Para contar su propia historia, una novelista recurrió a la IA, pero no todo salió cómo esperaba

El libro del día: "Searches: Selfhood in the Digital Age", de Vauhini Vara

No es difícil captar de qué trata Searches: Selfhood in the Digital Age (Búsquedas: El yo en la era digital) de Vauhini Vara. ChatGPT ofrece convenientemente a los lectores un resumen en la portada del libro: la colección híbrida de memorias y ensayos, explica, “podría explorar cómo internet y las tecnologías digitales influyen y transforman la identidad personal, la percepción de sí mismo y la búsqueda de significado en la sociedad contemporánea”. Hay una incertidumbre torpe en el resumen del chatbot: el libro podría explorar estos temas, pero podría no ser así.

Es precisamente la ambigüedad de ChatGPT—y, en ocasiones, el puro sinsentido que genera—lo que sustenta “Searches”. A lo largo de 16 capítulos, Vara recorre la evolución de internet, los dilemas éticos en torno a la inteligencia artificial y su propia vida con su característicamente punzante, aunque despojada, prosa. En un giro inusual, ocasionalmente convierte al chatbot en su interlocutor, pidiéndole comentarios y, en momentos, colaborando explícitamente mientras compone ensayos personales. La colección resultante resuena con algunos de los temas explorados en la debutante novela finalista al Premio Pulitzer de Vara, The Immortal King Rao (El rey inmortal Rao, 2022): la evolución de la tecnología digital, los peligros del capitalismo de vigilancia, la apasionante historia de una familia inmigrante del sur de India afianzando su lugar en Estados Unidos. Pero “Searches” se sostiene por sí sola, a la vez difícil de clasificar y cautivadora.

"The immortal King Kao", de Vauhini Vara

A pesar de su interés en las formas en que la tecnología mediatiza nuestras vidas, las experiencias de Vara al crecer en los años 90 como hija de inmigrantes indios son lo que hace al libro profundamente íntimo. Explora la batalla perdida de su hermana mayor contra el cáncer, sus enamoramientos no correspondidos en el patio de la escuela, su matrimonio con un acérrimo ludita que finalmente debe rendirse ante la era digital y, como confiesa humildemente, sus intentos por preguntar a internet “cómo ser más bella”.

El uso de herramientas digitales por parte de Vara, a veces, adopta perspectivas aún más directas: en un ensayo titulado “Ghosts” (Fantasmas), en el que alterna escribiendo párrafos con ChatGPT para co-crear una conmovedora reflexión sobre la muerte de su hermana, Vara reconoce el éxito del chatbot al escribir “una referencia a la corporalidad tan matizada y profunda como cualquiera que yo haya leído”. En ocasiones, admite, la herramienta de inteligencia artificial es capaz de encapsular bellamente el duelo humano. La trayectoria ascendente del chatbot, argumenta, sugiere que su capacidad para producir aportaciones culturales y literarias valiosas solo mejorará con el tiempo.

¿Es realmente ChatGPT capaz de producir frases originales y devastadoramente hermosas o simplemente tiene suficiente información en su repositorio para imitar técnicas estilísticas comunes empleadas en la escritura creativa? (EFE/Rayner Peña)

Pero, ¿es realmente que ChatGPT es capaz de producir frases originales y devastadoramente hermosas o simplemente tiene suficiente información en su repositorio para imitar técnicas estilísticas comunes empleadas en la escritura creativa? Después de todo, la frase en cuestión –”Ésta es la mano que ella sostuvo: la mano con la que escribo, la mano con la que estoy escribiendo”, en referencia a la hermana de Vara– es un caso de estudio de anáfora y cambio de tiempo verbal, ambos dispositivos retóricos comunes. Incluso si, como sostiene Vara, “GPT-3 produjo las mejores líneas de ‘Ghosts’”, ¿es justo llamar a la escritura del chatbot original, por no decir profundamente humana, o simplemente rivaliza con el desempeño de un estudiante atento en un curso introductorio de composición en inglés?

Aunque Vara no aborda este tipo de preguntas a ChatGPT, no ignora las deficiencias del chatbot, principalmente en lo que concierne a raza y género. En la sección titulada “A Powerful Statement of Empowerment” (Una poderosa declaración de poder), después de pedir al chatbot que liste un artista importante de cada periodo significativo en la historia del arte visual, Vara observa que genera instantáneamente una lista de artistas casi todos hombres blancos, como da Vinci, Monet y Picasso. Incluso cuando pide artistas no blancos y mujeres, incluye erróneamente a dos artistas masculinos y a otro que, descubre Vara, es completamente ficticio. En otro ensayo, Vara menciona que, al co-escribir “Ghosts” con ChatGPT, este desvió primero la narrativa hacia un romance heterosexual antes de finalmente captar que el ensayo trataba, de hecho, sobre el duelo familiar.

La autora plantea preguntas éticas que quedan sin resolver incluso mientras se esfuerza en explorar las paradojas de su propio compromiso con la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como la misma inteligencia artificial, “Searches” no es perfecto. Plantea preguntas éticas que quedan sin resolver incluso mientras la autora se esfuerza en explorar las paradojas de su propio compromiso con la IA. Y a veces, el libro cae en el tedio y la banalidad; especialmente en el capítulo homónimo, “Searches”, que presenta un archivo cronológico dividido por secciones de las búsquedas de Vara en internet entre 2010 y 2019: “Dónde están incrementando los incendios forestales. Dónde se habla cantonés. Dónde comprar un desatascador”, y así sucesivamente, un cúmulo que se siente interminable. Es sorprendente que este ensayo, si se le puede llamar así, prácticamente ilegible, se publicara primero en el New York Times, donde se acompañó de imágenes rotativas de las búsquedas en Google.

Pero en “Searches” persiste un destello de esperanza quijotesca: la posibilidad de un internet en manos del pueblo. “Invenciones como estas… no son imposibles”, escribe Vara sobre los motores de búsqueda y servicios de mensajería de propiedad pública. “Llamar imposible a una invención propuesta es tan absurdo como llamar imposible a una declaración, una ficción o una broma”. Ofrece ejemplos de compañías exitosas administradas por organizaciones sin fines de lucro que gastan menos de 500 millones de dólares al año en gastos: Firefox, Wikipedia, Signal. Vara amplía estos pensamientos para imaginar un universo futurista y revolucionario: “Abolimos fronteras y prisiones, tomamos propiedad colectiva de las máquinas, encontramos causas comunes con otras especies”. Es improbable, confiesa. “Esto”, escribe sobre ese mejor futuro, “es una ficción. Es una declaración. Es una broma. Es una invención”. Pero es posible.

Fuente: The Washington Post