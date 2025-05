Auge y caída de Gérard Depardieu, la vida de un bon vivant del cine en su hora más oscura

Gerard Depardieu y Catherine Deneuve en Cannes, 1984 (Foto: AP / Michel Lipchitz)

Durante más de medio siglo, Gérard Depardieu fue una figura monumental del cine francés, un titán conocido por su imponente presencia física, instinto, sensibilidad y notable versatilidad.

Un bon vivant que superó un impedimento del habla y una juventud turbulenta, Depardieu alcanzó prominencia en la década de 1970 y se convirtió en uno de los actores más prolíficos y aclamados de Francia, interpretando una vasta gama de personajes, desde marginados volátiles hasta figuras profundamente introspectivas.

Sin embargo, en los últimos años, la ilustre carrera de Depardieu se vio ensombrecida por múltiples acusaciones de conducta indebida. Su caída en desgracia se completó el martes cuando un tribunal de París lo declaró culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en el set de una película que protagonizó en 2021.

Gerard Depardieu ingresando al juicio, 27 de marzo de 2025 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A continuación, una cronología de los momentos clave en el ascenso y la caída de Depardieu:

27 de diciembre de 1948: Nace en Châteauroux, en una familia modesta de seis hijos. Su juventud es turbulenta. Depardieu vive cerca de una base militar estadounidense y se relaciona con pequeños delincuentes, traficando todo tipo de bienes.

Década de 1960: Depardieu llega a París. Toma clases de actuación y descubre todos los grandes clásicos de la literatura mientras realiza terapia para corregir sus dificultades del habla.

1967: Depardieu debuta en la pantalla con el cortometraje Le Beatnik et le Minet y aparece en su primera obra teatral.

1972: Participa en Nathalie Granger, dirigida por Marguerite Duras.

Gerard Depardieu en Milán, 1996 (Foto: AP / Luca Bruno)

1974: Obtiene su primer gran éxito en Francia con la película Les Valseuses (Los Rompepelotas), la clásica farsa de Bertrand Blier sobre dos delincuentes errantes.

Década de 1980: Depardieu se convierte en el actor francés más solicitado. Maurice Pialat lo dirige en Loulou, la aclamada Police, por la que ganó un premio de actuación en el Festival de Cine de Venecia en 1985, y en Bajo el sol de Satán, una provocadora historia sobre el encuentro de un monje con el diablo que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1987. Depardieu protagoniza muchos éxitos: La mujer de al lado, Jean de Florette, El último metro, Danton y El regreso de Martin Guerre.

"Danton" es una película franco-polaca de Andrzej Wajda, de 1983, protagonizada por Gérard Depardieu

1991: Depardieu recibe una nominación al Oscar al mejor actor por su interpretación en Cyrano de Bergerac. Sin embargo, surge una controversia cuando la revista Time publica una afirmación en la que Depardieu dice haber participado en una violación a los 9 años. La película enfrenta dificultades en los Oscar. Depardieu niega rotundamente haber dicho que participó en una violación. “Es indignante, a los 9 años o a cualquier edad,” declaró al diario francés Le Monde. “Sí, se puede decir que tuve experiencias sexuales muy temprano, pero una violación, jamás. Respeto demasiado a las mujeres.”

Década de 1990: La carrera de Depardieu no se ve afectada en Francia. Protagoniza Hélas pour moi de Jean-Luc Godard. Mientras tanto, refuerza su popularidad entre el público masivo con la serie de películas de Astérix & Obélix.

Gérard Depardieu y Carole Bouquet en "Contracorriente"

1998: Depardieu sufre un accidente en moto. Su nivel de alcohol en sangre es cinco veces el límite legal. Escapa con heridas en las piernas y el rostro. Este incidente es uno de varios encuentros de Depardieu con la ley, que también incluyen titulares por orinar en el pasillo de un avión antes del despegue en un vuelo de París a Dublín, y por ser detenido por presuntamente conducir ebrio en su scooter.

1999: Depardieu regresa al teatro francés por primera vez en 13 años como un emperador consumido por la culpa en un misterio de asesinato.

2000: Depardieu se somete exitosamente a una cirugía de bypass coronario.

Gérard Depardieu

13 de octubre de 2008: Muere su hijo Guillaume Depardieu.

2013: Tras enfrentarse a su país natal por impuestos, Depardieu recibe la ciudadanía rusa otorgada por Vladimir Putin.

2014: Depardieu interpreta el papel principal en Welcome to New York, una película inspirada en la vida de Dominique Strauss-Kahn, el exdirector del Fondo Monetario Internacional acusado en 2011 de agredir sexualmente a una empleada de hotel.

2018: Fiscales en París abren una investigación preliminar después de que la actriz Charlotte Arnould acusara a Depardieu de violarla en su casa. Ese caso sigue activo y, en agosto de 2024, los fiscales solicitaron que fuera a juicio.

Depardieu (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

2023: Su figura de cera es retirada del museo de cera más famoso de París tras las reacciones negativas de los visitantes debido a las acusaciones sobre su conducta con las mujeres. La decisión de retirar la figura del Museo Grevin siguió a un documental televisivo que lo mostraba haciendo repetidos comentarios obscenos y gestos durante un viaje a Corea del Norte en 2018.

2025: Depardieu va a juicio en París acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en el set de una película. Se le acusa de haber manoseado a una vestuarista de 54 años y a una asistente de 34 años durante el rodaje de Les Volets Verts en 2021.

13 de mayo de 2025: Depardieu es declarado culpable de agredir sexualmente a las dos mujeres y se le impone una sentencia de 18 meses de cárcel suspendida. También es multado con un total de 29.040 euros (aproximadamente 32.350 dólares) y el tribunal requiere que se registre en la base de datos nacional de delincuentes sexuales. El abogado de Depardieu anuncia que apelará.

Fuente: AP