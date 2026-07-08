Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala inicia las actividades por su 29 aniversario

La conmemoración, prevista para culminar el 15 de julio, arrancó con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana, a la que acudieron autoridades del Ministerio de Gobernación y mandos policiales

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Espaldas de personas, incluyendo agentes con chalecos de 'POLICIA INSPECTORIA GENERAL', dentro de una iglesia con columnas y un crucifijo
Agentes de la Policía Inspectoría General asisten a un evento en el interior de la Catedral Metropolitana en Guatemala. (PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil de Guatemala inició las actividades por su 29 aniversario, que se conmemorará oficialmente el 15 de julio, una fecha ligada a su creación en 1997 como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y al reemplazo de la antigua Policía Nacional para avanzar hacia un modelo de seguridad ciudadana sin abusos a los derechos humanos.

La institución informó que actualmente cuenta con más de 40 mil agentes uniformados distribuidos en todo el país. La conmemoración se desarrolla, además, en un contexto de cuestionamientos ciudadanos por presuntos hechos de corrupción dentro de sus filas.

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El programa comenzó con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana. Según la PNC, el acto religioso marcó el arranque de las actividades conmemorativas previas a la fecha central del aniversario.

A la ceremonia asistieron el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, la viceministra de Tecnología Karen Ortiz, el director general de la PNC David Custodio Boteo, subdirectores, mandos policiales y agentes de distintas comisarías. La eucaristía fue oficiada por el sacerdote Luis René Sandoval.

Un hombre con traje oscuro y gafas estrecha la mano de un oficial con uniforme azul marino; dos oficiales más detrás y un edificio clásico con columnas al fondo
La Policía Nacional Civil de Guatemala inició el 6 de julio las actividades por su 29 aniversario, que se conmemorará oficialmente el 15 de julio. (PNCdeGuatemala)

La conmemoración comenzó con una misa y seguirá hasta el 15 de julio

Durante la ceremonia, las autoridades agradecieron por casi tres décadas de servicio de los hombres y mujeres que integran la institución. También se reconoció la labor cotidiana del personal policial en la protección de la ciudadanía, la preservación del orden público y el cumplimiento de la ley.

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El acto incluyó un homenaje a los agentes que murieron en cumplimiento del deber. En su mensaje, Sandoval definió la ceremonia como un reconocimiento al servicio, al sacrificio y a la entrega de quienes trabajan por el bien común.

El portavoz de la institución, Jorge Chinchilla, explicó que la misa forma parte de una agenda que se extenderá durante los próximos días con jornadas deportivas y actos institucionales. El objetivo, indicó, es fortalecer la integración del personal y reconocer su desempeño.

Chinchilla también señaló que la Policía ha crecido mediante procesos de profesionalización, intercambio de experiencias y cooperación con cuerpos policiales de Honduras y México, además del acompañamiento de organismos internacionales. “Hemos crecido a través de distintas experiencias y mantenemos relaciones de cooperación con instituciones policiales de países como Honduras y México, además del apoyo de organismos internacionales, lo que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades”, afirmó.

Hombre con camisa blanca y chaleco oscuro con el distintivo '63783-P', manos juntas frente al rostro, rodeado de otras personas uniformadas
La Policía Nacional Civil de Guatemala inició el 6 de julio las actividades por su 29 aniversario, que se conmemorará oficialmente el 15 de julio. (PNCdeGuatemala)

La agenda incluye carrera 10K, actividades culturales y un desfile de honor

Como parte del aniversario, el Departamento de Tránsito organizó la Carrera Nacional “Policía por la Paz 10K”, que reunió a cientos de familias, atletas y personal policial. La salida fue encabezada por Karen Stéfany Ortiz Solares, junto con el director general adjunto de la PNC Héctor Noé González Prera, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes y representantes del Ministerio de Gobernación.

La competencia reunió participantes de distintos puntos del país en las categorías libre, máster, juvenil y personas con discapacidad. La meta estuvo en la Dirección General de la PNC y, al final, todos los corredores recibieron una medalla conmemorativa, mientras los tres primeros lugares de cada categoría fueron premiados por las autoridades.

La agenda oficial continuará con un cuadrangular deportivo entre mandos superiores e invitados, cuya premiación está prevista para el jueves 9 de julio en el Parque Erick Barrondo y el Estadio La Pedrera. El viernes 10 de julio se celebrará la elección del Niño Director de la PNC en el Teatro Lux, seguida por un Ensamble de Marimbas en la noche.

Uno de los actos centrales será el Desfile de Honor del domingo 12 de julio. El recorrido comenzará frente a la Municipalidad de Guatemala y terminará en la Plaza Central de la zona 1, donde después se realizará el acto protocolario.

Las actividades concluirán el 15 de julio con una alborada en la Dirección General desde las 4:30 horas, seguida por la izada y arriada de la bandera nacional y una cena de gala por la noche. Esa fecha marca formalmente los 29 años de la fundación de la Policía Nacional Civil como institución encargada de la seguridad ciudadana en Guatemala.

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