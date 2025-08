George Lucas cuenta cómo será el museo que llevará su nombre en Los Ángeles

El Museo George Lucas de Arte Narrativo abrirá en 2026 en Exposition Park, una zona de museos, espacios verdes y estadios deportivos de Los Ángeles

“Este museo es un templo para el arte del pueblo”. Con esa declaración, George Lucas cerró su primera aparición pública dedicada al Lucas Museum of Narrative Art, un proyecto que, tras años de expectativa, abrirá sus puertas en Los Ángeles en 2026. La frase encapsula la visión de Lucas: un espacio donde la narrativa visual, en todas sus formas, se reconoce como un motor fundamental para la construcción de comunidades y la transmisión de valores.

En una charla que contó con la participación del director Guillermo del Toro y el diseñador de producción Doug Chiang, Lucas concretó su primer acto público relacionado con el museo desde la salida de Sandra Jackson-Dumont como directora y CEO en febrero y tras una serie de despidos en mayo.

El Museo George Lucas de Arte Narrativo expondrá obras de arte y memorabilia de cine y de la cultura popular

El Lucas Museum of Narrative Art, fundado por Lucas y su esposa Mellody Hobson, se concibe como un espacio dedicado a mostrar cómo las imágenes cuentan historias que moldean creencias, comunican valores e inspiran la imaginación colectiva. Según Lucas, el museo buscará demostrar “cómo el arte narrativo influye en las sociedades—formando creencias, comunicando valores, inspirando la imaginación y creando comunidades”.

El edificio, diseñado por el arquitecto chino Ma Yansong del estudio MAD, se erige como una estructura de 27.870 metros cuadrados en Exposition Park. El diseño arquitectónico, en palabras de Del Toro, representa el concepto de flujo: “La forma del museo para mí es el flujo. Y lo hermoso es que somos coleccionistas. George es un coleccionista. Yo soy un coleccionista, pero sé que no poseo nada. Solo sostengo [las obras] brevemente para la siguiente persona que las sostendrá o verá”. El campus tiene más de 4 hectáreas de áreas verdes, diseñadas por Mia Lehrer de Studio-MLA, y albergará 33 galerías, dos teatros, espacios comerciales, restaurante, cafetería, biblioteca y un recinto para eventos, según especificó un video narrado por Samuel L. Jackson.

"Para mí, el arte se trata de una conexión emocional", dice George Lucas

La pasión de Lucas por el arte narrativo se remonta a su época universitaria, cuando comenzó a coleccionar obras. La colección fundacional del museo supera las 40 mil piezas, reunidas a lo largo de más de cinco décadas. Lucas explicó que su interés inicial por el cómic surgió porque “no podía permitirse arte ‘real’”, pero encontraba en el arte de los cómics una vía accesible para conectar emocionalmente con las imágenes. “No soy un coleccionista típico que compra algo y luego, cinco años después, dice ‘lo vendí por 10.000 dólares’. Nunca podría hacer eso. No es lo que pienso que es el arte. Para mí, se trata de una conexión, una conexión emocional con la obra, no de cuánto costó o qué celebridad la hizo. Es algo personal”, afirmó Lucas.

Entre las obras destacadas de la colección se encuentran piezas de artistas como Kadir Nelson, Beatrix Potter y Frida Kahlo. Además, el museo exhibirá modelos, utilería, arte conceptual y vestuario de la carrera cinematográfica de George Lucas. El acervo incluirá “el primer dibujo de personaje de Flash Gordon de 1934, bocetos originales de las tiras cómicas de Snoopy de los años 50 y 60, dibujos originales de la primera portada de Iron Man en 1968 y una plancha original de tinta de Black Panther”.

Lucas, conocido coleccionista de Norman Rockwell, utilizó la emblemática pintura Freedom from Want (1943) para ilustrar cómo el arte narrativo puede transmitir valores fundamentales y fortalecer el tejido social. “La pintura te dice que la familia es importante. Es parte de lo que necesitamos para mantener unida a la sociedad, incluso cuando es difícil… gran parte del arte gira en torno a esas ideas de lo que creemos y lo importante que es para nosotros tener una comunidad y poder construir a partir de una creencia común. La sociedad no puede existir sin un sistema de creencias compartido y ahí es donde la ilustración es vital para mostrar lo que eso significa en la vida cotidiana”, concluyó.

[Fotos: Lucas Museum of Narrative Art; Chris Delmas/AFP]