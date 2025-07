Raynor Winn enfrenta cuestionamientos sobre la veracidad de su libro más exitoso

Raynor Winn admite errores y expresa arrepentimiento tras acusaciones de fraude y dudas sobre su libro "El camino de la sal" @raynor.winn)

“Cualquier error que cometí durante los años en esa oficina, lo lamento profundamente y estoy sinceramente arrepentida.” Con estas palabras, Raynor Winn respondió a las acusaciones publicadas el pasado fin de semana, en las que se le atribuye haber tomado “alrededor de 64 mil libras” de un antiguo empleador y se cuestiona la veracidad de los hechos narrados en su exitoso libro El camino de la sal. La polémica ha provocado una reacción en cadena: la editorial Penguin ha decidido posponer el lanzamiento de su próxima obra, On Winter Hill, con el objetivo de “apoyar a la autora” en medio de la controversia.

La decisión de la editorial se produce tras la investigación publicada por el periódico dominical The Observer, que pone en duda tanto la situación de indigencia relatada por Winn como las circunstancias en las que ella y su esposo, Moth, perdieron su vivienda. Además, el reportaje cuestiona la validez del diagnóstico de degeneración corticobasal (CBD), una enfermedad terminal que afecta a Moth y que constituye un eje central en la narrativa de El camino de la sal.

En respuesta a estas acusaciones, Winn difundió una extensa declaración en la que rechaza muchas de las afirmaciones y aporta cartas médicas que abordan el diagnóstico de CBD de su esposo. La editorial, citada por la web literaria The Bookseller, subrayó que “dada la reciente situación, en particular la especulación intrusiva sobre la condición de salud de Moth, que ha causado un considerable sufrimiento a Raynor Winn y su familia, nuestra prioridad es apoyar a la autora en este momento”. Por ello Penguin, en acuerdo con Winn, ha decidido retrasar la publicación de On Winter Hill, prevista inicialmente para octubre, y anunciará una nueva fecha próximamente.

Raynor Winn, antes llamada Sally Walker, frente a un póster en el que se promociona la película basada en "El camino de la sal" (Instagram)

On Winter Hill será el cuarto libro de Winn, tras Landlines, The Wild Silence y su debut, El camino de la sal, que ha superado los 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. En esta nueva obra, la autora recorre en solitario la ruta Coast to Coast en el norte de Inglaterra. Según la descripción de la editorial, “a pesar de 45 años caminando juntos, los retrocesos en la salud de su esposo, Moth, le han llevado a ver su deterioro como inevitable, algo que Raynor se niega a aceptar. Sintiéndose atrapada, se siente atraída hacia el norte, como un ave migratoria, en busca de la paz y la esperanza que le brinda caminar”.

Las consecuencias de la controversia han ido más allá del ámbito editorial. Tras la publicación de las acusaciones, la organización benéfica PSPA, que apoya a personas con CBD, puso fin a su relación con la pareja. Además, Winn canceló su participación en la gira Saltlines, en la que iba a compartir escenario con la Gigspanner Big Band en varios recintos del Reino Unido.