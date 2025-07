Las enseñanzas del Talmud frente a la mentira y la manipulación informativa

La sabiduría milenaria del Talmud ofrece respuestas a los desafíos actuales de la desinformación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos de redes sociales, inteligencia artificial y medios que transmiten en vivo las 24 horas, la verdad parece haber perdido su lugar sagrado. Opiniones disfrazadas de hechos, datos manipulados, recortes tendenciosos y falsedades abiertas circulan a una velocidad que ningún tribunal ni institución puede seguir ni controlar.

Pero esta no es en absoluto una novedad. El Talmud, una fuente legal judía milenaria, ya reflexionaba sobre el poder destructivo de la mentira, y lo hacía con una claridad impresionante. ¡Hace 2.000 años! Entre sus enseñanzas más impactantes está la figura del ed zomem: el testigo falso.

Según el Talmud (Makkot 2b) cuando una persona da testimonio falso con intención de dañar a otro, y se demuestra que mintió, debe recibir “el mismo castigo que pretendía imponer” a través de su mentira. Si su mentira buscaba que otro fuera multado, ella deberá pagar esa multa. Si buscaba que alguien fuera ejecutado, entonces él (en teoría) enfrentará la pena capital. “Harás con él como él pensaba hacer con su hermano” (Devarim 19:19), dice la Torá. Y el Talmud lo toma al pie de la letra.

La desinformación en redes sociales genera relatos falsos que afectan la toma de decisiones colectivas

Esta enseñanza no se trata solo de castigo legal. Es una advertencia moral: mentir para dañar no es un error, es una forma activa de violencia. Y quien hace daño con su palabra, aunque lo haga desde un púlpito digital o una cuenta anónima, debe ser considerado responsable.

Hoy, muchas personas (influencers, comentaristas, funcionarios, incluso periodistas) difunden información falsa o incompleta para promover una causa política, desacreditar a un adversario o instalar una idea en la opinión pública. No lo hacen siempre por maldad; a veces lo hacen por impulso, por ignorancia, o por “jugar el juego” de las redes. Pero el resultado es el mismo: la comunidad recibe un relato falso del mundo, y toma decisiones equivocadas basadas en ese relato.

¿Puede el Talmud ayudarnos a pensar este problema moderno?

La desinformación en redes sociales genera relatos falsos que afectan la toma de decisiones colectivas

¡Creo que sí! Porque el Talmud no analiza solo leyes, sino también intenciones y consecuencias. Enseña que la verdad no es simplemente una posición filosófica, sino la base operativa de la justicia y la convivencia. Cuando alguien falsea un dato y lo presenta como verdadero, está jugando a ser juez, fiscal y verdugo a la vez. Está, como el ed zomem, queriendo que su versión se imponga sobre la realidad. Y si el daño ocurre, no puede lavarse las manos.

Otro concepto clave del Talmud es el de rodef: el perseguidor (Sanedrín 73a). El rodef es alguien que persigue a otro con intención de matarlo, y la ley permite detenerlo incluso antes de que logre su objetivo. En este sentido, dice la Torá (Éxodo 22:1): “Si alguien irrumpe [en una casa de noche] y es herido y muere, no hay culpa de sangre.” Aplicado al mundo digital, podríamos hablar del “rodef virtual”: sería quien usa sistemáticamente su voz pública para hostigar, desacreditar y poner en peligro a otros, ya sea una persona, una comunidad o una nación. Y, al igual que en el caso originalmente planteado por el Talmud, estaría legalmente justificado impedirle generar ese peligro. No se trata de censurar ideas, sino de reconocer que la falsedad destructiva no es libertad de expresión: es persecución encubierta.

El Talmud enseña que la verdad es la base de la justicia y la convivencia social

En definitiva, el Talmud nos recuerda algo fundamental: las palabras construyen mundos. Pueden salvar o destruir. Pueden conectar o aislar. Pueden esclarecer o confundir. Quien usa su palabra como un arma, debe saber que ese arma no es simbólica: es real, poderosa y, como todo arma, puede volverse en su contra.

Frente a la desinformación, no alcanza con indignarse. Hace falta una ética de la palabra, una valentía de la verdad. Y quizás, como enseñaron los sabios hace 2.000 años, también una justicia que responsabilice a quien miente con intención de dañar.

Nuevamente javerim (amigos) el Talmud nos ilumina con su sabiduría inimaginable… y no perenne: parece haberse escrito hoy… para los desafíos de hoy.

No dejo de asombrarme.