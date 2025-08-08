Cultura

Emma Thompson, al límite físico y emocional: “Me arrastré 12 horas por el barro”

Durante el Festival de Locarno, la actriz británica reveló detalles de la filmación de “Dead of Winter”, el thriller dirigido por Brian Kirk y ambienta en las tierras altas escocesas

Guardar
Emma Thompson relató en el
Emma Thompson relató en el Festival de Locarno el intenso rodaje de 'Dead of Winter' en las montañas escocesas

La actriz Emma Thompson se enfrentó a una exigente jornada de rodaje en la que, según relató, “me arrastré por el barro durante 12 horas” para dar vida a su personaje en la película Dead of Winter, el thriller de Brian Kirk, contó durante una conversación con el público en el Festival de Locarno.

Dead of Winter explora la historia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, se ve envuelta en una situación límite en las montañas escocesas. La actriz, reconocida por su versatilidad y profundidad interpretativa, se sumergió en un rodaje que exigió tanto resistencia física como una intensa preparación emocional.

Emma Thompson detalló que el rodaje incluyó “escenas de acción muy duras” y que, a pesar de su experiencia en el cine, nunca antes había enfrentado un desafío físico de tal magnitud. La actriz describió cómo el equipo de producción la preparó para las secuencias más exigentes, pero subrayó que la crudeza del entorno natural y las condiciones climáticas extremas de las Highlands escocesas añadieron un nivel de dificultad inesperado. “No había dobles para la mayoría de las escenas”, lo que la obligó a realizar personalmente las acrobacias y movimientos complejos según detalló.

El thriller de Brian Kirk
El thriller de Brian Kirk explora la transformación de una mujer tras la pérdida de su esposo

El guion de “Dead of Winter” se centra en la transformación de una mujer que, tras perder a su pareja, debe enfrentarse a una amenaza desconocida mientras lucha por sobrevivir en un entorno hostil.

La actriz también reflexionó sobre el impacto emocional de interpretar a un personaje que atraviesa el duelo y la desesperación. Explicó que el proceso de preparación incluyó sesiones con especialistas en trauma y supervivencia, lo que le permitió comprender mejor la psicología de su personaje. “Fue una experiencia transformadora, tanto física como mentalmente”, afirmó Thompson ante el público del festival suizo.

El rodaje de Dead of Winter se llevó a cabo en locaciones remotas de Escocia, lo que supuso un reto logístico para el equipo técnico y artístico. La producción debió adaptar su calendario a las condiciones meteorológicas cambiantes, lo que derivó en jornadas de trabajo de hasta 14 horas. Emma Thompson destacó la colaboración y el compromiso del equipo, señalando que “todos estábamos al límite, pero eso nos unió más”.

[Fotos: prensa Festival de Locarno]

Temas Relacionados

Dead of WinterEmma ThompsonFestival de Cine de TribecaCine

Últimas Noticias

El día que Virginia Woolf eligió la vida: la mudanza a Bloomsbury, la mediana edad y el nacimiento de una obra inmortal

Un cambio de escenario transformó la existencia de la escritora y dio impulso a su novela más profunda. La ciudad, la fiesta y el pulso de la modernidad

El día que Virginia Woolf

Leonor Manso y Eugenia Guerty brillan en “Cae la noche tropical”, una comedia sobre la memoria y el deseo

La dupla actoral logra personajes entrañables en la adaptación teatral que Pablo Messiez y Santiago Loza realizaron de novela homónima de Manuel Puig, que se presenta los sábados en Hasta Trilce

Leonor Manso y Eugenia Guerty

Montecristo para todos: una versión breve para leer y otra para escuchar, gratis

Leamos, la editorial de Infobae, publica la novela de Alejandro Dumas en tres formatos: abreviado, texto completo y audiolibro

Montecristo para todos: una versión

“No hay que llorar”, un clásico de Tito Cossa, vuelve a la cartelera teatral porteña

La obra que revive tensiones familiares y conflictos propios de la sociedad argentina, se presenta los sábados de agosto y septiembre en Nun Teatro Bar de Villa Crespo

“No hay que llorar”, un

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

El viernes 15 de agosto se cumplirán 60 años del legendario concierto que inició una era para la música en vivo en grandes estadios. Los Mets lo celebrará con un show especial

El famoso show de Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al adolescente acusado de

Detuvieron al adolescente acusado de haber matado a su novia en La Matanza

Cuáles fueron los resultados de los médicos que no aprobaron el segundo examen de residencias

Milei grabará la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”

Caso del cadáver en Coghlan: qué dijo el principal sospechoso al enterarse del hallazgo de los huesos en su casa

El Gobierno reiteró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy: magnitud

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN

Alemania suspendió las exportaciones militares a Israel: Netanyahu criticó la medida de Merz

Un empresario asumió como nuevo presidente del gobierno de transición en Haití

La Unión Europea aprobó un cuarto desembolso de ayuda financiera a Ucrania por más de 3.200 millones de euros

Montecristo para todos: una versión breve para leer y otra para escuchar, gratis

TELESHOW
Las postales de Cande Vetrano

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez