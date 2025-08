La controversia por la censura a una obra trans en el Smithsonian llegó a la tapa de ‘The New Yorker’

"Trans Forming Liberty" ha alcanzado una nueva visibilidad al aparecer en la portada de The New Yorker.

“Liberty no es inmutable. Ella se transforma, y nosotros debemos hacer lo mismo. Este retrato es un enfrentamiento con esa verdad.” Con estas palabras, Amy Sherald definió el sentido de su obra más reciente, Trans Forming Liberty, que ha alcanzado una nueva visibilidad al aparecer en la portada de The New Yorker.

La artista, reconocida por su aproximación crítica a los símbolos nacionales, eligió como modelo a Arewà Basit, artista y performer negra y transgénero, para reinterpretar la Estatua de la Libertad. La imagen, que desafía los límites de la representación y la pertenencia, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre inclusión, censura y el papel de las instituciones culturales en Estados Unidos.

La controversia que surgió cuando la National Portrait Gallery del Smithsonian decidió no exhibir la pintura en la versión itinerante de la muestra de Sherald, lo que llevó a la artista a cancelar la presentación prevista en ese museo. Según relató la propia Sherald a The New Yorker, la dirección de la galería propuso sustituir la obra por un video que recogiera reacciones y abordara cuestiones trans, incluyendo posturas contrarias a los derechos de las personas transgénero. Ante esta propuesta, Sherald acusó a la institución de censura y retiró su exposición.

La artista ya había ocupado la portada de la revista en marzo, con su obra "Miss Everything (Unsuppressed Deliverance)"

La artista ya había ocupado la portada de la revista en marzo, con su obra Miss Everything (Unsuppressed Deliverance), un retrato de una joven negra bebiendo té.

Actualmente, Trans Forming Liberty se exhibe en el Whitney Museum, donde forma parte de la muestra “American Sublime”, una retrospectiva que reúne cerca de 50 obras de la artista, entre ellas su célebre retrato oficial de Michelle Obama. Esta exposición, organizada originalmente por el San Francisco Museum of Modern Art, permanecerá en el Whitney hasta el 10 de agosto.

La itinerancia contemplaba una escala en la National Portrait Gallery del Smithsonian, lo que habría supuesto la primera presentación individual de una artista negra contemporánea en esa institución. La inauguración estaba prevista para septiembre.

Un visitante del museo toma una fotografía del retrato de Michelle Obama encargado por Amy Sherald en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian en 2018 (Carolyn Van Houten/The Washington Post)

La reacción del Smithsonian ante la polémica fue matizada. En un comunicado recogido por The New York Times, la institución afirmó que su intención no era reemplazar la obra, sino contextualizarla dentro de un debate más amplio. No obstante, la administración de Donald Trump intervino en la controversia y, en declaraciones al mismo medio, calificó la retirada de la exposición como “un paso necesario y de principios” para restaurar la programación y las exhibiciones del Smithsonian, sometidas a revisión desde la llegada de Trump a la presidencia.

La tensión entre la administración y el Smithsonian no es nueva. Desde una orden ejecutiva de Trump que acusaba a los museos de la institución de difundir “ideología antiestadounidense”, el escrutinio sobre sus contenidos se ha intensificado.

Amy Sherald

La semana pasada, se supo que el Smithsonian había retirado un cartel en el National Museum of American History que mencionaba los dos juicios políticos a Trump. El sábado, la institución anunció públicamente que presentará una versión “actualizada” de la exposición en las próximas semanas, con información sobre todos los procesos de destitución en la historia del país.

Sherald, en diálogo con The New Yorker, subrayó el propósito de su retrato: “cuestiona a quién permitimos encarnar nuestros símbolos nacionales y a quién borramos. Exige una visión más amplia de la libertad, una que incluya la dignidad de todos los cuerpos, todas las identidades”.