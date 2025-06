Pedro Mairal afirma que la literatura debe transmitir “aquello que no se muestra en Instagram”

Pedro Mairal publicó en Brasil "Fogo nos olhos: Crônicas sobre o amor e outras fúrias"

“El amor es un error. Pero ese error es la única cosa que existe”, es la frase que da inicio a Fogo nos olhos (Fuego en los ojos, en español), una recopilación de 17 crónicas en portugués sobre los vínculos humanos publicadas originalmente en el diario Folha do Sao Paulo y que Pedro Mairal presenta esta semana Brasil.

En diálogo en una librería en el centro de San Pablo, el escritor argentino cuenta que en la mayoría de sus textos explora las interacciones entre personas porque “el ser humano es en la medida que empieza a rebotar con otros, a tener conflictos”. Y recuerda una entrevista que escuchó alguna vez de una antropóloga, a quien le preguntaron cuál consideraba ella que era la primera chispa de civilización en las tribus, a lo que respondió un fémur que se quebró y se sanó.

"Fuego en los ojos. Crónicas sobre el amor y otras furias" recopila las columnas que Pedro Mairal escribió en el diario Folha do Sao Paulo

“Ningún animal en la naturaleza se salva de esa fractura. Te devoran las fieras. Para que ese individuo se curara necesitó mucho cuidado, un cuidado muy específico de llevarlo a un lugar seguro, limpiarlo, alimentarlo, etcétera… Eso es lo que nos define como civilización”, relata el autor de La Uruguaya (2016). También afirma que si el hecho de dar y buscar protección es lo que “nos define como humanos”, significa que “no hay forma de huir” a ese sentimiento.

“Así como nos especializamos en el cuidado, también como especie nos especializamos en la agresividad. Entonces están las dos cosas: el ser humano se volvió muy bueno cuidando y también muy bueno atacando”, dice.

“La gente no controla nada”

En las crónicas, sus personajes siempre están “o escapando de algo o yendo hacia algo que desean”, y ese deseo “muchas veces los destruye”.

"El amor es un equívoco", escribió Pedro Mairal en la primera crónica de este libro. "Pero ese equívoco es lo único que existe"

“Cuando alguien se enamora… ¿Viste que le sacudís todas las banderas rojas delante y le mostrás que eso va a salir muy mal, y ellos van como una especie de mariposa, directo al fuego a quemarse? Y está bien, supongo que es así. En la vida hay que arrojarse al fuego”, responde. En ese sentido, confiesa que le gusta inmiscuirse en el hecho de que “la gente no controla nada”.

“A mí me interesa que los personajes tengan una idea de su vida y, de pronto, salte lo animal por detrás, lo incontrolable, lo que no manejan. Creo que somos mucho más producto de los impulsos de lo que creemos”, afirma.

A pesar de que se define como un legítimo “hijo del rigor”, admite ser un agradecido del “apuro” y de las fechas límites de entrega de sus textos. “De mis libros, este es el que más me gusta porque salieron cosas en el apuro de entregar y tener que crear personajes, inventar cosas, salieron unos fantasmas de adentro mío que me sorprenden a mí mismo” y, dice, que esos fantasmas a veces le “caen bien, y a veces no”.

"Somos mucho más producto de los impulsos de lo que creemos”, afirma Pedro Mairal

La espalda de las redes sociales

Para Mairal, en redes sociales construimos una identidad digital “muy distinta” a la real. Un ‘yo’ cargado de “tus mejores momentos”. Y es entonces que la literatura debe irrumpir para mostrar aquello “que no salió en Instagram”.

“La literatura puede hablar de cualquier cosa, pero cuando habla de lo que da vergüenza, de lo que no querés mostrar, es muy poderosa. Porque todos tenemos un lado B, un lado oscuro, en mayor o menor medida. Y en las redes sociales no lo están mostrando. Eso me interesa mucho, que la literatura vaya a mostrar la espalda de Instagram”, describe.

"En redes sociales construimos una identidad digital muy distinta a la real", dice Pedro Mairal (Foto: Meta)

Asimismo, al autor no le preocupa que las relaciones amorosas sean más volátiles en la actualidad, o por lo menos no le preocupa “tanto” como la “interferencia del algoritmo” en el amor. “Lo que yo noto un poco es que a la gente le gusta hacer ‘match’ en las redes, en Tinder y esas cosas, pero después no les interesa tanto ir al encuentro. Pareciera que uno quiere sentirse deseado y nada más”, manifiesta.

Y justifica que es cierto que “pasamos por una pandemia, entonces el otro es un ser virósico y tóxico”. Y el hecho de que “el otro quede mediatizado” hace que nos sintamos “más seguros”. “Pero cuando pasa eso no nos exponemos, y no nos relacionamos con otro. El fémur no se hubiese soldado nunca, con Tinder no se suelda”, comenta entre risas.

Fuente: EFE

[Fotos: Sebastiao Moreira/EFE]