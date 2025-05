Un ícono revolucionario del siglo pasado mantiene su vigencia en la era de las redes sociales

Instantánea titulada 'Malcom X' (1961), tomada por el fotógrafo Eve Arnold (Foto: EFE/Roland Weihrauch/Archivo.

En enero de 1999, el Servicio Postal de Estados Unidos emitió un sello con la imagen de Malcolm X, reconociendo el amplio atractivo popular del fallecido ministro musulmán. En un comunicado de prensa, los burócratas que habían aprobado el sello presentaron a Malcolm como un hombre que, al final de su vida, se alejó del odio para defender “una solución más integracionista a los problemas raciales”.

Muchos de los historiadores que lo estudiaron y los activistas que moldearon su política en su imagen, sin embargo, descartaron esta caracterización como no solo falsa, sino una especie de pacto con el diablo, una simplificación de su verdadero legado a cambio de un poco de respetabilidad. Una reprimenda representativa llegó de un lector en las páginas de The Washington Post: “Por supuesto, honremos a Malcolm X”, argumentó, “pero al hacerlo, seamos claros sobre quién y qué fue. No era un liberal ni un conservador, ni un demócrata ni un republicano.

Fue un revolucionario y un internacionalista. Hombres y mujeres como ese escritor de cartas —veteranos de la Organización de la Unidad Afroamericana, líderes del Movimiento de África del Sur Libre, activistas por la tregua entre pandillas y similares— estaban decididos a recordarle al país que Malcolm justificaba sus compromisos y su organización aquí y ahora.

En su nuevo libro, La vida después de la muerte de Malcolm X: el impacto duradero de un proscrito convertido en ícono en América (editado por Simon & Schuster), Mark Whitaker aborda las numerosas formas en que los estadounidenses han adoptado a Malcolm en los 60 años desde su asesinato el 21 de febrero de 1965.

Malcom X, líder del movimiento de los Nación del Islam, rama religiosa de musulmanes afroamericanos (Foto: archivo EFE)

Whitaker escribió por primera vez sobre este tema en una edición especial de Newsweek en 1992 sobre el auge del interés por Malcolm entre los miembros de la generación hip-hop. Intrigado, comenzó a recopilar información sobre las muchas formas en que los estadounidenses invocaron el nombre e imagen del ministro musulmán. Whitaker dejó el proyecto a finales de la década de 1990 para ser ejecutivo de medios. Recientemente, ha comenzado a escribir libros sobre la historia afroamericana del siglo XX. Diciéndolo en voz alta (2023), sobre el movimiento del black power durante el año 1966, le recordó el impacto profundo que Malcolm había tenido sobre la juventud negra, y fue el impulso para esta nueva obra.

Organizado como una serie de bocetos biográficos, La vida después de la muerte de Malcolm X sigue tres líneas argumentales. Primero, Whitaker explora la influencia de Malcolm en los periodistas que lo conocieron a mediados de la década de 1960 y proporcionaron el registro documental que permitió a generaciones de estadounidenses descubrirlo después de su muerte. Negros y blancos, esos periodistas quedaron impresionados por la temible persona pública de Malcolm, su agudo razonamiento y su amabilidad privada. Dos de ellos, Alex Haley (La autobiografía de Malcolm X) y Peter Goldman (La muerte y la vida de Malcolm X), escribirían algunos de los textos más influyentes sobre el hombre, y Whitaker hace buen uso de colecciones de archivos para explorar con detalle minucioso cómo esos libros llegaron a ser.

Segundo, Whitaker ofrece un panorama de cómo Malcolm inspiró a generaciones de hombres y mujeres (a menudo jóvenes). Comienza con los activistas y figuras deportivas del movimiento del Poder Negro. Muchos lectores se sorprenderán al saber cuántos de ellos, incluidos Stokely Carmichael en el Bronx y Huey Newton en Oakland, no solo fueron inspirados por Malcolm, sino que lo conocieron en persona. Estas historias son evidencia de la escala de las intervenciones públicas de Malcolm en los últimos años de su vida.

