‘Chacarita Moderna’, el libro que documenta el brutalismo en el gran subsuelo del cementerio porteño

El descenso al Sexto Panteón del Cementerio de la Chacarita

Chacarita Moderna. La necrópolis brutalista de Buenos Aires es el título del libro, en cuyo prólogo, su autora Léa Namer, le “escribe” una carta a Ítala Fulvia Villa (1913-1991), una relegada arquitecta que, hacia fines de la década del 40, ideó el subterráneo Sexto Panteón (o Panteón VI) de la necrópolis, un inframundo de hormigón que alberga a miles de difuntos.

La arquitecta francesa construyó una obra escrita, que presentará en agosto en Argentina, visita en la que también profundizará su investigación sobre el mítico cementerio y, además, filmará escenas para sus próximos proyectos cinematográficos.

El libro "Chacarita Moderna. La necrópolis brutalista de Buenos Aires" que la autora vendrá a presentar al país en agosto

Porque, desde su primer acercamiento con este camposanto subterráneo de 90.000 m2, en 2014, Namer sintió “una conexión muy fuerte” con la persona que había diseñado ese amplio espacio soterrado. “Fue algo intuitivo, difícil de explicar, intuía en ella una sensibilidad cercana a la mía, en la manera en que se organiza la puesta en escena de la bajada a las galerías, en el tratamiento de la luz, en el trabajo cuidadoso del hormigón. Quería convocar esa ausencia, abrir un espacio de diálogo entre dos mujeres arquitectas separadas por décadas”, resumió vía e-mail, desde Francia, a Infobae Cultura.

De hecho, cuando esta arquitecta graduada en París en 2012, con una experiencia de intercambio en la FADU (Buenos Aires, 2010–2011), se interiorizó con el cementerio subterráneo, desconocía la autoría de la proyectista en cuestión. Es más, por la fecha en que se firmó el masterplan (1949), creía que era obra de un arquitecto varón. “Lo que más me sorprendió de Ítala es lo pionera que fue: la sexta mujer en recibirse como arquitecta en Argentina, en una época en la que estudiar esa carrera significaba estar rodeada de hombres. En su promoción, fue la única mujer”, subrayó Namer.

Ítala Fulvia Villa, la sexta mujer en graduarse de arquitecta en la Argentina

La ambición y coraje de Ítala, para diseñar y llevar adelante un proyecto tan monumental y complejo como el Sexto Panteón, influyó también en las elecciones de vida de la antigua proyectista europea quien nunca se casó, ni tuvo hijos, decisiones poco convencionales para la época: definían a un ser volcado a su trabajo y vocación pública.

“Lo que me sigue sorprendiendo de ella es cómo una arquitecta tan relevante pudo desaparecer tan rápidamente del relato oficial. No existen archivos, no hay biografías, no hay memoria institucional. Es como si se hubiese disuelto en el tiempo. Falleció en 1991 y, en apenas 34 años, casi no queda nada”, resumió Léa.

La construcción del Sexto Panteón del Cementerio de la Chacarita

Brutalismo en descenso

Desde su rol en la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, Ítala Fulvia Villa concibió un proyecto que proponía una idea radical de igualdad en la muerte. “A diferencia de los mausoleos o bóvedas, donde cada familia compite por visibilidad y prestigio, ella diseñó un espacio común, horizontal, donde todos descansan bajo el mismo cielo, una visión de igualdad”, sintetizó Namer.

Porque, al involucrarse en este proyecto, Villa no se limitó a responder a un encargo funcional sino que diseñó una renovada estética funeraria para el hombre moderno. “Recurrió a la plasticidad del hormigón y a su imaginario abstracto para dotar al Sexto Panteón de una monumentalidad sobria, pero profundamente sagrada, como si reinterpretara los vitrales de las catedrales góticas, trabajando las texturas y motivos ornamentales del material con una delicadeza que potencia la fuerza de las estructuras”, describe la proyectista europea.

