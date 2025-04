Francisco vio en los libros una forma de estar cerca: aquí, los mejores de y sobre su figura

Francisco y los libros, otra forma de predicar

“Recientemente se publicó un libro del papa Francisco”. Esta frase, que es verdad en febrero de 2025 -su autobiografía Esperanza salió a mediados de enero- fue verdad también en muchos otros momentos. Desde 2013, cuando asumió, el papa Francisco ha publicado con frecuencia. Libros sobre la felicidad, sobre la tolerancia, sobre la Iglesia, sobre la familia, sobre Dios. Las encíclicas. Conversaciones con periodistas. Era parte de su concepción de un liderazgo cercano a su grey.

En realidad, ya antes de ser Papa, cuando Francisco era todavía el cardenal Jorge Bergoglio, había escrito un libros con el rabino Abraham Skorka: Sobre el cielo y la tierra y Fe. Hablaron de Dios, del fundamentalismo, de los ateos, de la muerte, del Holocausto, de la homosexualidad, del capitalismo. Bergoglio dijo cosas como: “La obra maestra del Señor es el hombre” o “La vida cristiana es una suerte de atletismo, de pugna, de carrera, donde hay que deshacerse de las cosas que nos separan de Dios.”

Conversaciones de un cura y un rabino.

Eso fue en 2010. El mismo año se publicó El jesuita, un libro de conversaciones con los periodistas Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti. Fue la única biografía que salió antes de que fuera nombrado papa. Según trascendió, la idea surgió tras el cónclave papal de 2005, donde resultó elegido Benedicto XVI pero en el que Bergoglio cosechó una gran cantidad de votos. Los autores llegaron a solicitar ver la habitación de Bergoglio para observar su estilo de vida austero. En sus encuentros mensuales con él, abordaban diversos temas, desde anécdotas personales hasta su papel durante la última dictadura argentina, un asunto sobre el que solo habló una vez. También discutieron su origen familiar, su vocación religiosa, su visión sobre la educación y su concepción de la Iglesia.

Cuando se supo que Jorge Bergoglio se había convertido en el papa Francisco, el libro se reeditó con el título de El Papa Francisco: Conversaciones con Jorge Bergoglio.

Una biografía escrita antes de que fuera nombrado Papa.

Los dos periodistas volverían a conversar con su entrevistado muchas veces. Cuando se cumplían diez años de papado, publicaron El pastor, un recuento de ese tiempo de entrevistas. Hablaron, principalmente, de los desafíos que le planteó el papado. De la defensa del medio ambiente y de la paz mundial. De sus luchas: “contra el flagelo de los abusos y a favor de la transparencia de las finanzas del Vaticano”, explicó la editorial. Y de cómo avanzar por una Iglesia que comprenda más y mejor las realidades de la época que le toca y se comprometa con los pobres y los excluidos.

El papa, diez años después.

“Los que no entienden a Francisco es porque no conocieron a Bergoglio”, dijo entonces Francesca Ambrogetti. Entre los temas principales del papado y, por lo tanto, de El Pastor, los autores destacaron la austeridad, la preocupación por los pobres, el combate a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, la transparencia en cuanto a las cuentas del Vaticano, las guerras, los refugiados, el medio ambiente. “Esos temas son los que compusieron este libro, que tiene un poco de anécdotas, de entretelones, y las preguntas y respuestas con él. Y además no podía faltar un capítulo dedicado a la Argentina”, contó Rubin.

Cuando se cumplieron esos diez años Leamos, la editorial digital de Infobae, publicó Francisco. Diez años del papa latinoamericano, con textos exclusivos de Claudia Peiró y Román Lejtman, entre otros.

Francisco. Diez años del papa latinoamericano cuenta cómo el Sumo Pontífice se convirtió en el “papa del pueblo”. Su estilo único y cercano, el plan contra la “cultura del descarte”, los viajes, su pasión por el fútbol y sus Encíclicas son algunos temas.

