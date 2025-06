Werner Herzog encabeza un festival sobre IA y arte, en EE.UU.

Werner Herzog

El próximo mes, el Aspen Art Museum lanzará su nueva iniciativa insignia, AIR, un ambicioso programa que reunirá a artistas, cineastas, músicos, diseñadores, tecnólogos y pensadores creativos para explorar el papel del arte en un mundo cada vez más complejo.

La inauguración de AIR está prevista para el 29 de julio en la ciudad de Aspen, Colorado, y marcará el inicio de un festival público y un retiro privado que buscan examinar cómo las múltiples intersecciones entre arte y tecnología están transformando la realidad contemporánea.

El Aspen Art Museum, reconocido por su enfoque innovador en la promoción del arte contemporáneo, ha diseñado AIR como una plataforma para el diálogo interdisciplinario. El programa se inspira en figuras como Paul Chan, artista que ha dedicado años a programar una inteligencia artificial capaz de crear un autorretrato sintético, y en la física Sara Imari Walker, autora del libro Life As No One Knows It, una obra que aborda el origen de la vida y que servirá como eje temático para AIR 2025. La presencia de estos referentes subraya la intención del museo de situar la conversación artística en el centro de los debates sobre tecnología, ciencia y creatividad.

Paul Chan, artista que ha dedicado años a programar una inteligencia artificial

Uno de los momentos más esperados de AIR será la serie de conferencias magistrales, encabezadas por el cineasta alemán Werner Herzog. Con más de setenta largometrajes y documentales en su haber, Herzog se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el cine mundial. Su filmografía abarca títulos provocadores como Fitzcarraldo (1982), Grizzly Man (2005), Cave of Forgotten Dreams (2010) e Into the Abyss (2011). En 2022, Herzog publicó sus memorias Every Man for Himself and God Against All y, en 2025, recibirá el León de Oro a la Trayectoria en el Festival de Cine de Venecia.

La participación de Herzog en AIR se centrará en el concepto de “verdad extática”, una noción que, según el propio director, trasciende los hechos para alcanzar una forma de iluminación única. “Lo factual nunca puede darnos el tipo de iluminación, el destello extático, del que surge la Verdad”, reflexionó Herzog alrededor de 2010.

Esta idea, que ha ocupado su pensamiento durante al menos dos décadas, adquiere nuevas dimensiones en una era marcada por la inteligencia artificial y la ilusión digital. Herzog integrará estos planteamientos tanto en su próxima conferencia como en su libro en preparación, The Future of Truth.

Herzoh junto a Klaus Kinski durante la filmación de "Fitzcarraldo" (Werner Herzog Films/Deutsche Kinemathek)

Nicola Lees, directora artística y directora ejecutiva del Aspen Art Museum, destacó la relevancia de Herzog para el festival: “Werner Herzog es una de las voces más singulares del cine y la cultura: absolutamente intrépido, increíblemente imaginativo y profundamente humano. Su obra no solo desafía nuestra percepción del mundo; nos impulsa a sentir más, a pensar de manera más expansiva y a abrazar lo desconocido. Es un honor celebrar su visión en nuestro festival inaugural este verano”.

Junto a Herzog, AIR contará con la participación de otros ponentes destacados. El arquitecto Francis Kéré abordará el poder comunitario de los espacios públicos, mientras que la artista Maya Lin explorará cómo sus obras medioambientales fusionan paisaje y memoria. Estas intervenciones reflejan la diversidad de enfoques y disciplinas que caracterizan el programa, consolidando a AIR como un espacio de encuentro para perspectivas innovadoras.

La programación artística de AIR incluirá intervenciones específicas en el sitio, encabezadas por el vanguardista Matthew Barney. Conocido por su trabajo en cine, escultura y performance, Barney presentará en Aspen una nueva pieza titulada TACTICAL parallax. Esta obra retoma y conecta motivos de dos de sus proyectos más importantes: Redoubt (2018–2021), que explora el paisaje mítico, y SECONDARY (2023), una instalación de video que examina la relación entre el deporte estadounidense y la violencia.

Matthew Barney, conocido por su trabajo en cine, escultura y performance (REUTERS/Toby Melville)

El festival también contará con la presencia de la escultora Mimi Park, el artista Jota Mombaça y el dúo colaborativo formado por Apichatpong Weerasethakul y Rafiq Bhatia, quienes presentarán obras que exploran la interconexión entre sueños, sonido, cuerpo y naturaleza. Por su parte, Paul Chan protagonizará un diálogo inédito con su avatar de inteligencia artificial, en el que discutirán temas como las identidades falsas y la muerte.

AIR fomentará el intercambio humano a través de su sección Dialogues, que reunirá a figuras como el artista Glenn Ligon y la directora de museo Thelma Golden para debatir sobre la colaboración en la práctica artística. Otras conversaciones destacadas incluirán a la artista Sophia Al Maria y la física Sara Imari Walker discutiendo la vida más allá de nuestro planeta; la arquitecta Frida Escobedo y el curador José Esparza Chong Cuy analizando la arquitectura museística; y la artista y escritora Aria Dean junto a la historiadora del arte Courtney J. Martin enfrentando el canon histórico-artístico.

La llegada de AIR convertirá a este evento en la novedad más reciente del calendario anual de la Aspen Art Week, que ya incluye la Aspen Art Fair, inaugurada el año pasado, y el beneficio ArtCrush del Aspen Art Museum, que este año rinde homenaje a Glenn Ligon. AIR coincidirá, además, con exposiciones dedicadas a la artista brasileña Solange Pessoa, la fotógrafa estadounidense Sherrie Levine y la visionaria italiana Carol Rama, así como con la presentación de una nueva obra de la artista británica Anthea Hamilton.