Visión exterior del Sexto Panteón del Cementerio de la Chacarita

Visitar el Sexto Panteón es ser testigo de una escala brutalista que impacta, en donde se ve el trazo de la misteriosa arquitecta argentina orquestando la experiencia del descenso. Las escaleras sobredimensionadas, la modulación de la luz y del sonido, los ecos que varían a medida que uno baja. Todo está pensado para que la arquitectura sea también “un ritual, un pasaje físico y emocional”.

Así Villa decidió verticalizar la tipología del cementerio-parque, una secuencia de circulaciones y un paisaje subterráneo que establecía un diálogo con la naturaleza.

La presencia de la naturaleza, el diseño brutalista en hormigón y un concepto igualitario ante la muerte, como sello de la obra de Villa

“El color del hormigón envejecido, el verde de la vegetación, la sombra de los árboles, el sonido del viento en las hojas aportan un respiro sensorial al peso simbólico del lugar, porque Ítala realizó un tratamiento paisajístico desarrollado con patios interiores, fuentes de agua y recorridos a cielo abierto”, desarrolló Namer.

Esa integración sutil, entre racionalismo estructural y sensibilidad atmosférica, denotó una completa visión arquitectónica y, aunque muchas partes del proyecto estén deterioradas en la actualidad, aún se percibe la fuerza de su concepción. “Es una arquitectura que, incluso en ruina, sigue viva”, subrayó la francesa.

Entre nichos, verde y silencio, un recorrido por los laberínticos pasillo del Sexto Panteón

La organización del Sexto Panteón, para Namer, funciona como un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. “Estoy convencida de que Ítala, al reinventar el cementerio moderno, también convocó memorias universales: mitos antiguos como el descenso de Orfeo al inframundo, el laberinto del Minotauro o el cruce guiado por Caronte. El Sexto Panteón se convierte en un escenario de lo invisible, donde esos relatos ancestrales se actualizan en clave contemporánea”.

La arquitecta Léa Namer coloca una placa en el Sexto Panteón en conmemoración a la proyectista argentina Ítala Fulvia Villa

Según ella, la experiencia de descender es intensa, casi ritualística: una vez abajo, todo cambia. La extensión laberíntica, la repetición de nichos y la pérdida de referencias espaciales remite a una deriva, no solo física, sino también emocional y existencial.

Y, en este contexto, los cuidadores del lugar aparecen como figuras de tránsito, verdaderos pasadores entre mundos. “Me recordaron a Caronte, el barquero que guía a las almas hacia el más allá. Entre lo visible y lo olvidado, son ellos quienes sostienen, en silencio, la vida del lugar”, agrega la arquitecta.

Uno de los cuidadores del Sexto Panteón, al cual Namer los relaciona con Caronte, el barquero que, en la mitología griega, transporta las almas de los muertos a través del río Aqueronte hacia el inframundo, gobernado por Hades

Recuerdos de costa a costa

Namer rememora, desde París, su primera visita al Sexto Panteón, ocurrida hace más de una década atrás. “Fue un bouleversement profundo, un flechazo, una sensación física, intensa: la experiencia arquitectónica más conmovedora de mi vida, como si algo en mi cuerpo estaba cambiado. Tuve la impresión de descubrir un espacio suspendido, casi sagrado. A medida que descendía por las rampas hacia las galerías subterráneas, me invadió la sensación hacer una catábasis, como Orfeo bajando a los infiernos”, explicó.

La imponente geografía aérea del Sexto Panteón, una obra de 90.000 m2

Su madre, historiadora del arte, le hablaba de este mito desde su infancia a Léa quien, con su afán curioso e investigador, se volvió sensible a los sonidos, al eco de sus pasos, a la luz filtrada a través de los motivos de hormigón. “Todo parecía vivo, esa arquitectura, tan sobria y monumental, tenía algo primitivo”, destacó.

Familias que ponían música y se sentaban en sillas plegables, a pasar un rato en los pasillos silenciosos del panteón -cerca de los suyos que ya no están- conmovieron a Namer, quien atestiguó la manera en que los argentinos se vinculan con los muertos.

