Vida, pasión y obra de Martin Scorsese en una nueva serie documental

“Mr. Scorsese”, la serie que narra la vida del gran cineasta estadounidense

La cineasta Rebecca Miller ha dedicado cinco años a crear un retrato cinematográfico del legendario director Martin Scorsese. Este esfuerzo culmina en Mr. Scorsese, un documental de cinco partes que será presentado por Apple TV+.

La serie ofrece una mirada profunda a la vida y obra del director de Taxi Driver y Buenos muchachos, explorando cómo sus experiencias personales han influido en su visión artística y en su carrera cinematográfica. La serie se beneficia de un acceso sin precedentes a los archivos privados del director, así como de entrevistas exclusivas con figuras cercanas a él, como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Daniel Day-Lewis (esposo de la directora), Sharon Stone, Jodie Foster, Margot Robbie, Cate Blanchett y Steven Spielberg.

Rebecca Miller presenta un documental biográfico para Apple TV+ sobre el director de los grandes clásicos y su influencia en el cine contemporáneo

Mr. Scorsese no solo se centra en la carrera profesional del director, sino que también aborda su historia personal, ofreciendo una perspectiva íntima de un hombre que ha redefinido el cine. La serie documental, dirigida por Miller, incluye conversaciones extensas con Scorsese y entrevistas inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos. Entre los entrevistados se encuentran varios miembros de su familia, como su esposa Helen Morris y sus hijos.

Rebecca Miller, conocida por su trabajo en She Came to Me y Personal Velocity, expresó su gratitud por la libertad artística y el acceso que le permitieron crear este retrato de Scorsese. También contó que la magnitud de la obra y la vida de Scorsese llevaron a que el proyecto evolucionara de una a cinco partes. La serie es producida ejecutivamente por ella, Damon Cardasis y Cindy Tolan, quienes han colaborado con ella en proyectos anteriores.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, los actores más emblemáticos de la filmografía de Martin Scorsese, participan de la serie documental (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

“Su obra y su vida son tan vastas y tan convincentes que la obra evolucionó de una a cinco partes a lo largo de cinco años; elaborar este documental junto a mis colaboradores de toda la vida ha sido una de las experiencias definitorias de mi vida como cineasta, dijo Rebecca Miller premiada en Sundance.

El documental examina cómo las experiencias de vida de Scorsese han influido en su obra, desde sus primeros trabajos como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta sus producciones más recientes. La serie explora los temas recurrentes en su filmografía, como la dualidad del bien y el mal en la naturaleza humana. Este enfoque permite a los espectadores comprender mejor las motivaciones detrás de algunas de las películas más icónicas del director.