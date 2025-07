¿Puede “Eddington” unir a un país dividido? Ari Aster sacude el cine con la película más polémica del año

Tráiler de la película "Eddington", de Ari Aster

Más allá de un cráneo de mastodonte petrificado y vitrinas de yeso y halita brillantes, Ari Aster señala una habitación donde, conjurando un poco de magia cinematográfica, hizo que Joaquin Phoenix cayera a través de un techo, sobre los huesos de Gerónimo.

“¡Es una broma, el hombre blanco cayendo sobre Gerónimo!” dice Aster, describiendo alegremente cómo hizo que su equipo de decoración contratara a una compañía llamada Bone Clones para construir un esqueleto del guerrero apache desde cero, solo para una toma de dos segundos en su cuarta película, el western moderno perversamente satírico Eddington. Ambientada en un pequeño pueblo ficticio de Nuevo México en mayo de 2020, la última comedia negra de Aster investiga las tensiones entre un sheriff conservador antimáscaras (Phoenix) y un alcalde empalagoso y liberal (Pedro Pascal), cuya disputa personal se intensifica en una guerra cultural, y luego en una sangrienta guerra de justicieros. En el estilo característico de Aster, el tercer acto es tan violento que una mujer en una proyección en Santa Fe le pidió a Aster que explicara cómo usa los efectos especiales para crear una variedad tan amplia de muertes. “Por ejemplo, ¿cómo coordinas qué parte del cuerpo vuela a dónde?”

Cuando se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo, Eddington fue rápidamente considerada la película más polémica del año. Esto no sorprende viniendo de Aster, el guionista y director galardonado por A24, cuya primera película de terror de 2018, Hereditary, presenta a Toni Collette levitando mientras se corta la cabeza con una cuerda de piano. (Véase también: sus demenciales secuelas Midsommar y Beau is Afraid, protagonizada por Phoenix).

“La película trata sobre la polarización, y no nos pareció mal que tuviera una respuesta tan polarizada”, dice sobre Eddington. “Sabíamos que probablemente ocurriría mientras la hacíamos”.

Ari Aster, director de "Eddington", en Cannes (REUTERS/Manon Cruz)

A sus 39 años, disfruta incomodando al público, y sus fervientes seguidores lo consideran el único director joven que no teme hacer películas para “enfermos”, como lo describió un usuario de Reddit. Gran parte de la diversión de ver Eddington reside en ver a la mitad del público reírse a carcajadas y a la otra mitad encogerse de miedo.

“Ari es un cineasta de verdad en el sentido tradicional”, dice Luke Grimes, quien interpreta a un ayudante del sheriff que empieza a tomar decisiones pésimas (léase: racistas) para salir adelante. “Se ha metido en una situación casi imposible: la gente está tan emocionada por ver tu trabajo que te van a dar un montón de dinero para hacer una película que ni siquiera entienden”.

Aster afirma que Eddington no es una película de terror. Pero en cierto modo lo es, sobre nuestro descenso colectivo al partidismo y a un mundo donde nadie se pone de acuerdo sobre la verdad. La ha llamado “un western, pero las armas son teléfonos”, por la forma en que sus personajes utilizan sus cámaras y redes sociales para perpetrar ataques y venganzas. También es una de las primeras películas de un gran cineasta que aborda la pandemia y las divisiones políticas que generó de frente.

“Veo la COVID-19 como un punto de inflexión”, dice Aster. “La veo quizás como el momento en el que finalmente se cortó el último vínculo con el viejo mundo, fuera lo que fuese, donde todos, de alguna manera, teníamos un punto en común y una visión consensuada de la realidad”.

Continúa: «Nos hemos vuelto completamente inalcanzables el uno para el otro. Y lo que más me asusta es que no sé cómo remediarlo».

En Eddington, Aster ha creado una película que no deja indiferente a nadie, ni a ningún tema demasiado delicado. La película parece diseñada para irritar a ambos bandos. El personaje de Phoenix, el sheriff Joe Cross, vive en una casa donde tanto su esposa (Emma Stone) como su suegra (Deirdre O’Connell de El Pingüino) se han visto envueltas en teorías conspirativas de QAnon y están obsesionadas con un profeta de YouTube (Austin Butler, en todo su esplendor). El astuto y corrupto alcalde de Pascal, Ted García, está en el bolsillo de las grandes tecnológicas y se postula a la reelección para poder traer a la ciudad un centro de datos de inteligencia artificial que consume muchos recursos. Mientras tanto, las protestas de Black Lives Matter, lideradas por adolescentes blancos, han tomado la ciudad.

