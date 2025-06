Will Ferrell llevará a Broadway su comedia sobre Eurovisión

Will Ferrell como Lars Erickssong y Rachel McAdams como Sigrit Ericksdottir, protagonistas de "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (Foto: EFE/Elizabeth Viggiano/Cortesía Netflix)

La adaptación teatral de la comedia de Netflix sobre el Eurovision Song Contest contará con la dirección de Alex Timber, quien actualmente dirige el musical nominado al Tony Just in Time. Según informó The Guardian, Will Ferrell y su colaborador de larga data Harper Steele desarrollarán la versión para Broadway de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, la película que ambos coescribieron y protagonizaron en 2020.

El proyecto aún no tiene una fecha definida para su estreno, pero ya cuenta con la participación de Anthony King, conocido por su trabajo en los musicales de Broadway Beetlejuice y Gutenberg! The Musical!. Ferrell expresó en un comunicado: “Estamos más que emocionados de llevar Eurovision a Broadway. El musical es el lugar perfecto para continuar nuestra celebración de todo lo que amamos de esta increíble y unificadora competencia de canciones”.

JJ, representante de Austria, ganador de la edición 2025 de "Eurovision" que tuvo 160 millones de telespectadores (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

La película original, estrenada en Netflix en junio de 2020, narra la historia de dos cantantes islandeses, interpretados por Ferrell y Rachel McAdams, que buscan triunfar en el famoso certamen europeo. El filme obtuvo una nominación al Oscar por mejor canción original y recibió críticas variadas, entre ellas la de Peter Bradshaw quien la describió como “una película extraña, con un tono fallido”.

Martin Green, director del Eurovision Song Contest, celebró la noticia de la adaptación teatral. “Este es un equipo estelar para lo que estoy seguro será una adaptación igualmente estelar de una película que el mundo amó”, afirmó. Añadió que el objetivo de la organización es “llevar la alegría del Eurovision Song Contest a más personas en todo el mundo, especialmente mientras nos acercamos a nuestra 70ª edición en 2026”.

El impacto global del certamen se refleja en la audiencia de la edición más reciente, que fue seguida por 166 millones de personas en todo el mundo. La popularidad del evento y su capacidad para unir a espectadores de diferentes países han sido elementos centrales tanto en la película como en la futura producción teatral.

Ferrell y Steele, además de su trabajo en la adaptación de Eurovision, han colaborado recientemente en el documental Will & Harper, que explora su amistad a través de un viaje por carretera. Ferrell también ha participado este año en la comedia You’re Cordially Invited y actualmente se encuentra filmando Judgment Day” junto a Zac Efron y Regina Hall.