Puig, ofreciendo una mirada delicada y cómplice sobre la vejez y la capacidad de reinventar la vida a través de la ficción y la risa.

*Cae la noche tropical se presenta los sábados a las 20 hs. en Hasta Trilce (Maza 177, C.A.B.A.).

[Fotos: gentileza NSB]

