Carlos Gardel: del padre desconocido al día que cantó con una bala en el pulmón

"Carlos Gardel. 50 historias de un artista eterno", el libro que recorre la historia del Zorzal Criollo.

La primera motivación para hacer un libro sobre Carlos Gardel tuvo que ver con la fecha redonda: este 24 de junio de 2025 se cumplen 90 años del insólito y terrible accidente ocurrido en Medellín que terminó con la vida de cantor. Y las fechas redondas siempre tienen un atractivo especial.

Después surgió la pregunta: ¿qué decir de Carlos Gardel si hay tantas biografías y trabajos analizando su carrera artística? Entonces apareció esta idea de contar 50 historias de un artista eterno. Es decir, 50 historias que muestran sus distintas facetas como artista y como persona, pero recordando y recopilando hechos, datos, anécdotas que no son tan conocidas o que pueden sorprender. Así aparece información de su madre, su desconocido padre, su infancia y su escolaridad, sus amores, su ciudad natal, sus guitarristas y hasta alguna gira que fue un fracaso.

Claro que hay otras referencias sorprendentes. Un ejemplo: durante veinte años de su carrera nuestro artista cantó con una bala insertada en un pulmón, producto de un ataque que sufrió el día en el que cumplía 25 años. Como era muy complicado sacarla, quedó allí. Eso no impidió que se convirtiera en una figura mundial demostrando que su talento superaba esos límites.

Y pocos conocen que en 1893, en la travesía del barco que lo trajo a la Argentina, el pequeño Charles Romuald sufrió de coqueluche o tos convulsa, una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias altas. En ese tiempo no existían los antibióticos, pero a juzgar por su capacidad pulmonar para cantar, se puede decir que en Buenos Aires se recuperó totalmente.

Otra demostración de ese talento son algunas de las proezas técnicas que Carlos Gardel. 50 historias de un artista eterno recopila y que realizó en tiempos en los que la tecnología estaba en pañales. ¿Cuáles? Cantar a dúo con él mismo; o presentarse cantando en una radio de Nueva York acompañado por sus guitarristas que tocaban en Buenos Aires, o en 1930 haciendo videoclips musicales, algo común en los cantantes actuales. Y todo eso se refleja en su obra: entre 1912 y 1935 Gardel grabó 969 temas, además de actuar en diez películas y diez cortos.

Por supuesto, hay otras cosas destacadas en su vida. Muchos saben que Gardel era un “burrero” de ley. Y que tenía un caballo famoso llamado Lunático. Pero no era el único porque también fue propietario de otros ocho pura sangre. Además, fue dueño de dos studs: uno, en sociedad con José Razzano que se llamaba Las guitarras; el otro, era Gardel C. cuyos jockeys usaban chaquetilla blanca con mangas turquesa y gorra color oro. Aquella pasión por las carreras de caballos lo tenía siempre ocupando las primeras gradas de la tribuna de Profesionales en el hipódromo de Palermo, ya que era socio del Turf Club Argentino y además contaba con carnet de propietario por ser socio del Jockey Club.

También, entre las anécdotas de su historia no todas fueron rosas. Hubo algunas espinas. Una lo lastimó en 1930 cuando ya era una estrella internacional. Fue en un teatro de la calle Florida días después del golpe militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Muchos espectáculos se habían suspendido pero Gardel no quería dejar de cumplir con su compromiso y se presentó igual. Al salir al escenario, grupos de militantes radicales le brindaron un fuerte abucheo y silbatina, algo inédito para semejante artista. Ese día decidió no actuar más en teatros porteños.

Como se aprecia, estas 50 historias -reunidas en un trabajo de investigación que llevó meses- apuntan a convertirse en una guía de referencia que pone a la vista cómo este niño, que a los 3 años de edad llegó con su inmigrante madre soltera, que tuvo el coraje de criarlo en una época en la que aquello significaba una deshonra, se convirtió, gracias a su prolijo trabajo y a sus virtudes vocales, en un artista aclamado y admirado por representantes de todas las clases sociales del mundo. Y que, aunque ya pasaron nueve décadas de su muerte física, sigue atrapando con esa voz mágica que se mantiene invicta.

