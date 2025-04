Jazmín Riera: el mundo secreto de las fanfics y el casting que hizo para actuar en su propia historia

A dónde vamos cuando soñamos - Jaz Riera

“Bueno, este capítulo yo quiero dedicárselo a todas las chicas lindas. Porque es solo para ellas. Ustedes saben quiénes son. Yo sé porque me lo estuvieron pidiendo. ¡Y acá está! Lo logré”. Así comenzó Oriana Sabatini la introducción a su entrevista con una de las escritoras más leídas en el mundo de los fanfics: Jazmín Riera.

“Traje a la única e inigualable, que me mencionaron muchísimas personas. Hay un ejército que está trabajando para vos. Porque apenas hablé de fanfics en mis redes sociales, tu nombre fue el que apareció, y nada, estoy muy feliz de tenerte acá”, continuó Oriana, mostrando la admiración que muchas personas sienten por Jazmín.

En la conversación, parte del ciclo de entrevistas “A dónde vamos cuando soñamos”, Oriana se adentró en los mundos de aquellos que, como Jazmín, han logrado trascender con sus historias.

Jazmín, conocida por su trabajo como escritora, cantante, actriz y por ser una de las pioneras en el universo de los fanfics, recordó sus inicios: “Empecé a escribir a los 12 años una fanfic de los Jonas Brothers. Estaba obsesionada con Nick Jonas, así que comencé a escribir en un foro de los Jonas Brothers Venezuela”. De esa forma inició su carrera una de las escritoras más reconocidas, en plataformas como Wattpad. Allí, por la timidez que era su sello en su juventud, encontró un refugio y una forma de expresión. Lo que comenzó como un pasatiempo personal, pronto la llevó a crear mundos paralelos, donde su imaginación podía volar sin restricciones.

“Después pasé a Fotolog”, continuó explicando. Y esa plataforma le permitió llegar a una audiencia más amplia. “Escribía historias, ya fuera novelas o canciones”, contó. “Era una persona muy tímida, y estaba todo el tiempo en mi cuarto. Tenía que crear historias”, explicó Jazmín, dejando en claro que la escritura fue para ella una forma de conectar consigo misma y con su entorno.

Jazmín Riera en su charla con Oriana Sabatini

— ¿Qué es una fanfic para vos?

— La fanfic es una ficción hecha por un fanático. O sea, vos agarrás algo, ya sea un personaje de Harry Potter o un personaje de One Direction, como me pasó a mí, o de los Jonas Brothers, y armás toda una ficción en base a ese fanatismo que tenés.

—Me parece fantástico que se puedan crear historias de personajes que, por ahí, tienen una cantidas de capas a las que se le pueden agregar otras...

—Recontra. No se si sabías que 50 sombras de Grey es una fanfic de Crepúsculo.

— Si. ¿Sabías que lo era una fanfic cuando empezaste a escribir?

— No, ni idea. En realidad, yo empecé a escribir porque me gustaba. Lo veía como una forma de escapatoria, de fantasear. Y luego, al buscar historias similares en internet, me di cuenta de que existía una comunidad de fanfics.

— ¿Te acordás de qué trataba tu primera historia?

— Sí, claro. Era de esa época, pero no te puedo decir mucho más. Aunque, sí, te digo que escribía en primera persona, lo cual me permitía hacer la historia mucho más personal.

— ¿Cómo fue la transición de escribir fanfics a publicar libros?

— Fue todo muy gradual. A los 17 años subí mi primera historia en Wattpad, que se llamó Las reglas del boxeador. Al principio no me leía nadie, pero yo seguía escribiendo porque me gustaba, hasta que empezaron a caer personas. Se la pasaron por Twitter y mi historia empezó a tener 26 millones de clics. Y estamos hablando de 2013, cuando todavía Wattpad no era lo que es ahora.

La etapa de escritora de Jazmín Riera comenzó a los 17 años cuando subió una fanfic a Wattpad

— No sé si vos lo hiciste en esa fanfic o en alguna otra, pero algunos de los escritores de estas historias leen los comentarios de la gente, el feedback y empiezan a escribir en base a eso también.

— Si. No está tan bueno eso porque me recondicionaba. Claro, era como ‘ay, no, están pensando que la protagonista es una boluda porque hizo tal cosa’. No, tengo que cambiarlo. Me frené y dije no, esta es mi historia, la estoy escribiendo para mí, porque al fin de cuentas el fanfic es escribir para uno. Ahí empecé a escribir en Wattpad y al toque de la editorial Planeta me dijeron ‘queremos todos tus libros’. Yo escribía anónimamente, o sea, nadie en mi familia sabía que yo escribía. Nadie.

— ¿Te costó mucho tomar la decisión de publicar algo con tu nombre?

— Sí, porque yo escribía anónimamente, nadie en mi familia sabía que yo escribía. De hecho, me iba muy mal en el colegio. Y de repente, una editorial me contactó y me dijo que querían todos mis libros. Yo les dije que tenía un archivo de Wattpad, medio chiquito, y les pedí por favor que no usaran mi nombre, porque no quería que pensaran que era una tremenda fanática de One Direction.

