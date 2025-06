El legado antibelicista de Saramago, “una persona que haría falta en el mundo de hoy” (Foto: EUROPA PRESS/SANTILLANA)

El escritor y premio Nobel de Literatura portugués José Saramago (1922-2010) falleció hoy hace 15 años dejando incompleta la novela Alabardas, alabardas, un libro sobre conflictos que, a la luz de las contiendas actuales, su viuda, Pilar del Río, interpreta como lo que su marido vio venir y quiso evitar.

“Días antes de morir estaba escribiendo un libro que no consiguió terminar, que se llamaba Alabardas, Alabardas y que decía que si hay fábricas de armamento, habrá fábricas de conflictos y que cuanto más sofisticadas sean las armas, más sofisticados serán los conflictos”, dijo Del Río a EFE en la sede de la Fundación José Saramago en Lisboa, donde da visibilidad a su legado. “Y murió escribiendo eso —agregó—, porque se lo veía venir y decía que los ciudadanos teníamos que evitarlo”.

En las 30 páginas que Saramago dejó escritas antes de su fallecimiento en Lanzarote (España), el escritor esboza la trama y perfila los protagonistas de una historia de un hombre fascinado por las piezas de artillería, que trabaja en una factoría de armamento. El título Alabardas, alabardas, libro editado en 2014 en Portugal junto con dos textos de otros autores que comentan las palabras del premio Nobel, hace referencia a una especie de hacha de madera con la cuchilla en forma de media luna.

Con motivo del aniversario, la Fundación Saramago desarrolla este miércoles una serie de actividades para celebrar su vida y obra en un momento en que Del Río considera que la humanidad debería darse cuenta de la importancia de decir abiertamente “no” a los conflictos, de elegir “usar la razón” y de ayudar a quienes lo están pasando mal en el mundo.

“¿Qué me gustaría que se recordara de José Saramago? —se preguntó la periodista—. Que no somos capaces de decir que no, no va a ir ni el 2 ni el 3 ni el 5 % del presupuesto anual para armas, que lo queremos para hacer mejor la vida de los ciudadanos del mundo, de todos los semejantes, que esas empresas dejen de construir esos artefactos de muerte y que construyan artefactos de vida”.

La proyección de un documental, una exposición y un espectáculo de teatro inmersivo en la Feria del Libro de Lisboa a partir de Ensayo sobre la ceguera son algunos de los actos organizados esta jornada. “Es un día de reflexión, pero sobre todo es un día del corazón. Hace 15 años que Saramago estaba por aquí y hace 15 años que Saramago sigue estando”, señaló Del Río (Castril, España, 1950).

Entre los actores que participan en el espectáculo de teatro está Cuca Moreira Pires, que se muestra convencida de que el Nobel no estaría contento con la situación actual que se vive especialmente en su país natal y recomendó leer su obra para reflexionar sobre el presente. “Menos mal que no está aquí para ver lo que está pasando ahora en Portugal, porque se quedaría muy triste y muy enfadado, porque nos avisó varias veces a través de su obra”, afirmó a EFE la actriz, que denunció el avance de la ultraderecha en Portugal y lamentó la pérdida de derechos.

Para esta intérprete, que paseaba por la feria, esto es “contrario” a la necesidad de luchar por la libertad que transmitió el autor de obras como El evangelio según Jesucristo y Todos los nombres.

Por la feria también paseaba Adelino Rodrigues junto a su mujer, un matrimonio de jubilados de las afueras de la capital que aprovechó este miércoles para acercarse y comprar libros. Explicó que no ha leído ninguna obra del escritor, pero que sí que lo conoció a través de los artículos de opinión y discursos que dio en vida y que le llevaron a la conclusión de que el Nobel fue “un gran hombre”. “Creo que es una persona que haría falta en el mundo de hoy”, aseguró Rodrigues, quien cree que actualmente se necesita su carácter “muy intervencionista”, que usaba “con cabeza, tronco y miembros”.

“Cuando sentía la necesidad de hablar o dar su opinión la daba sin mirar a izquierda o derecha, era muy recto”, explicó.

Fuente: EFE