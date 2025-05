Cariño, incertidumbre y una tarde con “las chicas del chocolate”: las historias de Viviana Rivero y sus firmas de libros

“La firma siempre es muy emocionante”, dice Viviana Rivero, que suelo encontrarse con mucha frecuencia con sus lectores (Foto: Cristian Gastón Taylor)

“La firma siempre es muy emocionante”, dice Viviana Rivero, la bestseller de la literatura romántica, que hoy, a las 18:30 horas, en el stand de Planeta, firmará ejemplares. Se espera una larga cola de lectores: fans de su larga obra, que incluye libros como Los soles de Santiago, Lo que no se dice y Una luz fuerte y brillante.

“Es estar cara a cara con el q te leyó el libro. Es un momento de intimidad con el lector. Muchas veces el lector llora. Porque uno lo ha acompañado con el libro en momentos duros. Me ha pasado varias veces lo del llanto”, agrega.

Son varios años ya rodeada de lectores a cada lugar que va. Una vez, cuenta, la firma duró más de cuatro horas y “un grupo de mujeres se hicieron amigas de tanto estar en la fila. Armaron un grupo de WhatsApp que se llama ‘Yo amo a Rivero’ y hasta el día de hoy se visitan. Porque son de distintas provincias”.

“Esto me lo contó una de ellas en un mensaje”. “También en una firma de la feria me he encontrado con parientes que no conocía”, agrega y luego sentencia: “Creo que los libros nos unen más de lo que creemos”.

Una vez, recuerda, llegó una mujer joven, una chica, llegó a la mesa donde estaba Rivero firmando con once libros suyos, todos nuevos, recién comprados. “Me decía que era fanática. ‘Pero no leíste ninguno aun’, le dije. ‘Ya los leí en digital pero los quiero tener en mi biblioteca en papel’, me contestó”.

“Esa loca obsesión de los seres humanos con los objetos. Amamos los objetos”, cuenta. Y si bien le ha tocado conocer varios países, asegura que “el público argentino es único: cariñoso y afectuoso”.

Los lectores argentinos, dice, “te hacen regalos, te escriben cartas y no solo es conmigo sino también con otros escritores, aun con los extranjeros. Eso no es así en todos los países”. ”Otro público parecido al nuestro es el de México. Son muy cariñosos. Somos parecidos en muchos aspectos”, agrega.

Otra vez, estando del otro lado del Atlántico, en España, convocó vía redes. “¿Leés mis libros?, ¿te gustan mis libros?, ¿querés conocerme? Te espero en las escaleras del cine en Plaza Callao. Para reconocernos traé un libro bajo el brazo, de cualquier autor", invitó.

¿Qué pasó? “De repente, en un día lluvioso, empezó a llegar mucha gente. No entrábamos en ningún bar. Así nació un grupo, que nos tenemos en WhatsApp, que se llama ‘Las chicas del chocolate’, porque éramos sobre todo mujeres y nos fuimos todas a tomar un chocolate una tarde helada de invierno. Fue muy lindo”, recuerda.

“A veces las editoriales en Europa tienen como muchos requisitos para armar una firma. No puede ser muy informal, hay que hacer todo, y es difícil armarlo. Que hay que ver quién va a presentar y cuántos van a entrar en esa librería y a qué hora. A veces no sé si voy a llevar 10, 20 o 50 personas”, dice.

“Entonces dije: bueno, no me importa, lo voy a hacer igual porque no podemos estar dependiendo de eso. Y fue hermoso, precioso. Ellas siguen juntándose, son amigas y se pasan los datos de los libros, dónde comprarlos y cómo hacer, y montón de cosas más”, concluye.

* Hoy a las 18:30 horas Viviana Rivero firmará ejemplares en el stand de Planeta de la Feria del Libro de Buenos Aires