"Eddington": Joaquin Phoenix y Pedro Pascal (A24)

Aster, quien afirma que le pareció “cobarde” escribir sobre esa época y no incluir el movimiento, intenta decir aquí que los liberales también vivían en su propia burbuja, juzgando moralmente a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos. En la película, una adolescente (Amélie Hoeferle) insiste en que el único policía negro del pueblo (Michael Ward) se una a ellos.

“Ari es una persona preocupada y siento que la película intenta arrastrarte al estado de preocupación en el que él se encuentra para que no se sienta tan solo con eso”, dice O’Connell.

Aster comenzó a escribir el guion en junio de 2020, en pleno auge de la pandemia, mientras las protestas por el asesinato de George Floyd conmocionaban al país. Lo escribió durante la era Trump 1.0, lo terminó durante la presidencia de Biden y lo filmó en la primavera de 2024, sin tener ni idea de que lo estrenaría en medio de la agitación del segundo mandato de Trump. Lo que podría haber sido una película de época sobre esta época loca que todos vivimos ha cobrado una renovada relevancia. “Escribí la película porque sentí algo en el ambiente que no había sentido antes”, dice. “Simplemente, se sentía tenso. Parecía que las cosas habían llegado a un punto crítico y estaban a punto de explotar. Y parecía que la gente se veía empujada hacia la violencia… y creo que, en cierto modo, todavía seguimos ahí”.

Hace 38 grados a mediados de julio y Aster me está enseñando Truth or Consequences (T or C para los neomexicanos), el pequeño enclave de artistas en medio de la nada, donde filmó cuatro de las diez semanas que duró el rodaje. Al ver Eddington, podrías pensar que la producción tuvo que cerrar calles para dar una sensación de vacío inquietante, pero así es T or C. Según mis cálculos, solo hay un semáforo en la zona central, y parpadea en amarillo constantemente.

Con un carisma inmenso y una gran seriedad en cuanto a la protección solar, Aster viste vaqueros, una camisa granate y una gorra negra con chiles rojos. Pero a donde quiera que va, lo paran personas que trabajaron en la película y quieren sacarse una foto con él o que les autógrafos su camiseta casera de Midsommar. Aster no es solo un director que trajo una película de 25 millones de dólares aquí; es una especie de héroe que regresa, a pesar de haber crecido tres horas al norte, en Santa Fe, a solo 20 minutos de mi ciudad natal. (En un estado tan vasto y despoblado como Nuevo México, a todos se les considera locales).

Aster y yo nunca nos conocimos, pero ambos pasamos nuestra adolescencia solitaria revisando cintas VHS y DVD usados en la ya desaparecida tienda Hastings del centro comercial DeVargas de Santa Fe, y viendo películas obsesivamente en los mismos cines de arte y ensayo. “Era un niño gordo y tartamudo”, dice Aster, cuya madre es poeta y su padre, baterista de jazz. También era un poco rebelde; lo expulsaron del pequeño instituto privado Santa Fe Prep por una “metida de pata” que no recuerda. Con el tiempo, terminó estudiando cine en el College of Santa Fe, donde ambos vimos películas antiguas en un cine dirigido por estudiantes, equipado con sofás y pufs, y luego en el American Film Institute.

“Desde niño he querido hacer mi película de Nuevo México”, dice Aster más tarde esa noche, presentando una proyección especial de Eddington que A24 organizó en T or C para los residentes que colaboraron en la película, además de un autobús lleno de fanáticos de Aster de Albuquerque que ganaron entradas y viajaron dos horas y pico para estar aquí. A esto le seguirá una fiesta callejera, food trucks y un misterioso espectáculo de 1000 drones que promocionará Solidgoldmagikarp, la empresa ficticia que el alcalde corrupto de Pascal intenta contratar para construir el centro de datos.

