Cuando la CIA actuó en Uruguay para frenar el plan cubano de expandir el comunismo

Más secretos del PCU, de Alvaro Alfonso

Hace cuatro décadas, en el mes de marzo de 1985, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (EE.UU.), conocida como CIA, con el aval del gobierno democrático recién instalado, del entonces presidente Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), puso en práctica una operación encubierta contra el Servicio Secreto Cubano, en territorio uruguayo.

Uruguay volvía a la democracia, tras casi 12 años de Dictadura.

La CIA contó con el apoyo de recolección de información de la SIDE (Argentina), el MOSSAD (Israel) y el Servicio Secreto de Brasil, para evitar que el entonces hombre fuerte de Cuba, Fidel Castro, instalara un centro subversivo en Montevideo, que tenía como objetivo final situar la ideología comunista en Chile, lo que convertiría la zona sur del continente americano en un polvorín.

Asimismo, la central de inteligencia estadounidense sumó aportes de oficiales de inteligencia militar y policial uruguayos, lo que determinó que fueran descubiertas claves que llevaron a descifrar datos confidenciales de la KGB, antes de que cayera el Muro de Berlín, por ende, el Socialismo Real, en el año 1989.

El contenido y los detalles de la misión nunca revelada hasta hoy, están contenidas en el nuevo libro Más secretos del PCU, del periodista y escritor uruguayo, Álvaro Alfonso. Alfonso también es autor, entre otros libros, de El golpe de todos, sobre el golpe de Estado en Uruguay en 1973, y de Computadora, sobre la operación de inteligencia llamada Computadora, creada en 1977 por la Armada uruguaya para desarticular la red clandestina del Partido Comunista del Uruguay

Alfonso localizó una carpeta en el llamado Archivo Castiglioni, con documentos rotulados como Estrictamente Secretos, en los que aparecen escuchas telefónicas, reuniones reservadas de los principales dirigentes del Partido Comunista en el Uruguay con sus pares cubanos, al mismo tiempo que aparecen nombres de dirigentes de los partidos fundacionales del Uruguay, Colorado y Nacional. Pero además, exponen secretos de alcoba, de cómo los cubanos planeaban instalar el citado centro subversivo.

Álvaro Alfonso

En los informes que integran la carpeta, se establece que el cantautor cubano Silvio Rodríguez, era considerado un elemento de propaganda de la revolución cubana. Rodríguez, junto a Pablo Milanés, entre otros destacados artistas, participaron en espectáculos populares masivos en el mes de marzo de 1985, en los que se celebró la vuelta a la democracia en Uruguay.

Más secretos del PCU contiene, además, la historia de creación del aparato armado comunista en pleno régimen democrático en Uruguay, en el año 1964 (no fue utilizado pese al quiebre institucional que se concretó en 1973), del aparato de finanzas y muestra cómo la dictadura uruguaya negoció con su colega soviética la salida del país del principal dirigente histórico de dicha colectividad, Rodney Arismendi, en los años 1974 y 1975. La publicación pone al descubierto cómo se exiliaron en la U.R.S.S. y Alemania Oriental la mayoría de los principales dirigentes comunistas, mientras los militantes de base eran detenidos y estarían presos durante casi una década. A eso se suma que varios dirigentes comunistas detenidos, terminaron en la lista de los 32 desaparecidos en Uruguay.

Alfonso dijo “que recolectando información para el documental Bacacay 3570, que está previsto estrenarse en setiembre de este año -refiere a los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, ocurridos en Buenos Aires hace casi 50 años- en el que trabajamos con Amodio Pérez y Horacio Lampariello, localizamos un documento de un jefe del Ejército Argentino, elaborado en los años 60, que desvela detalles secretos de la penetración de la inteligencia soviética, la KGB, en esa época, en Uruguay".

A Silvio Rodríguez lo consideraban un elemento de propaganda. (REUTERS/Edgard Garrido)

Añadió que “los tres coincidimos que dicho material hubiera sido de singular importancia para el libro, pero este ya estaba impreso. Igual lo vamos a dar a conocer”.

Alfonso argumentó que la historia de los comunistas en el Uruguay se parece a la frase del tango Volver, cuando dice que 20 años no es nada. “A propósito del informe de siete páginas de la inteligencia argentina, me animo a afirmar que para el Partido Comunista en el Uruguay 60 años no es nada. Lo escrito hace seis décadas y lo que pasó en la realidad, hoy es un calco de la historia política de mi país”.

Reveló que los miembros de la embajada soviética en Montevideo, desde el embajador hacia abajo eran agentes de la KGB, algunos con el grado de general de brigada o coronel. Ellos mantenían reuniones con el nombrado Arismendi -el histórico secretario general del PCU- “con el objetivo primordial soviético de socavar la estructura democrática del Uruguay“.

El principal de la embajada en Uruguay había sido jefe de Inteligencia en Argentina, en la década de los años 50, después de culminada la Segunda Guerra Mundial.

El informe refleja que la U.R.S.S., a través del Partido Comunista de esa nación, “pagaba más del 60 % del presupuesto anual de los comunistas en el Uruguay, pero las verdaderas sumas estaban restringidos a tres dirigentes: Arismendi, Eduardo Bleier y Enrique Rodríguez”.

Añade que el PCU tenía “tres juegos de contabilidad separados 1) presupuesto falso, con el propósito de conformar los requisitos de impuestos del gobierno uruguayo 2) otro presupuesto falso, el cual está a disposición de los afiliados y militantes del PCU, y el presupuesto verdadero restringido”, que era para los mencionados dirigentes, el cual estaba a disposición de algunos afiliados.