La nueva biografía de Clint Eastwood revela al hombre detrás de la leyenda

"CLINT: El hombre y el cine", de Shawn Levy

El lector no sentirá sino felicidad tras sumergirse en la filmografía y la figura de Clint Eastwood, un artista cuya longevidad y singularidad han marcado el cine estadounidense durante más de seis décadas. La nueva biografía escrita por Shawn Levy ofrece una mirada exhaustiva a la carrera y la vida de Eastwood, quien celebró 95 años en mayo y ha dirigido 40 largometrajes hasta la fecha. La obra, titulada Clint, se adentra en los éxitos, contradicciones y complejidades de un hombre que ha sido, simultáneamente, estrella global y autor de referencia, algo inédito en la historia de Hollywood desde la llegada del cine sonoro.

El libro de Levy se distingue por su enfoque equilibrado, alejándose tanto de la hagiografía como de la crítica despiadada. Reconoce los errores creativos y personales de Eastwood, pero también reafirma su condición de “ícono estadounidense honesto hasta la médula”. Esta nueva aproximación busca el punto medio, abordando tanto los logros como las controversias. Eastwood no concedió entrevistas para el libro, por lo que no hay revelaciones inéditas, pero Levy compensa con una narración perspicaz y detallada.

La estructura del libro alterna entre la crónica de la producción de cada película, citas de críticas representativas —incluidas varias del propio autor del artículo—, análisis de la taquilla y valoraciones sobre el lugar de cada obra en el canon de Eastwood. Entre las observaciones más contundentes, destaca la opinión sobre Breezy, la tercera película dirigida por Eastwood: “Asco. Simplemente asco”. Sobre Ciudad muy caliente (City Heat), donde Eastwood comparte pantalla con Burt Reynolds, la sentencia es igual de tajante: “¡Dios mío, qué película más mala!”.

La biografía no se limita a la filmografía. Examina los contratos, la recaudación de taquilla, la vida personal —incluyendo la conflictiva relación con Sondra Locke, quien demandó a Eastwood por la pensión alimenticia—, la dieta y las opiniones políticas del cineasta. Se recuerda su mandato como alcalde de Carmel, California, y su aparición en la Convención Nacional Republicana de 2012, donde debatió con una silla vacía. Eastwood, autodefinido como libertario, ha sido una figura que desafía el mito de un Hollywood homogéneamente liberal, mostrando entusiasmo por el estilo de violencia estadounidense y, a la vez, una crítica severa de sus consecuencias.

La biografía de Shawn Levy explora la singularidad de Clint Eastwood como ícono del cine estadounidense

El ascenso de Eastwood comenzó en la clase media durante la Depresión. Tras papeles menores en películas poco recordadas, su oportunidad llegó en la televisión, pero fue el cine italiano el que lo catapultó a la fama. Los tres spaghetti westerns dirigidos por Sergio Leone a mediados de los 60 —Por un puñado de dólares (A Fistful of Dollars), Por unos dólares más (For a Few Dollars More) y El bueno, el malo y el feo (The Good, the Bad and the Ugly)— fueron inicialmente despreciados por la crítica estadounidense, que los calificó de basura. Las películas posteriores en Estados Unidos, bajo la dirección de Don Siegel y con la primera aparición de Harry el Sucio, tampoco recibieron mejor acogida. El público, en cambio, respondió de forma entusiasta, y con el tiempo tanto Leone como Siegel alcanzaron el reconocimiento crítico. Eastwood consolidó su estatus absorbiendo sus influencias y perfeccionando un estilo capaz de extraer profundidad psicológica y matices temáticos de materiales considerados pulp.

La obra de Eastwood ha sido celebrada por su estilo cinematográfico limpio y económico, lo que le ha valido el reconocimiento como el último gran exponente del cine clásico estadounidense. Ha ganado el Oscar a la mejor dirección y a la mejor película en dos ocasiones, por Sin perdón (Unforgiven) y Million Dollar Baby. Personajes como Harry el Sucio y el Hombre sin nombre se han convertido en iconos culturales, junto a frases como “Adelante, alégrame el día” y su característico estrabismo.

Levy destaca cómo los temas de la obra madura de Eastwood se han vuelto más complejos y contradictorios con el tiempo. Sobre Sin perdón, considera que es “franca sobre el coste que paga la persona que arrebata una vida”. Aunque esa película transmite una sensación de cierre, Eastwood continuó reinventándose. Desde los 70 años, ha dirigido 19 películas y protagonizado seis, explorando géneros tan dispares como la historia de fantasmas New Age, el musical de gramola o el drama de acción Las 15:17 en París. Al menos tres de estas películas son consideradas excelentes, media docena se acercan a ese nivel y otras parecen concebidas para desafiar las expectativas.

La obra de Eastwood abarca desde los spaghetti westerns hasta dramas complejos, marcando seis décadas de cine

Las últimas obras de Eastwood, que representan casi la mitad de su filmografía como director, profundizan en una visión moral donde el mal es absoluto y la decencia, relativa. Los villanos son inequívocos, mientras que los héroes, especialmente cuando los interpreta él mismo, resultan imperfectos y a menudo poco simpáticos. La violencia aparece como una necesidad, pero sus consecuencias rara vez dejan de ser trágicas.

El método de Levy para analizar cada película, combinando historia de producción, crítica y análisis de impacto, convierte la biografía en una crónica vibrante del cine estadounidense y de una figura irrepetible. Como afirma el propio Levy al inicio del libro, “el hombre y sus películas son uno y lo mismo”, y ninguna otra figura ha representado de forma tan compleja los climas culturales y políticos de la América contemporánea.

[Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni/File Photo; EFE y Warner Bros]