— ¿Y cómo fue la reacción de tu familia?

— Mis padres no sabían nada, así que cuando les conté que iba a sacar un libro, me dijeron: ‘¿Cómo?’ Y les dije ‘es erótico’. Mis papás me respondieron si no me querían estafar. Así salió Las reglas del boxeador. Y después escribí un montón de libros que no eran fanfics. Y ahora, con 29 años, empecé a escribir un fanfic de vuelta en Wattpad, de un cantante.

— Cómo es escribir eso y no sentir vergüenza, no sentir esto que estás abriendo una puerta, algo tuyo

— Si sos vos, sos vos. O sea, no hay manera de correrte. Siento que si o si tenés que sentirte expuesta, porque si no, no estás siendo honesta con lo que estás escribiendo. Van a aparecer tus miedos, van a aparecer tus deseos, van a aparecer tus traumas, va a aparecer todo a través de los personajes y de esa manera también el otro se va a sentir identificado, que es lo importante de un libro. Una historia te queda cuando te sentís identificado con los personajes

— Al entrar me dijiste que escribiste nueve libros.

— Escribí más, pero hay libros que los terminé dejando porque no me terminaban cerrando. Escribí nueve libros. Tengo mucha imaginación.

— ¿Cómo es el proceso de escribir? ¿Tomaste clases?

— No. Empecé escribiendo como una salida. Como un escape. De hecho, yo escribía muy mal. No sabía poner punto y coma. Soy lo contrario a lo que podría ser un escritor de esos de sangre azul, que estudió un montón de cositas. Soy lo contrario. Y llevo la bandera también de ser lo contrario, porque creo que cualquier persona puede contar historias. Cada libro tuvo su proceso. Hay algunos que son muy divertidos y el libro sale y hay procesos donde tenés que sentarte y cuesta.

A los 29 años, Jazmín ya escribió nueve libros

— ¿Tardaste mucho en escribirlos?

— A Las reglas del boxeador tardé dos años aproximadamente, pero porque lo hacía de hobby, realmente lo hice muy libre. Al ser yo anónima, las escenas de sexo están buenísimas. Claro, porque no estaba mi nombre. Cuando empezó a aparecer mi nombre fue como ‘ay, qué cosita’.

— Cuando hablamos antes de de de que yo te invitara al podcast o cuando estábamos arreglando para invitarte, me contaste que ahora van a adaptar tu tu novela.

— Si, Star+ compró los derechos de Las reglas del boxeador y la grabamos a principio de año, así que.

— ¿Como es soltar esa historia? Viste que los productores quizás necesitan cambiar algunas cosas porque no es lo mismo un libro que algo así.

— Son diez capítulos y claro, el guión no lo escribí yo. Así que tuve que hacer un desprendimiento de la historia y recibir el guión con otra mano, con otra pluma. Fue doloroso, no voy a mentirte. O sea, costó. Pero también entendí que el libro es lo mío y la serie está buenísima. Está ‘basada en...‘. claro. Es una adaptación, pero igual increíble. O sea, me parece una locura que vamos a ver este libro en una serie. Aparte vi unas escenas el otro día. Está increíble.

— ¿Vos vas ahí a las grabaciones?

— Yo actué, hice el casting.

— ¿Qué? ¿Cómo que quedaste en el casting?

— Es así, yo de base soy actriz. Y me llamaron para el casting. Para un personaje de la mejor amiga de la protagonista. Y quedé para mi propia serie.

— ¿Pero sabían que vos eras la escritora?

— Obvio. Me hicieron el casting medio para decir, ‘bueno, a ver si la descartamos’. Estudié años y años de teatro y me parece espectacular.

— Igual, que no seas la protagonista y que seas la amiga de la prota...

— Nada. Aparte estoy en escenas con libros. ¿Viste cuando decís ‘hay un vínculo ahí‘?

— ¿Se sabe cuándo cuando sale?

— Creo que el año que viene, todavía nos falta confirmar.

— ¿Vos caés que con 29 años, algo que salió de una fanfic ahora va a ser una serie? Porque los libros se vuelven famosos y hay un montón de público que todavía lee, pero una serie es mucho más popular...

— A mí me duele bocha el hecho de que yo a los 17 años iba a la facultad, ya que terminaba el colegio y estudiaba una carrera que no me gustaba.

Después de intentar con las carreras de Publicidad y Gestión de Medios, Jazmín llegó a la conclusión que lo suyo era la música, la actuación y la escritura

— ¿Qué estudiabas?

— Publicidad. Después estudié Gestión de Medios y me recibí. Y todo el tiempo que iba en el tren o en el bondi pensaba ‘che, quiero actuar; che, quiero cantar, quiero tener la posibilidad de tener un lugar para poder expresarme’. Y ahí ya iba pensando La regla del boxeador. Todas las mañanas iba notando un poquito de la historia y a la noche escribía. Y es muy loco que después de un tiempo esa fue la llave que me permitió actuar, cantar y hacer todo lo que yo quería hacer. Siento que lo que fui craneando en ese momento, en un momento donde yo me sentía completamente desolada y como que bueno, me tenía que dedicar a otra cosa, a estudiar una carrera y nada que ver con no me puedo dedicar a las artes. Terminó siendo la llave que me permitió hacer todo lo que estoy haciendo hoy en día.

— ¿Por qué sentiste igual que tenías que empezar a dedicar a otra cosa?

— Fueron muchas cosas. También el hecho de ir a muchos castings y no quedar, porque encima era muy tímida, como que estudiaba muchísimo teatro y me encantaba. Pero después, los castings son horribles. Y después me pasó que mi hermano Nicolás ya era un actor reconocido y mi papá me sentó y me dijo ‘mirá, si tu hermano es actor, vos no podés ser actriz, tenés que estudiar una carrera porque sos mujer’ y toda la bola. Así que dije bueno, está bien, no puedo ser actriz. Y me puse a estudiar otra cosa y a cranear esta fanfic que era mi escape.

— ¿Cómo surgió esa faceta de actriz en vos?

— Empecé a actuar cuando era chiquita. La actuación estuvo siempre ahí, de alguna forma. Estudié teatro desde muy chica, pero también me costaba muchísimo. Era muy tímida y no me animaba a mostrarme mucho. De hecho, al principio, era algo que no compartía con casi nadie.

— ¿Cómo fue el momento en que decidiste apostar por la actuación también? Porque si tenías tanto miedo, ¿qué te hizo dar ese paso?

— Fue algo gradual. Después de haber estado escribiendo, me di cuenta de que el arte era algo que me apasionaba. Siempre lo tuve dentro, pero no lo había dejado salir hasta ese momento. Fue raro porque, si bien empecé a escribir y a mostrarme como escritora, la actuación vino de una forma más tímida, más introvertida. Sin embargo, siempre sentí que, de alguna manera, era algo que quería hacer. Lo que pasa es que el miedo a la exposición fue un freno por mucho tiempo.

— Una duda que tengo es cuando alguien escribe una novela, una fanfic, lo que sea, y y tiene un marido, un novio, una pareja....

— Es difícil.

"La gente flashea que soy mucho más sexual", define Jazmín

— Porque nosotras, que somos las que escribimos, sabemos que es una ficción.

— Pero no saben separarlo. Hay muchos conflictos con eso. Para mí, que tu pareja no lo lea. No lo tiene que leer, porque estás fantaseando con otro ser. A mí me pasó que cuando mi ex pareja lo leyó, fue un caos: ‘yo no puedo estar leyendo esto y estás sos vos’. ¡Pero me estás jodiendo, es fantasía! Y después me pasó de salir también con chabones que leyeron mis libros para que la cita sea en plan ‘che, querés que hagamos tal cosa hoy’, y me está diciendo lo del libro.

— Qué miedo.

— Horrible. Así que ahora es como que no quiero que nadie lea mis libros.

— Al ser también novelas eróticas, por ejemplo. ¿no sentís que vos escribís algo super erótico, un personaje que es mega sexual y libre, pero por ahí en la vida real vos no tenés tantas similitudes en ese sentido? Yo a veces pienso en bueno, si escribo este personaje, quizás de repente la gente empieza a pensar que yo soy así y empiezo a tener como una presión. Más que nada lo digo por lo sexual, ¿entendés? Si tu personaje es una leona salvaje en la cama, entonces la gente piensa que sos así. ¿Lo sentiste en algún momento?

— Es difícil. De hecho, la gente flashea que soy mucho más sexual. Y al revés. Soy cero sexual. Bueno, no sé si cero, pero como que doy el aspecto por escribir novelas eróticas... Pero no. O sea, de vuelta hay que separar.

— Y más allá de de los libros y la actuación, ¿vos haces música?

— Sí, toda la vida, empecé también a los 12, pero fue lo que más me costó mostrar. Así que fui de a poquito. A mis 15 años le hice una canción a mis papás, la canté mi fiesta de 15 y todo eso. Tétrico. Y ahora me estoy soltando. Hice un libro. Se llama Flashes. Y el álbum de Flashes, Que cuenta la misma historia que el libro en canciones, para que leas el libro y a la vez escuches la música.

— ¿Y las canciones las compones vos?

— Sí, las compongo yo.

— ¿Y te es más fácil escribir historias o música?

— Hoy en día, música. Siento que estoy un poco bloqueada con las novelas últimamente. También hay algo de encerrarse a escribir. Por muchos años estuve encerrada en mi cuarto escribiendo, creando mi propio mundo, porque sentía que no pertenecía al mundo exterior, porque al ser muy tímida me costaba insertarme. Entonces creé mi propio mundo, creé mis propias fiestas, creé mi propio novio. Y ahora tengo un montón de amigos. Tengo un laburo donde tengo que ir a tocar. Entonces no me quiero encerrar de vuelta en mi cuarto a escribir.