Por primera vez en la Historia, un papa venía de un territorio poco conocido, llegaba a lo más alto de la Iglesia y empezaba a tender puentes. Y su voz y sus actos también serían los nuestros, de todos. Un sonrisa cálida se asomaba desde el balcón. Una nueva etapa comenzaba junto al “papa del pueblo”.

"Francisco: Diez años del papa latinoamericano", el libro de la editorial de Infobae.

Quién soy yo

En 2017 había salido ¿Quién soy yo para juzgar?, toda una posición política. Allí, el papa Francisco reflexionaba sobre algunos de los temas más debatidos en la sociedad, invitando a abordarlos desde la tolerancia y la compasión. Entre los asuntos que trataba se encontraban la unión libre, la sexualidad, la homosexualidad, las familias en crisis, el aborto, los anticonceptivos, la eutanasia, la pobreza espiritual, el individualismo, las esclavitudes modernas, la libertad religiosa y el medio ambiente.

Basándose en una de las enseñanzas fundamentales de Jesús, recordaba: “No juzguen para que no sean juzgados. De la manera en que juzgáis, seréis juzgados; y con la misma medida con que mides a otros, serás medido”. A través de sus palabras, el pontífice proponía una mirada más abierta y humana frente a estos dilemas, buscando generar un diálogo dentro y fuera de la Iglesia.

¿Quién soy yo para juzgar? Toda una declaración.

También, el papa Francisco advertía que el endurecimiento del corazón que juzga, al que llamaba “esclerocardia”, era el resultado de un aislamiento egoísta, aferrado a tradiciones obsoletas que terminaban por pisotear la dignidad humana. Para él, un corazón de piedra debía transformarse en un corazón de carne, permitiendo que las palabras del Evangelio penetraran en el espíritu hasta volverlo compasivo y palpitante.

Dios es joven

Mientras tanto, en 2018 salió Dios es joven, producto de las charlas del Papa con el psicólogo y periodista Thomas Leoncini. “La juventud no existe”, le dice Francisco a Leoncini. “Cuando hablamos de juventud, inconscientemente, a menudo hacemos referencia a los mitos de juventud. Así pues, me gusta pensar que la juventud no existe y que en su lugar existen los jóvenes. Del mismo modo, no existe la vejez, sino que existen los viejos. Y cuando digo viejos no digo una palabra fea, todo lo contrario: es una palabra preciosa”.

El libro se hizo tras el Año vaticano de la Juventud, que reunió a jóvenes de diversas partes del mundo. Durante este periodo, el papa Francisco situó a la juventud en el centro de la agenda vaticana.

La juventud, una preocupación de Francisco. Y una esperanza.

En un libro basado en entrevistas inéditas realizadas por Thomas Leoncini, el pontífice expone su visión sobre los jóvenes, a quienes considera «lo mejor de la vida» y, al mismo tiempo, «los grandes olvidados y desencantados de nuestro tiempo». En sus palabras, «los jóvenes están hechos de la misma pasta que Dios. Apoyarlos a ellos es apoyar el futuro de la Iglesia y de la humanidad».

Sonrían

En 2022 salió Te deseo la sonrisa. La alegría, según el papa Francisco, era una esperanza que nada ni nadie podía arrebatar. En su libro profundizaba en este tema, destacando que no era una emoción pasajera ni un escape del sufrimiento, sino una certeza arraigada en la fe. “La alegría tiene la última palabra, siempre”, sostenía el pontífice, quien animaba a compartir una sonrisa como el primer paso hacia la renovación y el renacer.

"Te deseo la sonrisa", del papa Francisco.

Para Francisco, Dios era dicha, y la misericordia representaba la manifestación más profunda de su felicidad, siendo este el núcleo del mensaje cristiano. En sus palabras: “Sonreír es acariciar con el corazón”, un gesto que reflejaba la verdadera belleza y la necesidad de compartir.

Cómo ser feliz

En 2024 apareció Te deseo la felicidad. Nada menos. Allí, el papa Francisco profundizaba en la búsqueda de la felicidad auténtica, aquella que no proviene de lo material sino de una conexión más profunda con Dios y con los demás. A lo largo del texto, proponía quince pasos concretos para alcanzarla, destacando que “el camino de Jesús siempre conduce a la felicidad”.

