Pilar Policano, la violinista argentina que conquista el mundo, llega al Festival Konex de Música Clásica

La joven y talentosa violinista argentina Pilar Policano en concierto

Este miércoles 6 de agosto, a las 19 hs., el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA será el escenario de un concierto gratuito en el que la joven violinista argentina Pilar Policano actuará junto al Ensamble Buenos Aires, bajo la dirección de Rafael Gintoli. La programación incluye obras de Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach, con arreglos y versiones que exploran tanto el repertorio solista como el de cámara.

La particularidad de este concierto es el instrumento que tocará la joven música argentina. El violín N. Bergonzi, Cremona c1780-85, junto con un arco Dominique Peccatte, Mirecourt c1850, acompañará a Pilar Policano gracias al generoso préstamo de la Ryuji Ueno Foundation, Inc. y Rare Violins In Consortium, Artist and Benefactor Collaborative. Este detalle, que revela la confianza internacional depositada en la joven intérprete, ilustra el nivel de excelencia y proyección global que ha alcanzado la violinista argentina. La ocasión que motiva su regreso desde Viena es el 10° Festival Konex de Música Clásica Grandes Maestros Alemanes.

Entre las piezas seleccionadas figuran la Romanza para violín y orquesta N° 2 en Fa mayor, Op. 50 de Beethoven; el Concierto para violín y cuerdas en Re menor, MWV O 3 de Mendelssohn; el Rondó de la Serenata para orquesta en Re mayor “Haffner” de Mozart (en la versión y cadencias de Fritz Kreisler); y movimientos de la Partita para violín N° 2 en Re menor, BWV 1004 de Bach. El programa se completa con la Sonata para violín y piano N° 9 en La mayor, Op. 47 “Kreutzer” de Beethoven, en arreglo para violín y quinteto de cuerdas de Richard Tognetti.

Pilar Policano se presenta el miércoles 6 de agosto en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA

Quién es Pilar Policano

La trayectoria de Pilar Policano se distingue por una precocidad inusual. Nacida en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, en 2007, inició su formación a los seis años con Rafael Gintoli y, desde 2022, perfecciona su técnica en Viena bajo la tutela del profesor Boris Kuschnir. Su debut como solista con orquesta ocurrió a los nueve años, y a los catorce se presentó en el Teatro Colón. Actualmente, con diecisiete años, ha actuado en salas de relevancia internacional como el KKL de Luzern, el Victoria Hall de Ginebra, el Palais Ehrbar Saal de Viena y el Petruzzelli de Bari. Ha sido solista junto a la Sinfónica de Luzern, la Sinfónica Nacional Argentina, la Filarmónica de Buenos Aires y la Filarmónica de Minas Gerais, entre otras.

Su formación se ha enriquecido con la participación en programas internacionales como el Perlman Music Program, el Ozawa Academie, el Morningside Music Bridge y el Moscow Meets Friends. Entre los reconocimientos obtenidos, destaca el Grand Prix en la V Yankelevitch International Violin Competition, el primer lugar en la categoría Junior del Concurso Internacional de Violín de San Petersburgo —premio otorgado por decisión unánime del jurado— y el primer lugar en Nouvelles Etoiles París 2022. Uno de sus logros más recientes es el Arthur-Waser Award 2025.

El Festival Konex de Música Clásica Grandes Maestros Alemanes se organiza en colaboración con la Embajada de Alemania en la Argentina y conmemora el 200° aniversario de la inmigración alemana a la Argentina y el 35° aniversario de la reunificación alemana. La programación de esta edición incluye, además del concierto de Pilar Policano, una serie de presentaciones gratuitas: un concierto de órgano en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced el martes 16 de septiembre; una gala de cámara en clave de jazz en la Biblioteca Nacional el martes 7 de octubre; una gala de piano en la Embajada de Alemania el martes 28 de octubre; una gala de cámara en el Banco de la Nación Argentina el martes 18 de noviembre y un gran concierto sinfónico de cierre en la Facultad de Derecho de la UBA el sábado 29 de noviembre.

[Fotos: James Gaffigam / gentileza Orquesta Sinfónica de Lucerna; Nebojsa Babic]