El regreso de “Grateful Dead”: un legado contracultural y la emoción de los ‘Deadheads’ en el 60° aniversario

Grateful Dead: un legado contracultural y la emoción de los Deadheads en el 60° aniversario (REUTERS/Mario Anzuoni)

Seguidores de Grateful Dead están llegando a San Francisco para tres días de conciertos y eventos que marcan el 60° aniversario de la banda de jam sessions que se convirtió en símbolo de una ciudad donde la gente llevaba flores en el cabello y promovía el amor en lugar de la guerra.

Dead & Company, con los miembros originales Bob Weir y Mickey Hart, se presentará en el Polo Field del Golden Gate Park desde el viernes, con una asistencia estimada de 60.000 personas por día. La última vez que la banda tocó en esa parte del parque fue en 1991, en un concierto gratuito tras la muerte del promotor Bill Graham, un fan de largo tiempo de la banda.

Hoy en día, la situación es distinta. Una entrada general para los tres días cuesta 635 dólares, una cifra que sorprende a muchos seguidores históricos que recuerdan cuando un cigarrillo de marihuana era más caro que una entrada para el concierto de la banda. A pesar de esto, el seguidor David Aberdeen está entusiasmado.

“Este es el hogar espiritual de Grateful Dead”, declaró Aberdeen, quien trabaja en Amoeba Music, en el barrio bohemio de Haight-Ashbury. “Tiene todo el sentido que lo celebren de esta forma”.

Fundada en 1965, Grateful Dead se identifica con San Francisco y su movimiento contracultural. Sus miembros vivieron en una casa victoriana económica en el Haight y luego fueron parte central del Verano del Amor de 1967.

Ese verano terminó por deteriorarse debido a malas experiencias con drogas y redadas policiales, lo que llevó a la banda a mudarse al condado de Marin, al otro lado del puente Golden Gate. Pero nuevos seguidores siguieron apareciendo, incluso después de la muerte en 1995 del icónico guitarrista y cantante Jerry Garcia, impulsados por bandas tributo y derivadas como Dead & Company.

“Hay jóvenes de 18 años que ni siquiera habían nacido cuando Jerry falleció, y estos jóvenes comprenden los valores de los Deadheads”, comentó Dennis McNally, expublicista de la banda y autor.

Sentido de pertenencia

Los Deadheads explican con detalle por qué, cómo y cuándo se enamoraron de la música. Valoran que no hay dos conciertos iguales, ya que el grupo cambia de canciones cada vez. También resaltan la comunidad que se genera en los conciertos.

Un hombre graba con un teléfono celular a los músicos durante el Haight Street Daydream, un evento comunitario que celebra el 60.º aniversario de Grateful Dead (AP/Godofredo A. Vasquez)

Sunshine Powers no tenía amigos hasta los 13 años, cuando bajó de un autobús y entró al barrio Haight-Ashbury. “De repente, sentí que encajaba. O que no necesitaba encajar”, recuerda Powers, ahora de 45 años y dueña del local Love on Haight. “No sé cuál de las dos era la correcta, pero sí que fue, bueno, esto está bien”.

De forma similar, su amiga Taylor Swope, de 47 años, sorteó un primer año difícil en una nueva escuela gracias a un casete de Grateful Dead. La propietaria de la tienda Little Hippie viaja desde Brooklyn, Nueva York, para vender productos, reencontrarse con amigos y asistir a los conciertos.

“El sentimiento es: encontré a mi gente, no encajaba en ningún lado y entonces hallé esto y sentí que estaba en casa. Eso es gran parte del atractivo”, explicó.

Sunshine Powers, propietaria de Love on Haight y fan de Grateful Dead (AP/Godofredo A. Vasquez)

Shows en vivo singulares

En ocasiones, convertirse en Deadhead es un proceso. Thor Cromer, de 60 años, había asistido a varios conciertos, pero no tenía una opinión formada sobre los hippies. Todo cambió el 15 de marzo de 1990, en Landover, Maryland.

“Ese concierto, fuera lo que fuera, invadió mi mente como magia”, dijo. Cromer, quien entonces trabajaba para el Senado de EE.UU., finalmente pidió licencia para seguir la gira y estuvo en aproximadamente 400 conciertos entre la primavera de 1990 y la muerte de Garcia.

Ahora especialista en tecnología, viaja desde Boston para unirse a los “rail riders”, seguidores que bailan cerca del escenario.

Aberdeen, de 62 años, fue por primera vez a un concierto de la banda en 1984. Como el único de su grupo universitario con licencia de conducir, lo eligieron para manejar un Volkswagen escarabajo repleto desde Antioch College, Ohio, hasta Syracuse, Nueva York. “Me pareció algo raro”, comentó. “Pero me gustó”.

Una camioneta de gira con una pintura del músico Jerry García recorre la calle Haight en San Francisco (AP/Godofredo A. Vasquez)

Se enamoró verdaderamente al verano siguiente, cuando la banda tocó cerca del campus. Recuerda una lluvia intensa en pleno concierto y un gran arcoíris apareció sobre la banda cuando regresaron para el segundo acto. Tocaron “Comes a Time”, una balada de Garcia poco habitual en sus repertorios.

“Hay mucha expectativa, y habrá mucha gente aquí”, señaló Aberdeen. “Quién sabe cuándo habrá otra ocasión como esta”.

Este año los fans pudieron ver a Dead & Company en Las Vegas, pero no se han anunciado nuevas fechas. Bob Weir tiene 77 años; los bateristas Mickey Hart y Bill Kreutzmann, 81 y 79. Además de Garcia, el tecladista Ron “Pigpen” McKernan murió en 1973 y el bajista Phil Lesh falleció el año pasado a los 84 años.

Varios eventos por el 60° aniversario

Dead & Company, con los miembros originales Bob Weir y Mickey Hart, se presentará en el Polo Field del Golden Gate Park desde el viernes, con una asistencia estimada de 60.000 personas por día (REUTERS/Mario Anzuoni)

El alcalde Daniel Lurie, quien no es seguidor del grupo, pero tiene a “Sugar Magnolia” entre sus canciones favoritas, celebra el impacto económico mientras San Francisco se recupera de la caída por la pandemia en el sector tecnológico y turístico.

“Son la razón por la que tantas personas conocen y aman San Francisco”, afirmó.

El fin de semana incluye fiestas, espectáculos y celebraciones por toda la ciudad. Grahame Lesh & Friends tocarán tres noches desde el jueves. Lesh es hijo de Phil Lesh.

El viernes, día en que Jerry Garcia habría cumplido 83 años, se renombrará una calle en honor al músico nacido en San Francisco. El sábado se celebrará el Jerry Day en el anfiteatro que lleva su nombre, ubicado en un parque cerca de la casa donde creció.

Fuente: AP