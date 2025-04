Douglas Murray narra el horror del 7 de octubre y lanza una advertencia a Occidente

El libro del día: "On Democracies and Death Cults: Israel, Hamas and the Future of the West", del escritor británico Douglas Murray

En su nuevo libro, On Democracies and Death Cults: Israel, Hamas and the Future of the West (Sobre democracias y sectas de la muerte: Israel, Hamás y el futuro de Occidente), el escritor británico Douglas Murray ofrece una investigación descarnada sobre los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel, perpetrados por el grupo terrorista Hamas. Más allá del registro de los hechos, Murray plantea una interrogante que atraviesa todo el texto: ¿Qué pueden hacer quienes valoran la vida frente a quienes adoran la muerte?

El autor, conocido por sus análisis sobre el declive cultural de Occidente, se adentra en uno de los episodios más atroces del siglo XXI para examinar no solo la masacre, sino también la reacción global, las raíces ideológicas del conflicto y los dilemas morales que plantea.

Murray reconstruye los acontecimientos a partir de conversaciones con sobrevivientes, testigos y profesionales forenses. El resultado es un relato que conmueve por su sobriedad: sin efectismos ni lenguaje emotivo, el autor permite que las voces de las víctimas hablen por sí solas. Hay páginas que resultan insoportables por el nivel de brutalidad que describen; otras que retratan con humanidad la entereza de quienes sobrevivieron.

Lejos de adoptar una postura ideológica, Murray escribe desde una perspectiva externa al conflicto étnico-religioso, lo que refuerza la credibilidad de su enfoque. Su compromiso con la documentación minuciosa convierte al libro en una pieza clave para entender el impacto emocional, social y político del ataque.

Uno de los ejes más provocadores del libro es su denuncia del antisemitismo que resurgió en diversas ciudades y campus universitarios de Occidente tras el 7 de octubre. Murray destaca la hipocresía de discursos que se proclaman feministas o defensores de los derechos humanos, pero que omiten —o justifican— la violencia cuando las víctimas son mujeres judías.

Gente en una protesta reclamando la liberación inmediata de los rehenes en poder de Hamás en la Franja de Gaza, en Tel Aviv (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

El autor advierte que este fenómeno no es nuevo ni aislado, sino parte de un clima ideológico que lleva décadas gestándose. A su juicio, la relativización del antisemitismo es uno de los síntomas más alarmantes de la decadencia moral de algunas democracias liberales.

Murray también recorre los orígenes del islamismo político moderno, situando su expansión en el regreso del ayatolá Jomeini a Irán en 1979. Desde entonces, sostiene, la revolución islámica se ha proyectado fuera de sus fronteras a través de aliados estratégicos en Gaza, Líbano, Yemen y otras zonas.

El Ayatola Jomeini desciende por la escalerilla del avión de Air France que le condujo a Teherán después de 15 años de exilio (EFE/Archivo/ rsa)

El libro recupera momentos clave como la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, donde —según el autor— comenzó a popularizarse la narrativa de Israel como “estado apartheid”. Murray también recuerda que incluso antes de la Guerra de los Seis Días de 1967, la OLP ya abogaba por la “liberación de los territorios ocupados”, un eufemismo que, en contexto, implicaba la destrucción del Estado israelí.

Tras conocer los ataques desde Nueva York, Murray viajó a Tel Aviv apenas unos días después. Su intención: ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Desde entonces ha regresado a Israel en múltiples ocasiones, ha acompañado a soldados en el frente, ha conversado con prisioneros de Hamas y ha presenciado el trabajo de los patólogos que identifican los cuerpos de las víctimas.

Estos viajes permiten al autor ofrecer una visión poco común: la de alguien que, sin pertenecer a la región ni al conflicto, se sumerge con rigor periodístico en una realidad compleja y profundamente dolorosa.

Douglas Murray

Uno de los pasajes más reflexivos del libro sugiere que la guerra, al borrar las certezas cotidianas, revela lo esencial: “Cuando uno no sabe si llegará al día siguiente, todo lo de hoy se transforma”. Para Murray, el enfrentamiento con la muerte otorga una claridad que muchas sociedades han perdido.

El libro cita, en el epígrafe, al escritor soviético Vasili Grossman: “Alguien podría preguntar: ‘¿Por qué escribir sobre esto, por qué recordarlo todo?’ Es deber del escritor contar esta verdad terrible, y es deber del lector aprenderla.”

Murray recoge ese mandato con precisión y valentía. On Democracies and Death Cults es una obra difícil, pero urgente. No sólo documenta una masacre, sino que interpela directamente a las democracias occidentales: ¿Estamos dispuestos a defender los valores que decimos proteger?