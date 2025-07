La obra artística de Ed Sheeran “a lo Jackson Pollock” genera opiniones negativas de la crítica especializada

Ed Sheeran presenta su obra pictórica en Heni Gallery de Londres

La estrella pop británica Ed Sheeran ha cambiado el micrófono por los pinceles, y el fruto de su esfuerzo se expone en una galería del Soho de Londres. Las piezas abstractas, pinturas y grabados coloridos al estilo de Jackson Pollock, están a la venta, y parte de los ingresos se destinarán a la Fundación Ed Sheeran, que apoya la educación musical en las escuelas.

También se exponen en la galería de arte Heni, en el centro de Londres, hasta el 1 de agosto, en una colección titulada Cosmic Carpark Paintings. “Me encanta pintar, más por diversión y para regalárselas a mis amigos, pero esta vez @damienhirst y @heni me animaron a hacer una exposición con ellas”, publicó el musico en su cuenta de Instagram. “Pinto cuando no estoy trabajando en un disco, solo para hacer algo creativo con mi cerebro. Y se trata principalmente de salpicar colores sobre lienzos, como Jackson Pollock, pero con pintura de colores para casas".

Sheeran añadió que eso no lo convierte en “un artista”, pero señaló que le encanta “hacer arte” y que “me hace sentir muy bien, y me encanta el resultado final”. La galería Heni afirmó en un comunicado que la “travesía pictórica” de Sheeran comenzó en 2019 tras su gira Divide, que batió récords, señaló que utilizó una de sus primeras creaciones como portada oficial de su sencillo “Afterglow” en 2020. Las coloridas piezas de su primera colección se “inspiraron en patrones celestiales” y fueron pintadas en un estacionamiento abandonado de Londres el año pasado, añadió.

Mala crítica para Ed Sheeran

El resultado, a juzgar por la repercusión periodística no ha sido tan positivo. Al respecto, el diario The Guardian publicó un texto lapidario, firmado por el crítico de arte Jonathan Jones. “Aunque ha logrado defenderse con éxito de las acusaciones de plagio relacionadas con sus canciones, no tendría defensa alguna ante los herederos de Jackson Pollock. Su arte es, por decirlo de forma educada, un gran homenaje al pintor expresionista abstracto que revolucionó el arte moderno, demostrando que el cuerpo puede ver más que la mente con sus líneas fluidas y enredadas de colores creadas con movimientos danzantes alrededor de lienzos horizontales", escribió Jones.

Y agregó: “Sheeran tiene razón al admirar a Pollock. Pero es arrogante y estúpido pensar que puedes reproducir su genio en tus días libres porque, ya sabes, parece bastante fácil. No lo era. Aquí es donde los artistas famosos se equivocan: piensan que el arte es divertido, pero el arte es sufrimiento y locura. Una salpicadura de Sheeran puede imitar una salpicadura de Pollock, pero no hay sentimiento, no hay verdad. Pollock plasmó su interior en el lienzo, atrayéndote a una red de sufrimiento mental y triunfo".

Y concluye: “El arte abstracto como el de Sheeran da mala fama a todo el arte abstracto porque se basa en la estúpida idea de que hacer lo tuyo es pan comido. Tengo más respeto por Ronnie Wood y Bob Dylan, que intentan hacer pinturas figurativas: puedes burlarte, pero al menos se arriesgan al hacer el tipo de arte que la gente juzga rápidamente. El arte de Sheeran es una hábil estafa. Al pintar sus ligeras y sin sentido mezclas abstractas, evita el escrutinio adecuado y se adentra en el mundo del arte sin arriesgarse. Qué profesional, incluso siendo un aficionado".

