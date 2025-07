Obras seleccionadas de la feria MAPA, en una muestra en la Casa del Bicentenario

Tras la Feria MAPA de abril, llevada a cabo en La Rural (foto), la Casa Nacional del Bicentenario inaugura MAPA Muestra, una exposición colectiva con 34 artistas seleccionados de la feria MAPA

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura el viernes 11 de julio a las 18 MAPA Muestra, una exposición colectiva que reúne obras de 34 artistas seleccionados entre los participantes de la séptima edición de la feria de arte MAPA, llevada a cabo en abril.

La selección de artistas fue realizada por un jurado independiente y busca ofrecer una cartografía simbólica del arte contemporáneo argentino a través de las creaciones de referentes de distintas regiones del país. La exposición propone a su vez tender puentes entre la feria, las instituciones culturales y los diversos actores del circuito artístico, de modo de generar un espacio de diálogo entre artistas, galeristas, curadores, gestores y públicos.

Organizada en conjunto por MAPA Feria de Arte y la Casa Nacional del Bicentenario, la muestra apunta a fortalecer el entramado institucional del sector y ampliar la circulación de obras. La institución anfitriona destaca su visión del museo como una red dinámica, enfocada en la colaboración con el sector privado y la articulación entre actores de la cultura para impulsar proyectos comunes y profesionalizar el ecosistema artístico.

César Pereyra, BECA MAPA para clínica Cazadores será uno de los expositores de la Muestra MAPA. La exhibición estará abierta al público del 11 de julio al 14 de septiembre, con entrada gratuita en Riobamba 985

MAPA Feria de Arte, realizada del 10 al 13 de abril en La Rural, se perfiló como una plataforma clave para el arte contemporáneo en Argentina. A lo largo de sus ediciones, ha reunido a más de 500 galerías y 2.000 artistas, y propició el encuentro entre creadores, gestores, coleccionistas y nuevos públicos.

Artistas participantes

Alicia Ainbinder (CDEbis, Buenos Aires); Ana Alegría (The White Lodge, Córdoba); Sofia Árbol (Talismán, C. A. B. A.); Corina Bolzico (Belle Arti Gal, Santa Fe); Marta Bonjour (Núcleo de arte, C. A. B. A.); María Bressanello (Tiempo Galería, C. A. B. A.); Mario Bueno (Marea, C. A. B. A.); Francisca Coll (Proyecto Tres, Salta); Valeria Costantini (Double Rainbow, Córdoba); Ricky Crespo (Valk Gallery, C. A. B. A.); Florencia dal Lago (Centro de Edición, Buenos Aires); Asya Davydova (Hasta la Raíz, Cariló); Laura Egea (Nilo galpón de arte, Córdoba); Santiago Estellano (Almacén, San Nicolás); Ale Feijó (Cardinalis, C. A. B. A.); Javiera Gart (La Galerilla, Garzón, Uruguay); Lulú Jankilevich (Colada Gallery & Ed., C. A. B. A.), Enrique Llorens (Natali Bonaudi arte, Villa Carlos Paz); Los Chopen (Bahía Blanca); Ana Maldonado (Imaginario, C. A. B. A.); Alejandra Martin (Mosaicos.Site, Morón); Wanda Matulionis (Roseum Arte Contemporáneo, La Rioja - C. A. B. A.); Roger Mac Entyre (Galería Lyv, Córdoba); Soledad Miralles (El Aguará, Cañada Rosquín); Carina Montemurro (1/1 Caja de arte, C. A. B. A.); Claudia Monti (Pasaje 865, C. A. B. A.); Pablo Morgante (Sasha D, Córdoba); César Pereyra (Mbopara, Resistencia); Juan Perrone (Proyecto Crisis, Vicente López); Agustina Piasentini (Yuyal, Resistencia); Candela Pietropaolo (Yuyal, Resistencia); Natalia Segré (Musgo, C. A. B. A.); Santiago Spirito (Femur, C. A. B. A.) y Stefanie Wolff (Tandem Art Gallery, Neuquén).

*La exhibición podrá visitarse hasta el domingo 14 de septiembre, de miércoles a domingos entre las 15 y las 20, en Riobamba 985, C. A. B. A., con entrada gratuita.

Fotos: Grupo Mass/ archivo.