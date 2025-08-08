Emma Thompson, al límite físico y emocional: “Me arrastré 12 horas por el barro”

Emma Thompson relató en el Festival de Locarno el intenso rodaje de 'Dead of Winter' en las montañas escocesas

La actriz Emma Thompson se enfrentó a una exigente jornada de rodaje en la que, según relató, “me arrastré por el barro durante 12 horas” para dar vida a su personaje en la película Dead of Winter, el thriller de Brian Kirk, contó durante una conversación con el público en el Festival de Locarno.

Dead of Winter explora la historia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, se ve envuelta en una situación límite en las montañas escocesas. La actriz, reconocida por su versatilidad y profundidad interpretativa, se sumergió en un rodaje que exigió tanto resistencia física como una intensa preparación emocional.

Emma Thompson detalló que el rodaje incluyó “escenas de acción muy duras” y que, a pesar de su experiencia en el cine, nunca antes había enfrentado un desafío físico de tal magnitud. La actriz describió cómo el equipo de producción la preparó para las secuencias más exigentes, pero subrayó que la crudeza del entorno natural y las condiciones climáticas extremas de las Highlands escocesas añadieron un nivel de dificultad inesperado. “No había dobles para la mayoría de las escenas”, lo que la obligó a realizar personalmente las acrobacias y movimientos complejos según detalló.

El thriller de Brian Kirk explora la transformación de una mujer tras la pérdida de su esposo

El guion de “Dead of Winter” se centra en la transformación de una mujer que, tras perder a su pareja, debe enfrentarse a una amenaza desconocida mientras lucha por sobrevivir en un entorno hostil.

La actriz también reflexionó sobre el impacto emocional de interpretar a un personaje que atraviesa el duelo y la desesperación. Explicó que el proceso de preparación incluyó sesiones con especialistas en trauma y supervivencia, lo que le permitió comprender mejor la psicología de su personaje. “Fue una experiencia transformadora, tanto física como mentalmente”, afirmó Thompson ante el público del festival suizo.

El rodaje de Dead of Winter se llevó a cabo en locaciones remotas de Escocia, lo que supuso un reto logístico para el equipo técnico y artístico. La producción debió adaptar su calendario a las condiciones meteorológicas cambiantes, lo que derivó en jornadas de trabajo de hasta 14 horas. Emma Thompson destacó la colaboración y el compromiso del equipo, señalando que “todos estábamos al límite, pero eso nos unió más”.

[Fotos: prensa Festival de Locarno]