Además de recopilar sus mensajes sobre este tema a lo largo de los años, el libro incorporaba citas de escritores y pensadores que habían influido en su vida, como san Agustín, Chesterton, Dostoievski, san Juan de la Cruz, Tolkien y Octavio Paz, entre otros. También invita a reflexionar sobre las bienaventuranzas como un camino para vivir en comunidad y salir del individualismo.

"Te deseo la felicidad", una hermosa manera de ver el mundo.

El pontífice animaba a superar el miedo y la tristeza, a soñar en grande y a levantarse después de los fracasos. En sus palabras: “En el arte de caminar lo que importa no es no caer, sino saber levantarse”. Asimismo, advertía sobre los peligros de una felicidad basada en ilusiones pasajeras y alienta a atreverse a ir a contracorriente: “No tengáis miedo de arriesgaros, sino de vivir paralizados”.

Su historia

Ese año, 2024, también salió Vida, donde el papa Francisco relataba su historia personal a través de los acontecimientos más relevantes de los últimos ochenta años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. En sus páginas, su voz se alternaba con la de un narrador que reconstruía el contexto histórico de cada momento, permitiendo al lector comprender cómo su experiencia personal y los grandes sucesos globales influyeron en su pensamiento.

Desde sus primeros años en un mundo marcado por la guerra hasta su papado, Francisco reflexionaba sobre los orígenes de sus ideas más audaces, como su postura contra la pobreza, su preocupación por la crisis ambiental y sus llamados a los líderes mundiales para combatir las desigualdades y frenar la carrera armamentística.

"Vida", el papa cuenta su historia.

El pontífice consideraba que recordar el pasado era fundamental para evitar repetir errores. “Vida ve la luz para que, sobre todo los más jóvenes, puedan escuchar la voz de un anciano y reflexionar sobre lo que ha vivido nuestro planeta”, afirmaba, destacando el impacto de guerras, genocidios y persecuciones. Para él, revisar la historia personal y colectiva era un ejercicio de discernimiento necesario: “Es importante, incluso para nosotros mismos, volver a abrir el libro de los recuerdos y hacer memoria... para encontrar lo que no es bueno, aquello tóxico que hemos vivido junto a los pecados cometidos, pero también para revivir lo bueno que Dios nos ha enviado”.

Esperanza

Finalmente, lo del principio. En enero de 2025 el papa Francisco, quien había sido el cardenal Jorge Bergoglio, publicó Esperanza. Fue la primera autobiografía de un pontífice publicada en la historia, un relato en el que el papa Francisco compartía anécdotas, reflexiones y revelaciones sobre su vida y su pontificado. Escrita a lo largo de seis años, la obra no solo narraba su historia personal, sino que también servía como un testamento moral y espiritual para las generaciones futuras.

El relato comenzaba en los primeros años del siglo XX con las raíces italianas de su familia y la emigración de sus abuelos a América Latina. Luego abordaba su infancia, la juventud marcada por inquietudes y entusiasmo, el llamado a la vocación religiosa y su madurez, abarcando desde su labor pastoral hasta su papado. También cuando fue objetivo de dos atentados terroristas.

"Esperanza", el papa íntimo.

Con un tono franco y una fuerte carga narrativa, Francisco afrontaba en sus memorias los temas más debatidos de su pontificado y de la actualidad: la guerra y la paz—incluyendo los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo—, las migraciones, la crisis ambiental, la política social, la situación de la mujer, la sexualidad, el desarrollo tecnológico y el futuro de la Iglesia y las religiones. Con esta obra, el pontífice buscaba ofrecer una visión de futuro sustentada en la fe y la esperanza.

Hay más. Charlas con niños, compilaciones de sus frases, sus dictados religiosos, sus visiones del mundo. Se fue un papa para el que los libros eran una vía de comunicación y contacto. En eso también dejó una enseñanza.