Barbra Streisand publica un álbum de duetos con estrellas de tres generaciones, de Paul Mc Cartney a Ariana Grande

Barbra Streisand lanza "The Secret of Life: Partners, Volume Two", con duetos que cruzan generaciones y géneros musicales

Barbra Streisand regresa al universo discográfico con una propuesta que conjuga tradición, emoción y un despliegue intergeneracional de talento. El 25 de junio se publicará The Secret of Life: Partners, Volume Two, una nueva colección de duetos que reúne a íconos de la música como Paul McCartney y Bob Dylan con voces contemporáneas como Sam Smith, Ariana Grande y Laufey. La artista, que ha sido durante décadas una de las intérpretes más versátiles de la escena estadounidense, vuelve así al formato colaborativo que consolidó con el álbum Partners en 2014.

El proyecto cuenta con 11 canciones que cruzan géneros, generaciones y registros vocales. Desde clásicos reinventados hasta composiciones originales, el álbum propone un recorrido emocional que, según Streisand, fue también una experiencia creativa profundamente enriquecedora. “Admiro a todos ellos... y espero que disfruten escuchando nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabarlas”, expresó en un comunicado.

Un tributo a la emoción: Hozier y Roberta Flack

El primer adelanto del disco ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Se trata de “The First Time Ever I Saw Your Face”, interpretada junto a Hozier. Esta canción, escrita por el músico británico Ewan MacColl para su esposa Peggy Seeger, fue consagrada por la inolvidable versión de Roberta Flack, fallecida recientemente. La grabación de Streisand con Hozier no solo rescata la esencia melódica del tema, sino que se presenta también como un homenaje al legado de Flack, cuya voz dejó una huella imborrable en la historia del soul y el folk.

“La canción siempre me ha dejado sin palabras”, declaró Hozier. “Cantarla con Barbra fue un honor y una sorpresa maravillosa. Espero que nuestra versión sea también un tributo a Roberta Flack”.

The Secret of Life: Partners, Volume Two celebra la colaboración intergeneracional como puente emocional en la música

Estrellas de ayer y hoy

Uno de los aspectos más llamativos del álbum es la amplitud generacional de los artistas convocados. Junto con Paul McCartney, Streisand interpreta “My Valentine”, una balada compuesta por el ex Beatle para su álbum de estándares Kisses on the Bottom. También participa Bob Dylan, quien ha sido tradicionalmente reticente a las colaboraciones vocales. El músico se suma con una interpretación del clásico romántico “The Very Thought of You”, lo que promete captar la atención de sus seguidores más exigentes.

Además, se destacan colaboraciones con James Taylor (“Secret O’ Life”), Sting (“Fragile”), Josh Groban (“Where Do I Go From You?”), Tim McGraw (“I Love Us”) y Seal (“Love Will Survive”), entre otros. En algunos casos, como en la canción de Laufey “Letter to My 13-Year-Old Self”, el tema original fue adaptado al formato de dúo, lo que introduce nuevos matices en piezas ya existentes del repertorio contemporáneo.

En el caso de “One Heart, One Voice”, Streisand comparte escena vocal con Mariah Carey y Ariana Grande. Lejos de ser un simple dueto, la canción constituye un trío que condensa la potencia melódica de tres generaciones de cantantes de pop y R&B. Esta pieza destaca en el conjunto del álbum por la fuerza de sus intérpretes y por una construcción armónica que apunta al dramatismo coral.

Un estudio personal de afectos musicales

“Siempre me ha encantado cantar duetos con artistas talentosos. Me inspiran de maneras únicas y diferentes”, afirmó Streisand, quien ha trabajado anteriormente con figuras como Neil Diamond, Barry Gibb y Michael Bublé. En este nuevo trabajo, se reúne con artistas que, en su mayoría, representan distintos períodos de la historia musical reciente. El resultado es un álbum que funciona como una suerte de diario afectivo en clave melódica.

El álbum incluye clásicos reinventados y nuevas composiciones, explorando el legado emocional de la música

La producción estuvo a cargo de Walter Afanasieff y Peter Asher, junto con Streisand y Jay Landers como productores ejecutivos. Las orquestaciones, a cargo de William Ross y David Campbell, fueron grabadas en el Estudio Streisand de Culver City, así como en los históricos Estudios Abbey Road de Londres, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres.

El repertorio completo

El álbum The Secret of Life: Partners, Volume Two incluye las siguientes canciones:

“The First Time Ever I Saw Your Face” (con Hozier) “My Valentine” (con Paul McCartney) “To Lose You Again” (con Sam Smith) “The Very Thought of You” (con Bob Dylan) “Letter to My 13-Year-Old Self” (con Laufey) “One Heart, One Voice” (con Mariah Carey y Ariana Grande) “I Love Us” (con Tim McGraw) “Secret O’ Life” (con James Taylor) “Fragile” (con Sting) “Where Do I Go From You?” (con Josh Groban) “Love Will Survive” (con Seal)

Un puente entre generaciones

Con esta nueva producción, Barbra Streisand no solo reafirma su vigencia artística, sino que se ubica en un lugar de articulación simbólica entre distintas generaciones musicales. La presencia de nombres históricos como McCartney y Dylan convive con talentos jóvenes como Laufey, Ariana Grande o Sam Smith, en una constelación sonora que se despliega sin perder cohesión estética.

The Secret of Life: Partners, Volume Two es, ante todo, una celebración de la colaboración artística como forma de exploración emocional. Y, al mismo tiempo, una reivindicación de la voz como instrumento para conectar historias, tiempos y sensibilidades.

Fuente: AP.

Fotos: Evan Agostini/ Invision/ AP, archivo; Columbia Records vía AP; EFE/ Jason Szenes.