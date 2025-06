Stephen King vuelve con “No tengas miedo”: cuando la virtud solo existe en público

Stephen King y su nueva novela, "No tengas miedo".

La figura de Kate McKay, una activista feminista que llena estadios y encabeza portadas de revistas, se presenta No tengas miedo, la más reciente obra de Stephen King, como un eco de luchas pasadas, en contraste con la realidad actual donde tales voces parecen diluirse en el ruido digital. ¿Existen aún los héroes en el mundo contemporáneo?

La historia sigue a la investigadora privada Holly Gibney, personaje recurrente en seis novelas previas de King, quien se ve envuelta en una serie de asesinatos tras recibir un inquietante correo electrónico. El mensaje, dirigido al Departamento de Policía de Buckeye City, anuncia la intención de asesinar a “13 inocentes y 1 culpable” como venganza por la muerte de un hombre condenado erróneamente. El remitente justifica sus acciones con la frase: “¿Tiene sentido para ti? Lo tiene para mí, y eso es suficiente”.

A medida que los crímenes se suceden con rapidez y frialdad, la novela expone la vulnerabilidad de los personajes y la indiferencia institucional. A pesar de la gravedad de los hechos, el jefe de policía exige a la detective Izzy Jaynes que priorice la preparación de un partido benéfico de béisbol contra el Departamento de Bomberos, relegando la investigación a un segundo plano. Izzy, amiga cercana de Holly, describe este evento como “un show de perros y ponis”, criticando la preferencia por la imagen pública sobre la resolución de crímenes.

La trama se complica cuando Kate McKay contrata a Holly Gibney como guardaespaldas para los últimos eventos de su exitosa gira de libros, tras varios incidentes violentos protagonizados por un acosador de estilo similar al de la Westboro Baptist Church y un altercado donde el guardaespaldas masculino de Kate golpea a una fan. Aunque Holly carece de experiencia en protección personal y aparenta fragilidad, Kate insiste en que ella es la candidata ideal, subrayando: “Mujer es el principal requisito”. Esta relación profesional introduce una dinámica distinta, donde la colaboración entre mujeres desafía los estereotipos habituales de rivalidad entre investigadoras privadas y fuerzas policiales.

Stephen King utiliza la estructura de la novela para alternar escenas cortas entre personajes y lugares, lo que permite entrelazar múltiples hilos argumentales y profundizar en la crítica social. El autor explora la brecha entre el deseo de hacer lo correcto y la necesidad de aparentarlo, fenómeno conocido como “virtue signaling” en redes sociales. Esta crítica se manifiesta en la forma en que los personajes, y la sociedad en general, priorizan la imagen y la aprobación pública sobre la acción efectiva.

La figura de Kate McKay sirve como recordatorio de los ideales colectivos que, según el medio, se han fragmentado y debilitado en la era digital. La novela plantea que los grandes proyectos y aspiraciones sociales se han dispersado entre miles de millones de pantallas, donde algoritmos indiferentes premian el contenido que genera discordia en lugar de verdad.

King sugiere que la ausencia de héroes responde a una sociedad más preocupada por la autopromoción y la búsqueda de fallas en los demás que por la acción colectiva. La crítica se extiende a la tendencia de convertir las convicciones en accesorios, vaciadas de significado por el impulso de exhibirlas públicamente.

“Con el estilo cinematográfico que anhelamos de una novela de Stephen King, No tengas miedo llama la atención sobre los peligros reales de convertir las convicciones en accesorios, desangrados por el impulso de difundirlas; de no representar nada más que la propia imagen, satisfechos solo con aparentar haber hecho lo correcto", escribió Ainslie Hogarth en The New York Times.

El dilema central que persiste a lo largo de la obra es este: ¿el mundo está bien o está ardiendo? La novela no ofrece respuestas definitivas, sino que invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en un entorno donde la apariencia de virtud puede reemplazar la acción real.