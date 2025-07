Las películas argentinas ‘Hijo mayor’ y ‘Olivia’ competirán en el Festival de Locarno

Tráiler de "El beso de la mujer araña" (2025), de

La 78° edición del Festival de Locarno (Suiza), en la sección competitiva “Cineastas del presente”, presenta dos películas argentinas: Hijo mayor, de Cecilia Kang, y Olivia, de Sofía Petersen.

Hijo mayor trata sobre una familia coreana que llega a la Argentina y “encuentra formas de duelar lo perdido en el camino: Lila, una adolescente coreana-argentina aún no ha encontrado su lugar en el mundo. Mientras tanto, su padre, Antonio, llega a Latinoamérica 18 años antes como un joven en busca de nuevos horizontes, y decide apostarlo todo a la promesa de un sueño de joven inmigrante. Una épica generacional que vuelve al pasado para reinventar el presente”.

"Hijo mayor" es la nueva película de la directora argentina de ascendencia coreana Cecilia Kang

“Olivia sueña de día y vive de noche, en una casa en las montañas con su padre, con quien sólo comparte auroras antes de que el sol naciente la mande a dormir. Sin embargo, una mañana, Olivia espera hasta darse cuenta de que, a pesar de que las botas de Padre siguen junto al fuego, y su abrigo sigue colgado del gancho; a pesar de que no se explica cómo pudo salir de la casa sin salir antes de su habitación, Padre se ha ido, Olivia está sola, y desciende la montaña en su búsqueda”. Así se presenta Olivia, rodada en Tierra del Fuego, y protagonizada por Tina Sconochini; Carolina Tejeda y Dario Haro.

Allí también competirá una película española, Balearic, de Ion de Sosa, una historia de un grupo de jóvenes que se cuelan en una casa de Mallorca, donde hay una piscina en la que nadie se puede bañar.

"Olivia", de Sofía Petersen, fue rodada en la provincia de Tierra del Fuego

Por otro lado, la organización de Locarno anunció que se proyectará en el festival la nueva versión de El beso de la mujer araña, con Diego Luna y Jennifer Lopez en los papeles principales, y dirigida por Bill Condon, que ganó un Óscar por el guion de Dioses y monstruos (1999). La historia, basada en la novela de Manuel Puig , ya fue llevada al cine por el argentino Héctor Babenco en 1985, con Raul Julia, William Hurt y Sonia Braga.

La película se proyectará en la espectacular Piazza Grande de Locarno, donde se exhibirán 14 filmes que podrán optar al premio del público. Compartirá espacio con clásicos como El resplandor (1980), de Stanley Kubrick, o películas premiadas, como Un simple accidente, de Jafar Panahi, última Palma de Oro de Cannes.

Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes, presentará "Un simple accidente" en el Festival de Locarno (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Fuera de competición, una sección que cuenta con otras 14 producciones, se podrá ver I Live Here Now, el primer largometraje de Julie Pacino -hija de Al Pacino-, protagonizado por Sheryl Lee, la inolvidable Laura Palmer de la serie Twin Peaks. Así como la miniserie Silencio, del español Eduardo Casanova, sobre la pandemia del sida en la España de los años noventa, según la programación del festival que se desarrollará del 6 al 16 de agosto.

En la competición internacional participarán 17 largometrajes, entre ellos los últimos trabajos de cineastas como el rumano Radu Jude (Dracula), el franco-tunecino Abdellatif Kechiche (Mektoub, my love: Canto Due), el japonés Sho Miyake (Two season, two strangers) o el palestino Kamal Aljafari (With Hasan in Gaza).

La nueva versión de "El beso de la mujer araña" es protagonizada por Jennifer López

En la sección “Pardos del Mañana”, centrado en nuevos talentos, participarán los cortometrajes Plancton, de la española Irene Moray; Primera enseñanza, una producción hispano-cubana dirigida por Aria Sánchez y Marina Meira; Una vez en un cuerpo, de la colombiana María Cristina Pérez González, y Baisanos, de Andrés y Francisca Khamis Giacoman, producida por Chile, España y Palestina.

“Las películas de esta 78 edición encarnan lo más vibrante, necesario y audaz del cine contemporáneo. Es un cine firmemente anclado en el presente, desprovisto de nostalgia y orientado hacia un futuro abierto, dinámico e inclusivo” señaló en la presentación el director artístico del festival, Giona A. Nazzaro.

Fuente: EFE