"Nunca quise invadir el territorio de los muertos, ni el de las familias que los visitan. Intenté mantener una presencia discreta", sostuvo Namer acerca de su trabajo de campo en el Sexto Panteón

Fotos del difunto/a, entradas a recitales, dibujos y frases hechas a mano por los deudos, escudos de clubes de fútbol (y hasta objetos tan disímiles como escarpines o latas de cerveza) conviven con miles de flores que adornan las cientos de tapas de nichos que conforman el Sexto Panteón. “Cada objeto te interpela dentro de un entorno que tiende a la uniformidad, los detalles individuales resaltan con más intensidad”, sintetiza.

Con el tiempo, lo que más le impactó a esta mujer no fue la presencia del duelo, sino su ausencia, entre el arrullo de las palomas que se amplifica en las galerías subterráneas. “La mayoría de los días, el Sexto Panteón está casi vacío, salvo por la presencia de los cuidadores”, reconoce.

Los diversos diseños en el hormigón que decoran las galerías subterráneas del Sexto Panteón

— En los videos y fotos, para la investigación de tu libro, mantuviste cierta distancia con respecto a las identidades de los que moran allí. ¿Tu postura fue mostrarte más como espectadora que como visitante?

— Nunca quise invadir el territorio de los muertos, ni el de las familias que los visitan. Intenté mantener una presencia discreta, sin forzar un lugar que no me pertenece. La intención no fue documentar tumbas individuales, sino explorar el conjunto como un cuerpo colectivo, una arquitectura de la memoria y del olvido.

— ¿Viviste alguna experiencia que te haya perturbado? Hay pasillos completamente oscuros, como en varios sectores de nichos que albergan cenizas

— Una vez, que quise llegar muy temprano al cementerio para filmar el amanecer desde el Sexto Panteón, debían ser las siete de la mañana y todavía todo estaba medio oscuro. Apenas pisé la cubierta del panteón, vi salir varios perros desde las galerías. No sé si venían de dormir allí o estaban buscando comida. Con el trípode al hombro, me subí a una de las bocas de ventilación y me quedé totalmente inmóvil, tratando de no llamar la atención, hasta que se fueron. La verdad es que me asusté bastante. Como en muchos cementerios, hay una vida animal subterránea que no había considerado.

La particular fisonomía del Sexto Panteón, en donde también se percibe la falta de mantenimiento patrimonial

— ¿Qué crítica, en cuanto a la política de mantenimiento o respeto patrimonial del lugar, harías para que mejore el Sexto Panteón?

— Creo que es, irónicamente, un cementerio que se está muriendo debido al escaso mantenimiento que tiene. Cada vez menos familias eligen enterrar allí a sus seres queridos y, aunque desde la cubierta, el deterioro pueda pasar desapercibido, en las galerías subterráneas los signos son claros: filtraciones de agua, suelos degradados, falsos techos colapsados y fallas en el sistema de ventilación. Hoy, su conservación depende en gran medida del esfuerzo cotidiano de los cuidadores, que incluso reemplazan las lámparas por su cuenta para que el espacio siga siendo accesible y digno para las familias.

Galería de fotos del Sexto Panteón

La colosal escala del Sexto Panteón, en donde varias galerías se conectan en forma subterránea

La esencia brutalista en las formas y el trabajo del hormigón de una obra que llevó varios años de ejecución en distintas etapas

Las chimeneas de ventilación que asoman en los jardines del sector central del Cementerio de la Chacarita

El acceso principal al Sexto Panteón, coronado por una macizo de hormigón construido en la década del ´50

El choque y contraste de formas y estilos arquitectónicos de este sector del cementerio no pasa desapercibido por los visitantes de la necrópolis

La imponente vista aérea del panteón subterráneo

Las formas diseñadas por Villa, un hecho innovador para la época

Laberínticas escaleras marcan la impronta del lugar, en donde el hormigón se impone como material

El juego de luces y sombras gracias a los diseños que calan el hormigón en las antesalas de las galerías

A la derecha, los sectores de trabajo de los cuidadores, en donde se realizan los arreglos florales y corrigen imperfecciones

El perfil de las galerías de nichos, conectadas a través de pasillos que balconean hacia patios internos

La horizontalidad del cementerio-parque contrasta con la verticalidad característica de este tipo de construcciones