Martin Luther King Jr. y Malcolm X en 1964 (Foto: Marion S. Trikosko/Handout via REUTERS)

Entretejiendo las dos primeras líneas argumentales, Whitaker se dirige a los miembros de la generación hip-hop que descubrieron a Malcolm a través de sus discursos, su autobiografía y el célebre biopic de 1992 de Spike Lee. En esos años, el interés en Malcolm creció a tal frenesí que algunos comentaristas lo llamaron “Malcomanía”. Desafortunadamente, Whitaker termina esta sección de manera anticlimática. Aunque afirma que los jóvenes estadounidenses reavivaron su fascinación por Malcolm en la década de 2010 a través del movimiento Black Lives Matter, ofrece como prueba solo que, en esos años, dos videos de él hablando sobre la brutalidad policial se hicieron virales.

Finalmente, Whitaker explora el “misterio del asesinato” de Malcolm y el erróneo procesamiento de la fiscalía de Manhattan de los hombres que supuestamente lo llevaron a cabo. Aquí el autor presenta un relato apasionante, desentrañando la investigación, revelando lentamente la verdadera naturaleza del crimen y contando la historia de los condenados injustamente, así como de los asesinos, con sensibilidad y precisión.

La mezcla de Whitaker de las formas en que Malcolm influyó en generaciones posteriores y el esfuerzo de décadas para llevar a sus asesinos ante la justicia podría sonar incongruente, pero funciona. Las líneas argumentales se entrelazan sin problemas, un testamento a la habilidad de Whitaker como narrador y su capacidad para ver las sutiles formas en que los eventos conspiraron para llevar a la exoneración en 2021 de dos hombres condenados injustamente por el asesinato de Malcolm.

Aunque bellamente escrito y cautivador, el libro en gran medida evita una pregunta obvia: ¿Por qué diferentes grupos de estadounidenses, en momentos específicos del tiempo en los años posteriores a la muerte de Malcolm, llegaron a idolatrarlo o emularlo? La respuesta de Whitaker, que es “la persistente grieta racial en Estados Unidos la que ha mantenido vivo su legado”, ofrecida en la introducción, es demasiado sencilla. A lo largo de la historia de los EE.UU., la naturaleza cambiante de la opresión racial ha llevado a los afroamericanos a adoptar una amplia variedad de estrategias para buscar su libertad.

Fotografía de archivo de 1965 de personas que visitan la capilla ardiente instalada en Harlem, con los restos mortales de Malcolm X, antes de ser trasladado al cementerio Ferncliff de Nueva York (Foto: EFE/Central Press)

¿Qué tiene el período posterior a 1965 que hizo atractiva la figura de Malcolm y su enfoque específico para diferentes generaciones no solo de afroamericanos sino de muchas personas no negras? Y, sabiendo que la popularidad de Malcolm ha subido y bajado en los últimos 60 años —inflándose a finales de los 60 antes de declinar a finales de los 70; aumentando nuevamente a finales de los 80 antes de caer en los 2000— ¿por qué ha fluctuado nuestro interés en él?

Los historiadores que estudian las “vidas posteriores” de figuras históricas han argumentado durante mucho tiempo que su trabajo está más relacionado con las personas que conmemoran y los tiempos en los que viven que con las figuras históricas en sí. Los académicos de Malcolm, desde Joe Wood (Malcolm X: In Our Own Image) hasta Michael Eric Dyson (Making Malcolm), han adoptado este enfoque. Sin embargo, Whitaker, en gran medida, se enfoca en la presencia de Malcolm en las vidas de los individuos que pueblan su narrativa —personas tan diferentes como el juez conservador del Tribunal Supremo Clarence Thomas, el rapero Chuck D y el historiador demócrata-socialista Manning Marable. Este enfoque plantea tantas preguntas como respuestas.

El libro de Whitaker es una exploración fascinante de las muchas formas en que tres generaciones de estadounidenses han abrazado la imagen, si no siempre la sustancia, de Malcolm X. Los lectores tendrán que consultar otras fuentes para entender completamente por qué lo hicieron.

