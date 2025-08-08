Cultura

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

El viernes 15 de agosto se cumplirán 60 años del legendario concierto que inició una era para la música en vivo en grandes estadios. Los Mets lo celebrará con un show especial

The Beatles en Shea Stadium, 1965

La franquicia de beisbol profesional Mets de Nueva York honrará el 60° aniversario de la actuación de Los Beatles en el Shea Stadium cuando reciban a los Marineros de Seattle el viernes 15 de agosto para la “Noche de los Beatles en el Citi Field”.

La actuación de 1965 fue un hito porque los Beatles se convirtieron en la primera banda de rock en realizar un concierto importante en un estadio de grandes dimensiones. Un documental de 50 minutos titulado The Beatles at Shea Stadium capturó el espectáculo. En ese momento, el estadio multiusos era el hogar de los Mets y los Jets de Nueva York del fútbol americano.

La celebración comenzará con una actuación del grupo “1964 The Tribute” frente al Shea Bridge a las 6:15 de la tarde. Los primeros 15 mil fanáticos que ingresen al estadio Citi Field recibirán una réplica exclusiva del Shea Stadium. Las celebraciones continúan durante toda la noche. El primer lanzamiento del juego de beisbol será realizado por miembros del personal del estadio que trabajó en el famoso concierto. Después del juego, los fanáticos podrán quedarse para un espectáculo especial de fuegos artificiales temático.

Una postal del histórico Shea
Una postal del histórico Shea Bridge, ubicado en el hoy llamado "Citi Field" y antes conocido como Shea Stadium, donde Los Beatles tocaron en 1965 (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Los Beatles en el Shea Stadium

El concierto de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York se llevó a cabo el 15 de agosto de 1965 y está considerado uno de los hitos más importantes en la historia de la música popular. Reunió a más de 55 mil personas, una cifra inédita para la época, marcando el inicio de los grandes conciertos en estadios. El evento formó parte de la gira norteamericana del grupo y demostró el alcance global y la intensidad de la llamada beatlemanía. El sonido de los gritos del público llegó a superar el de la propia banda en el escenario. A pesar de las limitaciones técnicas de sonido, el entusiasmo no disminuyó.

La entrada de Los Beatles en el estadio fue transmitida en vivo por televisión, aumentando el carácter mediático del espectáculo. La banda interpretó un repertorio breve que incluyó canciones como “Twist and Shout”, “She’s a Woman” y “Help!”, ante una multitud entusiasta que no cesó de ovacionarlos.

Afiche de la celebración que
Afiche de la celebración que los Mets de Nueva York realizarán por el 60° aniversario del histórico show de Los Beatles en el Shea Stadium

En el escenario, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mantuvieron una actitud distendida y cómplice, interactuando entre ellos y con el público en todo momento. La infraestructura técnica entonces no estaba preparada para eventos de esa magnitud, lo que obligó a improvisar varias soluciones para amplificar el sonido.

El concierto del Shea Stadium consolidó el estatus de Los Beatles como fenómeno cultural y musical. La magnitud del evento influyó en la organización de conciertos de rock de gran escala en años posteriores. La presentación es recordada tanto por su innovación como por la reacción histórica de los fans, que reflejó el impacto de la banda en la década de 1960. El Shea Stadium sigue siendo un símbolo de la expansión del rock y el alcance masivo del grupo británico.

