Yael van der Wouden y Rachel Clarke, ganadoras del Premio Femenino de Ficción y No Ficción (Foto: AP /Joanna Chan)

Yael van der Wouden, escritora holandesa, obtuvo el Premio Femenino de Ficción por su novela debut, The Safekeep, una obra que aborda emociones reprimidas y memoria histórica suprimida en los Países Bajos tras la Segunda Guerra Mundial.

La médica británica Rachel Clarke fue distinguida con el Premio Femenino de No Ficción por su exploración del drama humano detrás de la donación de órganos en The Story of a Heart.

Ambos galardones incluyen 30.000 libras (41.000 dólares) y están abiertos a escritoras de habla inglesa de todo el mundo. El año pasado, Van der Wouden se convirtió en la primera autora holandesa finalista del Premio Booker con The Safekeep. Ese relato, ambientado a principios de los años sesenta, expone la vida de una familia holandesa, su casa y los secretos que ambas albergan.

La autora Kit de Waal, presidenta del jurado de ficción, describió la novela como “hermosa, impactante y sensual”, y aseguró que revela “un aspecto de la guerra y el Holocausto que, hasta ahora, había permanecido prácticamente inexplorado en la ficción”.

Yael van Der Wouden, autora de "The Safekeep" (Foto: AP /Joanna Chan)

En una declaración a Associated Press, Van der Wouden explicó que su libro trata sobre “cómo narramos la historia... lo que se inscribe activamente y lo que elegimos olvidar”. En su discurso de aceptación, añadió: “Hormonalmene, soy intersexual”, detalle que “marcó mi vida en la adolescencia hasta que busqué la atención médica necesaria”. Celebró el premio como “el mayor honor de mi vida como mujer” y agradeció a “cada persona trans que ha luchado por la atención médica, que cambió el sistema, la ley, los estándares sociales, y a sí misma”. “Me apoyo en sus hombros”, agregó.

Entre las escritoras que han ganado anteriormente el galardón, establecido en 1996, figuran Zadie Smith, Tayari Jones y Barbara Kingsolver.

El año pasado, la organización del premio instauró la modalidad de no ficción para ayudar a revertir la desigualdad en el mundo editorial: en 2022 solo el 26,5% de los libros de no ficción reseñados en la prensa británica eran escritos por mujeres y los principales premios recaían en autores masculinos.

Clarke, médica de cuidados paliativos, relata en The Story of a Heart un trasplante a través de las historias reales de dos niños: uno fallecido en un accidente, el otro con posibilidades de sobrevivir gracias a un nuevo corazón. La periodista Kavita Puri, presidenta del jurado de no ficción, elogió que “la escritura de Clarke es autoritaria, hermosa y compasiva. La investigación es minuciosa y la narrativa está confeccionada con destreza”.

Rachel Clarke, autora de "The Story of a Heart" (Foto: AP /Joanna Chan)

Al recibir el galardón, Clarke recordó a las familias de Keira, fallecida a los 9 años, y de Max, receptor de su corazón, actualmente un “joven de 16 años, 1,88 de estatura, apasionado del kickboxing”.

“Sabía que algunos lectores podrían sentirse intimidados ante la idea de leer este libro”, declaró a la AP. “Es un libro sobre la muerte, pero también sobre la vida y lo que de verdad importa, además de algo extraordinario: cien años de avances médicos que nos han permitido realizar este acto extraordinario de trasplantar órganos”.

Clarke manifestó su deseo de que la obra ayude a contrarrestar la “retórica absolutamente anticientífica” de ciertos políticos en Estados Unidos y otros países.

En el marco del 30º aniversario del premio, la escritora Bernardine Evaristo fue reconocida con el Premio a la Contribución Destacada, dotado con 100.000 libras (136.000 dólares), por su “impacto transformador en la literatura y su sólido compromiso con la visibilidad de voces subrepresentadas”. Evaristo ha ganado el Premio Booker (2019) y fue finalista del Premio de la Mujer en 2020 por Niña, mujer, otra.

Fuente: AP