Cultura

El Festival de San Sebastián presenta una gran retrospectiva sobre la relevante guionista Lillian Hellman

El programa incluye dieciséis películas con guiones y adaptaciones de sus obras, en donde participaron grandes nombres de la historia del cine como Audrey Hepburn, Marlon Brando y Jane Fonda

Guardar
La retrospectiva del Festival de
La retrospectiva del Festival de San Sebastián recorre la obra cinematográfica de Lillian Hellman de 1935 a 1999

De El ángel de las tinieblas a Dash and Lilly, la retrospectiva que el Festival de Cine de San Sebastián dedicará a Lillian Hellman cubrirá un arco que va de 1935 a 1999 en dieciséis películas en las que la dramaturga y novelista estadounidense tuvo algo que ver, ya sea como guionista de textos ajenos o adaptando sus propias piezas teatrales.

El certamen español informó este jueves que proyectará toda su obra para cine, “esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood desde los años 30 hasta los 60.

El ciclo incluye dieciséis películas
El ciclo incluye dieciséis películas en las que Hellman participó como guionista o adaptando sus propias obras

Relación con William Wyler

La loba (1941), de William Wyler, con guión de Hellman a partir de su propia obra de teatro y con Bette Davis como protagonista, es uno de los filmes que se proyectarán en esta 73 edición, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre.

Con este realizador estableció una buena relación, ya que además dirigió Esos tres (1936), la primera versión de la pieza teatral The Children’s Hour que ambos abordarían de nuevo en el cine manteniendo el título original y con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine a la cabeza del reparto.

Hellman y Wyler también colaboraron en Calle sin salida (1937), película que combina drama social con cine negro, y en El forastero (1940), western en el que trabajó sin ser acreditada.

Audrey Hepburn y Shirley MacLaine
Audrey Hepburn y Shirley MacLaine en "La calumnia" (1961), de William Wyler

La jauría humana (1966), de Arthur Penn, con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford, es una pieza clave en la carrera como guionista de Hellman (1905-1984), una autora que jamás doblegó su conciencia, y que ha sido durante años “un absoluto enigma”.

Vertiente ideológica

En la vertiente ideológica fue crucial su relación con Dashiell Hammett, escritor fundamental del género negro, comprometido con la izquierda y con el Partido Comunista americano, con quien colaboró en el guion del drama Alarma en el Rin (1943), de Herman Shumlin.

Vanessa Redgrave y Jane Fonda
Vanessa Redgrave y Jane Fonda en "Julia" (1977), de Fred Zinnemann

Hammett está bien presente en uno de los libros de memorias de Hellman, Pentimento, que fue llevado al cine por Fred Zinnemann en Julia (1977) con Jane Fonda como Hellman, Jason Robards en el papel de Hammett y Vanessa Redgrave como Julia, la amiga de infancia de la escritora con la que retoma su amistad en Viena durante los tiempos del auge del nazismo.

La actriz Kathy Bates dirigió en 1999 el telefilme Dash and Lilly, centrado en la relación entre Hammett y Hellman, que cierra el arco temporal de la retrospectiva, en cuyo comienzo se sitúa El ángel de las tinieblas, de Sidney Franklin, de 1935.

Organizado por el Festival de San Sebastián y la Filmoteca Vasca en colaboración con Filmoteca Española, el ciclo contará con la publicación del libro monográfico Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso, escrito por María Adell, Hannah McGill y Nuria Vidal y editado por Quim Casas, crítico y miembro del Comité de Selección de certamen.

[Fotos: prensa Festival de San Sebastián]

Temas Relacionados

Lillian HellmanFestival de San SebastiánCine

Últimas Noticias

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

El viernes 15 de agosto se cumplirán 60 años del legendario concierto que inició una era para la música en vivo en grandes estadios. Los Mets lo celebrará con un show especial

El famoso show de Los

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La institución británica lanzó una iniciativa inédita de selección de personas en todo el Reino Unido para asesorar en políticas y estrategias, buscando mayor apertura y representación social

La National Gallery de Londres

El Ballet Estable del Teatro Colón celebró cien años con una gala inolvidable, plena de emoción y ovaciones

La emblemática compañía de danza, potenciada con la participación de grandes artistas argentinos y estrellas internacionales, ofreció un gran espectáculo frente a una sala colmada

El Ballet Estable del Teatro

El legado cultural de Isabel I: la reina que revolucionó el teatro

La protección real permitió el florecimiento de dramaturgos y actores, impulsando la profesionalización y la diversidad temática que sentaron las bases del teatro occidental y dejaron huella en la identidad inglesa

El legado cultural de Isabel

Los Premios FED25 reconocieron a librerías, editoriales, ilustradores y autores independientes

Personas y proyectos que impulsan la diversidad cultural, la innovación y el crecimiento del sector editorial recibieron los galardones en el primer día de la Feria de Editores

Los Premios FED25 reconocieron a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno dio de baja

El Gobierno dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular

Bajaron los precios en dólares de los autos 0 km: cuánto cuesta ahora cada modelo

Dónde debe ubicarse el arenero del gato en la casa, según los expertos

Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Trump ordenó al Ejército atacar

Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Las cartas de ‘Querido John’ marcaron a los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial

TELESHOW
La reacción del padre de

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”