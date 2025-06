La fusión de ópera barroca y jazz contemporáneo en ‘The Comet/Poppea’ transforma la experiencia teatral

Comienzo de la ópera "The Comet/Poppea", presentado por The American Modern Opera Company en The Lincoln Center

La antigua Roma de Nerón y la Nueva York de la era del jazz eran similares. Ese es el mensaje de The Comet/Poppea, una intrigante combinación de la ópera de 1643 L’incoronazione di Poppea de Monteverdi y The Comet, de George E. Lewis, finalista del Premio Pulitzer de este año. Esta fusión, concebida por el director estadounidense Yuval Sharon, comenzó una serie de representaciones en el programa Summer for the City del Lincoln Center y desde el viernes, también está disponible para ver en YouTube y Facebook en el canal del espacio cultural @lincolncenter.

Presentada por primera vez en Los Ángeles el año pasado, la producción de la American Modern Opera Company se desarrolla en una plataforma giratoria que completa una vuelta cada 2 minutos y 8 segundos. Una audiencia de 290 personas está dividida en secciones a ambos lados del set en el escenario del Teatro David Koch, mientras que los habituales 2.586 asientos del auditorio permanecen vacíos.

“Es un recorrido inestable durante 90 minutos, y el poder de la interpretación depende de cada espectador”, dijo Sharon. “Dependiendo de si estás en un lado del banco de asientos o en el otro, tendrás una experiencia totalmente diferente y podrías perderte una parte realmente importante de la acción, lo que hará que tu imaginación deba llenar ese vacío.”

La innovadora puesta en escena utiliza una plataforma giratoria y divide al público para ofrecer experiencias únicas

En la última ópera de Monteverdi, creada con el libreto de Giovanni Francesco Busenello, Nerón exilia a su esposa Ottavia, dejándolo libre para coronar a Poppea como emperatriz. Lewis compuso The Comet sobre la adaptación del libretista Douglas Kearney del inquietante cuento corto de ocho páginas de W.E.B. Du Bois, escrito en 1920.

En este relato, un hombre negro de clase trabajadora, Jim (interpretado por Davóne Tines), y una mujer blanca de alta sociedad, Julia (encarnada por Kiera Duffy), creen ser los únicos sobrevivientes tras el paso de un cometa, soñando con formar una sociedad sin prejuicios. Sus aspiraciones se desmoronan al descubrir que hay personas fuera de Nueva York que siguen vivas y que la segregación sigue siendo inquebrantable.

“La gente puede hacer una conexión entre la música que escucha y las tensiones inherentes a la vida moderna, así como con las tensiones que presenta la ópera y el texto, particularmente en torno al aspecto distópico de la supremacía blanca”, dijo Lewis. “La supremacía blanca es una forma de distopía, y es una distopía con la que seguimos viviendo hoy día.”

El diseño escénico de Mimi Lien y la iluminación de John Torres crean ambientes contrastantes entre Roma y Nueva York

Estilos diferentes para épocas diferentes

El set de dos caras de Mimi Lien, iluminado de manera llamativa por John Torres, presenta un diseño en niveles con un baño en la parte superior para la porción romana y un restaurante rojo de estilo Art Decó evocando el Rainbow Room en la otra, donde Jim y Julia encuentran tres cadáveres desplomados.

“Jim se enfrenta a lo que significa ser el único hombre que queda con vida, lo que simboliza de manera novedosa ser un hombre negro permitido en espacios a los que antes no tenía acceso, solo para ver ese sueño aplastado por la realidad de que Julia también ocupa ese espacio”, dijo Davóne Tines, quien ofrece una presencia imponente como Jim y en el papel más pequeño de Mercurio.

The Comet/Poppea se estrenó en The Geffen Contemporary at MOCA de Los Ángeles en junio pasado y también fue presentada con un elenco estudiantil en Filadelfia en noviembre. Forma parte del festival Run AMOC(*) en el Lincoln Center, que incluye 12 producciones, de las cuales 10 son estrenos en Nueva York.

La obra explora paralelismos entre la Roma de Nerón y la Nueva York del jazz, abordando temas de poder y segregación

Años de planificación, escritura y financiación

Sharon discutió por primera vez el proyecto en 2018 con el contratenor Anthony Roth Costanzo, quien interpreta a Nerón y al padre de Julia, un personaje pomposo vestido como el Señor Monopoly. “Se desmoronó tantas veces”, dijo Costanzo. “Primero, llegó la pandemia, y todos los planes que habíamos hecho se desvanecieron. Luego tuvimos un coproductor que aportaba una gran cantidad de dinero, y se retiró. Después conseguimos otro coproductor que invirtió esa misma cantidad de dinero, y también se retiró.”

Sharon conoció a Lewis en una conferencia de la Universidad de Columbia en 2018 y lo abordó con la idea de centrarse en la movilidad ascendente de Poppea y de crear “una historia secundaria para complicar y desordenar esta idea de autoritarismo.” Sharon redujo Poppea a su esencia. La música de Lewis, llena de disonancias y fragmentos de jazz, se mezcla con el barroco de Monteverdi, que Jim escucha por primera vez en la máquina de discos del restaurante.

“La concepción fue una en la que se sabía desde el principio que habría momentos de superposición, de intercambio, de secuencialidad”, dijo Lewis. “Podría valerse por sí sola, The Comet, ciertamente.”

Fuente: AP

[Video y fotos: Lincoln Center for the Performing Arts]