Joaquin Phoenix (A24)

Pero primero, tiene que visitar una nueva exposición sobre la película en el fascinante y kitsch Museo de Geronimo Springs, donde Aster filmó la escena del derrumbe del techo de Phoenix. Han exhibido toda la madera rota y el vidrio azucarado de la escena. En las paredes hay fotos del antes y el después de los edificios transformados por la producción, y uno de los aterradores muñecos que la esposa de Joe hace en la película, con lenguas en lugar de ojos y otra cabeza más pequeña en la boca. Una figura a tamaño real de Pascal recibe a los visitantes en la entrada, al igual que un letrero que dice: “¡Nuestro pueblo fue ocupado!”.

La madre de un niño local de 9 años que aparece en la película durante un milisegundo se encuentra con Aster en el museo y le pregunta si Eddington es apropiada para niños. “Es un poco violenta”, dice, restándole importancia al nivel de violencia de Rambo que domina los últimos 30 minutos. Un publicista le recuerda que también hay un momento de desnudez frontal con Phoenix. “Ah, sí”, dice Aster riendo. “Hay un pene”.

Cuando Aster habla de Phoenix, un actor inquieto que se ha convertido en su colaborador más cercano, suena como un orgulloso descifrador de códigos que también bromea con un querido amigo. “Sé lo que va a hacer”, me dice Aster varias veces, relatando sus soluciones improvisadas para sortear la profunda aversión de su actor principal a que le digan qué hacer. Cuando Aster encontró a un sheriff de Nuevo México con aires de vaquero que pensó que Phoenix encontraría “interesante” como base para Joe, en lugar de eso, llevó a Phoenix a cuatro personas para que las conocieran y observó cómo el actor se inclinaba por el que Aster sabía que le iba a gustar. “Así que fue decisión de Joaquín”, dice riendo.

Cada vez que había una escena peligrosa, tenían un ritual. Phoenix decía que no la haría y le pedía a Aster que preparara a su doble, lo cual, según el director, hacía para complacerlo, y luego esperaba el momento en que, al ver el ensayo, Phoenix inevitablemente cambiara de opinión.

“Creo que parte de lo que se ve [en la película] es a Joaquín en guerra con Ari y su rendición, y a Ari en guerra con Joaquín y su rendición”, dice O’Connell. “Es increíble el drama que se desarrolla y lo que logran crear… ¡Es muy intenso!”

Pedro Pascal en "Eddington"

En el estreno en Cannes, la sala se sentía un tanto desconcertada. “Creo que nadie sabía en qué se metía”, dice Grimes, quien estuvo presente. “El primer acto de la película fue un poco lento. La gente se preguntaba: ‘¿Qué estoy viendo? ¿Es una comedia?’. Creo que al final, todos estaban enganchados”. Varios espectadores abandonaron la sala a mitad de la proyección. Algunos críticos la elogiaron por ser “descaradamente provocadora” o por ser “el primer western verdaderamente moderno”. Otros la calificaron de “pesada” con “una dosis fatal de autocomplacencia petulante”. Muchos europeos simplemente no la entendieron. (“No lo sé. ¿Perdón?”, bromeó Aster en su discurso tras la ovación).

¿Es esta película demasiado tarde? ¿Demasiado pronto? ¿Demasiado política? ¿No lo suficientemente política? Y, lo más importante, en el año 2025, ¿de verdad querrá la gente ir al cine a ver una película que recree la pandemia?

Con el estreno de Eddington el viernes en los cines estadounidenses, la gran pregunta es si sus bromas sobre el uso obligatorio de mascarillas y los niños blancos que gritan constantemente “¡esta protesta está ocurriendo en tierras robadas!” tendrán más éxito aquí que en el extranjero.

“La película es muy estadounidense”, dice Aster, “y creo que muchas de esas cosas podrían pasar desapercibidas para alguien que no viva aquí”.

“Todas las reseñas que he leído decían cosas buenas”, dice una mujer del museo.

“¡No todas las reseñas que he leído!” dice Aster, riendo.

