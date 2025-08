El Ballet del Teatro Colón celebra su centenario en una gala con talentos argentinos y estrellas internacionales

El Ballet del Teatro Colón celebra su centenario con una gala extraordinaria que reúne a estrellas argentinas que triunfan en el exterior y figuras de los grandes teatros del mundo

“100 años de excelencia artística por 100 años más.” Con estas palabras, Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón, sintetizó el espíritu de la gala extraordinaria que conmemorará el centenario del Ballet del Teatro Colón. El evento, que se celebrará el jueves 7 de agosto a partir de las 20 hs., no solo rinde homenaje a una tradición centenaria, sino que también subraya la vitalidad y proyección internacional de una compañía que se mantiene en la vanguardia de la danza.

La presentación oficial de la gala tuvo lugar en la sala del Centro de Experimentación del Teatro Colón, donde se reunieron figuras clave de la cultura y la danza. Entre los asistentes destacaron la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; el propio Gerardo Grieco; la directora adjunta del Ballet, África Guzmán; y un elenco de bailarinas y bailarines argentinos que integran compañías internacionales, junto a artistas invitados del exterior y los miembros actuales del Ballet del Teatro Colón.

La gala extraordinaria en celebración de los 100 años del Ballet del Teatro Colón se realizará este jueves a partir de las 20 hs.

El programa de la gala se concibe como un recorrido por la historia y el presente de la danza, con una selección de obras que abarca desde los grandes títulos clásicos hasta creaciones contemporáneas. El escenario del Colón se convertirá en un verdadero mapa coreográfico, con piezas emblemáticas como Paquita, La Sylphide, Gopak, El lago de los cisnes, Tchaikovsky pas de deux, Diamonds, El adagio de la rosa, Carmen y Carmina Burana. A estos clásicos se suman propuestas actuales como Chacona, Romance del Diablo, From Earth, After the Rain y Don Quijote, entre otras.

La ministra Gabriela Ricardes destacó el papel de los bailarines como embajadores culturales: “Cada uno de estos bailarines encarna el espíritu del Colón y lo proyecta al mundo”. Subrayó que la gala representa una oportunidad para que el público se acerque a los protagonistas de esta historia y escuche sus voces, en un espacio de encuentro que trasciende generaciones.

De izq. a der.: África Guzmán, Gerardo Grieco, Marianela Nuñez y Gabriela Ricardes

El espectáculo reunirá a artistas invitados de altísimo nivel, muchos de ellos argentinos que regresan especialmente para la ocasión. África Guzmán, directora adjunta del Ballet, expresó su entusiasmo al presentar a los invitados: “Verles bailar es un ensueño. Es un placer tenerlos de regreso en casa”. Entre los nombres confirmados figuran Marianela Núñez (The Royal Ballet), María Celeste Losa (Teatro alla Scala), Herman Cornejo (American Ballet Theatre), Wilma Giglio (Royal Danish Ballet), Emmanuel Vázquez (Teatro Municipal de Santiago de Chile), Sergio Neglia (fundador y director artístico de Neglia Ballet Artists), Ludmila Pagliero (Opéra National de Paris), Daniel Proietto (fundador y director de Know Nation), María Eva Prediger (Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín), Rodrigo Colomba (Ballet Folklórico Nacional) y los integrantes del Ballet del Teatro Colón.

La dimensión internacional de la gala se refuerza con la presencia de artistas extranjeros como Nicola Del Freo (Teatro alla Scala), Tiler Peck (New York City Ballet), Emily Bromberg y Viengsay Valdés (directora del Ballet Nacional de Cuba), entre otros. La música en vivo estará a cargo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Beatrice Venezi y Manuel Coves, y del Coro Estable del Teatro Colón.

[Fotos: Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón]