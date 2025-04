Así es Vagus, la editorial nutrida de historias que viajan entre continentes

Algunos libros de Vagus, una joven editorial ítalo-argentina de “alma añeja”

“Vagus es un joven sello argento-italiano, pero de alma añeja”, dice Alejandra Antoniassi. Es argentina, porteña de nacimiento, descendiente de italianos. Vive en Villa de Merlo, San Luis, y otro tanto en Buenos Aires. “Parte del año nos trasladamos al norte de Italia, a la ciudad de Riva del Garda, Provincia de Trento, donde nuestra fundación, Fundación para la educación en valores humanos Armonía, armó su sede internacional que fue aprobada en el 2022 y el sello Vagus Edizioni. Por eso nos presentamos como una editorial argento-italiana, autorizada para realizar proyectos con los países que forman la Comunidad Europea”, cuenta.

“En el 2023 publicamos en Italia la novela del periodista y escritor argentino Gustavo Menéndez Il giorno che sequestrarono Puccio, novela policial (giallo) que fue aceptada para participar en el Festival Giallo Garda 2024. Y hace muy poco, presentamos en Argentina la novela Après Coups, de la escritora francesa Agnès Dupressoir que viajó a nuestro país especialmente para la presentación. En este momento estamos en la fase final de edición de la traducción de Hermann y la ciudad neumática, novela de ciencia ficción del sub género steampunk, del escritor italiano Giacomo Soraperra“, agrega.

Todos los viernes su padre llegaba del trabajo con libros, revistas y fascículos que se fueron agrupando en la biblioteca de su cuarto. “Leíamos juntos, a veces en silencio, cada uno con su libro y otras, compartiendo lecturas en voz alta”, dice y recuerda La Ilíada y La Odisea, de tapas duras e ilustraciones, adaptadas para chicos por Ramón Conde Obregón del sello español Verón Editor: “Son libros que aún conservo y tiene aroma a infancia. “Crecí en una casa con un aire de bohemia, abierta al encuentro con esos otros y otras que traían en sus mochilas historias, lecturas, discos de vinilo que lustraban con esmero mientras tejían conversaciones interesantes que yo escuchaba con tímida atención”, cuenta.

Tomás Debeljuh, Alejandra Antoniassi y Franco Kimbel, fundadores de Vagus

Un día decidió abandonar la carrera de abogacía y se lanzó a transitar “el camino fascinante del mundo escolar”. Corría la década del noventa cuando, luego de varios años trabajando como maestra y coordinadora en dos escuelas porteñas, fundó el Jardín Bilingüe Armonía en una casa antigua del barrio de Palermo. Años después, en 1998, se crea la Fundación, que impulsa el proyecto de la escuela primaria. “Una hermosa propuesta educativa bilingüe (castellano/inglés) para niños, niñas y estudiantes de 1 a 12 años que este año celebrará 33 años de una historia que, desconfiando de la temporalidad cronológica, divide su vida y su sentir como un movimiento consecutivo indiferenciado”, asegura.

“Un pensamiento nómade continúa enriqueciendo nuestro andar y nos hace seguir en la búsqueda de proyectos de intercambio cultural con escuelas rurales, de gestión pública y privada, bibliotecas, artistas, músicos y escritores de Argentina, países latinoamericanos y europeos. Hace poco más de dos años, el deseo de armar un sello editorial como rama de la fundación, se hizo más fuerte y así fue que sacamos a pasear esta idea que hacía tiempo nos venía acompañando”, agrega.

Junto a Franco Kimbel y Tomás Debeljuh, poeta y escritor funda Vagus Ediciones. “Vagus, del latín vago, del verbo vagari: vagar, vagar por el mundo, vagaMundear, eligiendo la errancia como forma de desplazamiento. De allí, la elección del astrolabio -buscador de estrellas- en nuestro logo identitario”, explica. El catálogo se abrió con el poemario Palabras exhaladas de Tomás Debeljuh, prologado por Carlos Skliar, que ya va por su segunda edición, y No oscures que aclarece, segundo libro de poesía del poeta puntano Puchi García. En este tiempo se sumaron más: Après coups: cuadernos de una francesa en las pampas de Evita, de Agnès Dupressoir, Coblan: El ocaso de un infame y Il giorno che sequestrarono Puccio, de Gustavo Menéndez, y Sinestesia literaria de Debeljuh.

Las tapas de los libros de la editorial

“Cuando llega un manuscrito, Franco, Tomás y yo lo leemos como lectores y luego intercambiamos impresiones. Organizamos una mesa de discusión donde presentamos los subrayados, apuntes, borradores, notas y mapas de ruta que ponemos en común. A veces nuestros gustos coinciden y no tenemos dudas de la calidad literaria y el potencial de ese texto y otras veces, no. Luego los textos pasan a los editores, quienes arman un primer informe de lectura y a partir de ahí se inicia un intercambio con ellos que lleva a la decisión de seguir o no con la corrección y edición del texto. Un proceso creativo y cuidado para el que nos tomamos todo el tiempo que necesitemos”, cuenta.

“Durante estos dos años fuimos construyendo un grupo de trabajo interno y externo que nos acompaña con fuerza y entusiasmo: el grupo de Arte, Diseño y Publicidad de nuestra fundación, Enfoque Editorial en los ajustes de tapa y maquetación, en edición Paola Adler, y el escritor y editor Francisco Moulia, la traductora italiana Francesca Capelli, Federico Ghirardi, editor y traductor italiano, responsable de la edición en Italia, Federico Gianotti, traductor de francés e ilustradores, escultores, dibujantes y artistas plásticos que suman sus obras para las portadas de nuestros libros: Luiz Saez, Sonia Höger, Pablo Santin, Luis Scafati, Gotcha Gaios, Nicolás Montalbetti y un grupo de colaboradores encargados de la administración comercial y de la distribución“, agrega.

“De la agenda 2025 se van asomando proyectos bien interesantes en los que ya comenzamos a trabajar. Podemos anticipar dos: uno con la Fundación Felipe Noé y el otro con el escritor e ilustrador Pablo Médici (Brocha) abriendo seguramente nuestro catálogo para la infancia”, anticipa. Y ante la pregunta final de por qué editar libros en un momento como este, Alejandra Antoniassi responde, optimista, incansable: “¿Y cuál sería el momento oportuno? Hoy. ¡Más que nunca!"