Nos sentamos en una mesa en Garcia’s, el elaborado decorado construido para el bar del personaje de Pascal en la película. No es precisamente funcional, pero tiene una pinta estupenda. (Por suerte, se puede conseguir Eddington Red, Joe Cross Lager y A24 Ale de barril en la cercana Truth or Consequences Brewing Company). Aster me enseña un mural que encargó para el interior de Garcia’s, que representa la historia de Eddington, la cual él mismo inventó y ha plasmado en su totalidad. Empieza con un conquistador en la cima de una montaña y luego se extiende por toda la sala. Aster dice que su “mayor decepción” fue que solo filmó ese bar a oscuras, por lo que el mural nunca apareció en la película.

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal en Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Más tarde, cuando el autobús A24 aparece cubierto de carteles de campaña de la batalla ficticia por la alcaldía, señala su favorito que nunca llegó a la película porque solo filmaron el auto de Joe desde un lado: “Mi barbero se quedará sin hogar, pero al menos Ted García recibirá un bono de Navidad de Google”.

Ambientar la película en Nuevo México fue natural. Lo vio como un microcosmos inesperado de Estados Unidos, dada la violenta historia del estado. “De niño, siempre fui muy consciente de los fuertes resentimientos de clase y raciales en Nuevo México, y quería que eso fuera un elemento central de la película”, dice. “Siempre ha habido tensión entre los hispanos y los blancos, y luego, por supuesto, están las comunidades indígenas que, en su mayoría, se han separado por completo, y que fueron abandonadas durante la pandemia y sufrieron el golpe más duro”.

Revisaba y revisaba mientras editaba Beau is Afraid. Luego, en 2023, regresó a Nuevo México y condujo de pueblo en pueblo, hablando con alguaciles, jefes de policía, alcaldes, y también visitando varios pueblos indígenas. El objetivo era obtener una visión lo más amplia posible del clima político de Nuevo México: un estado demócrata lleno de pequeños pueblos republicanos que se enfrentaban a una controvertida gobernadora demócrata (Michelle Lujan Grisham) que había decretado los confinamientos y una presidencia de Biden que consideraban ilegítima. “Mucha gente de estos pueblos republicanos estaba muy molesta por la situación y se apasionaba mucho por lo que creían que estaba sucediendo, especialmente con la gobernadora. Me sorprendió la simpatía de muchos de ellos”, dice Aster.

T or C también se decantó por Trump en 2024, a pesar de su estilo artístico y peculiar, y la producción de Eddington experimentó esas tensiones ocasionalmente, especialmente cuando una iglesia bautista en una calle importante insistió en que su edificio no apareciera en la película, lo que requirió frustrantes soluciones alternativas. “No querían a ningún satanista de Hollywood”, dice Aster.

Algo en lo que Aster, quien es liberal, se mantuvo firme fue en no dejar que sus ideas políticas se filtraran en la película. No la considera imparcial, sino omnipartidista, criticando, empatizando y deseando algo mejor para todos sus personajes, quienes se preocupan por el mundo y viven bajo el temor de que algo ande terriblemente mal.

Ari Aster (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me pareció demasiado limitado hacer una película donde algunos se vistieran de heroísmo y otros fueran deshumanizados”, dice. “Y cuando la gente está bombardeada con mensajes las 24 horas, eso te afecta y te cambia, y me resulta realmente aterrador”.

Ha recibido comentarios indignados porque la película no adopta una postura lo suficientemente firme. Egoístamente, le dijo al público en una proyección en Santa Fe, prefirió la inclusión al partidismo. “Tengo personas muy cercanas a mí que están en algoritmos diferentes, y cada vez es más fácil, casi imposible, llegar a ellas. Y para ellas es cada vez más difícil llegar a mí. Y me duele el corazón”.

Quizás Eddington pueda ser un puente. Quizás “todos puedan sentarse en el teatro y reconocer la locura de aquella época… y tal vez pensar: ‘¿Eh? ¿Es este el camino que queremos seguir? ¿Hay alguna manera de salir de este camino?’”

La película ofrece una visión alarmante de Estados Unidos. ¿Pero tiene esperanza?

Hace una pausa larga antes de responder.

“Estoy buscando esperanza”, dice.

Sí, tengo mucha esperanza. Pero no tengo mucha confianza.

Fuente: The Washington Post