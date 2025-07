Susan Sarandon debuta en el teatro británico con una obra que explora siete décadas de vida

Susan Sarandon debutará en el teatro de Londres con la obra "Mary Page Marlowe" (Foto: REUTERS/Angelina Katsanis)

Susan Sarandon afrontará un nuevo reto en su carrera al debutar en el teatro británico este septiembre, compartiendo escenario con Andrea Riseborough en el Old Vic de Londres. Ambas interpretarán a la misma mujer en distintas etapas de su vida en la obra Mary Page Marlowe, escrita por Tracy Letts y dirigida por Matthew Warchus.

La pieza, que se presentará entre el 23 de septiembre y el 1 de noviembre, propone un recorrido por siete décadas en la vida de una contadora y madre de dos hijos, en Ohio. El relato se construye como un “mosaico que salta en el tiempo”, con varios intérpretes encarnando a la protagonista en diferentes momentos. “Estoy honrada de que me hayan invitado a participar en una obra durante la última temporada de Matthew Warchus en el Old Vic”, expresó Sarandon, quien reconoció sentirse “aterrada pero emocionada” ante el desafío.

Para Sarandon, este regreso a las tablas supone un hito relevante. Su debut en Broadway se remonta a 1972, cuando participó en An Evening with Richard Nixon and … de Gore Vidal. Más tarde, alcanzó la fama cinematográfica con The Rocky Horror Picture Show y consolidó su carrera con cinco nominaciones al Oscar, obteniendo la estatuilla por Dead Man Walking. Su última aparición en Broadway fue en 2009 con Exit the King.

“Es un honor trabajar junto a la extraordinaria Susan Sarandon", declaró Andrea Riseborough (Foto: REUTERS/Mina Kim)

Andrea Riseborough, reconocida principalmente por su trabajo en cine, no actuaba en teatro desde hace 15 años. Su último papel destacado en Londres fue en Ivanov junto a Kenneth Branagh en el Donmar Warehouse en 2008. Recientemente, participó en la adaptación cinematográfica de Matilda the Musical, dirigida también por Warchus. “Es un honor asumir el papel de Mary –entre otros– en la conmovedora obra de Tracy Letts, junto a la extraordinaria Susan Sarandon. Estoy muy agradecida de volver a trabajar con Matthew y emocionada de actuar por fin en el Old Vic, un espacio hermoso”, declaró Riseborough.

La dirección de Matthew Warchus aportará un enfoque particular al montaje, ya que todas las producciones de su última temporada se presentarán en formato “in-the-round”, con el público rodeando el escenario. Warchus elogió a Letts como “uno de los más grandes escritores vivos de Estados Unidos” y destacó la relevancia de la obra en su despedida del teatro.

Mary Page Marlowe se presentará en el Teatro Old Vic de Londres desde el 23 de septiembre

Tracy Letts es conocido por su obra ganadora del Pulitzer, August: Osage County, que se estrenó en Chicago bajo la dirección de Anna D Shapiro y llegó al National Theatre de Londres en 2008. Shapiro también dirigió el estreno mundial de Mary Page Marlowe en el Steppenwolf Theatre en 2016. En su reseña para The New York Times, el crítico Charles Isherwood describió la estructura de la obra como “hermosa y conmovedora, como hojear el álbum de fotos de un amigo sin un orden particular, encontrando rostros familiares y otros inesperados. Y entonces te topas con alguien completamente desconocido –que claramente significó mucho para tu amigo– y te das cuenta, con una punzada de tristeza, de que tu conocimiento incluso de quienes más quieres siempre será fragmentario e incompleto”.

El estreno en el Old Vic supondrá la primera vez que Mary Page Marlowe se presenta en el Reino Unido. Letts manifestó su satisfacción por este hito: “Desde mis primeras experiencias como dramaturgo aquí hace 30 años, hasta la temporada de August: Osage County, Londres es una parte fundamental de mi desarrollo como artista. Me siento profundamente agradecido de tener Mary Page Marlowe en el Old Vic, dirigida por Matthew y con estas actrices notables. Es un auténtico privilegio”.