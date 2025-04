Qué leer: la traición de Camila Sosa Villada, qué falla en las potencias mundiales, meditar para dormir y la historia de Moisés (gratis)

Política, subjetividad, historia y descanso.

Una autora -consagrada con títulos como Las malas- que dice que escribir fue la traición a su destino... pero como su destino era durísimo, qué buena la traición, ¿no? Un experto en geopolítica que ve la decadencia de los principales países del mundo y dice que Trump es la “expresión de impulsos emocionales y egocéntricos”, que Rusia es “el hombre enfermo de Eurasia” y que el autoritarismo chino tiene consecuencias. Un audiolibro para lograr descansar, sencillamente. Y uno de los grandes relatos de la humanidad, la historia de Moisés y la salida de Egipto, elaborada por el equipo de Leamos -la editorial digital de Infobae-, que tomó el relato bíblico, lo adaptó e incluyó una mirada que conecta algunas cuestiones -la desobediencia de la madre de Moisés, el miedo de los hebreos, la incredulidad- con lo que vivimos hoy en día.

Esas son las propuestas que trae Infobae Cultura para leer esta semana. Tienen que ver con despegar un poco del día a día y darse tiempo -¡darnos tiempo!- para entrar en cuestiones sensibles o en análisis más profundos. Para bucear en la Historia de la civilización que nos formó y que seguimos construyendo.

En todos los casos, presentamos los libros electrónicos, con su ventaja de portabilidad y precio: el de Moisés, como la mayoría de los que integran la Biblioteca Leamos, son de lectura gratuita.

1) “La traición de mi lengua”, de Camila Sosa Villada

"La traición de mi lengua", lo nuevo de Camila Sosa Villada.

“La escritura fue una forma de traicionar el destino que había para mí, que era ser una buscavidas, una vendedora ambulante o lo que sea”, contó recientemente Camila Sosa Villada, la escritora que, como dice ella, “solía ser hombre” y supo conmover con títulos como Las malas, Tesis sobre una domesticación y, ahora La traición de mi lengua. En una entrevista reciente con María Laura Santillán, Sosa Villada desafió: “Tengo un amante fijo para cada día de la semana, les fui enseñando cómo se me hace el amor”.

La traición de mi lengua Por Camila Sosa Villada eBook $ 12,99 USD Comprar

Sosa Villada describe la memoria como un “afecto traidor”, sugiriendo que los recuerdos, al fluir de manera desordenada, nos dejan expuestos a emociones que a menudo escapan de nuestro control. Esta reflexión se convierte en el eje central de la serie de escritos que conforman este nuevo libro. La autora se pregunta si es posible resistirse a la memoria y, como una forma de supervivencia, se aferra a la idea de traición para examinar el lenguaje y su conexión con el erotismo y el pasado.

La obra de Sosa Villada se caracteriza por un juego constante entre la ficción y la no ficción. Así, llama a considerar cómo el lenguaje puede ser tanto un vehículo de verdad como de engaño. También sugiere que el lenguaje erótico es una forma de conectar con experiencias pasadas, pero, a la vez, una manera de traicionar esos recuerdos al intentar revivirlos a través de las palabras.

Aquí, un fragmento:

“En ese silencio de la imagen y la voz, la niña es un radar, registra lo que sucede a su alrededor. Sus padres llevan adelante un matrimonio sin conveniencias para ninguno. Han perdido todos los sentidos, no huelen los perfumes, no miran los atardeceres, no escuchan música. Solo sienten a través de la piel y de la boca. Se comen el uno al otro, se devoran, se mastican, tragan hasta los huesos. Es una pasión que les ha quitado todo, menos la sexualidad que los esclaviza.”

2) “Tierra baldía”, de Robert Kaplan

"Tierra baldía", el mundo en crisis.

En Tierra baldía. Un mundo en crisis permanente Robert D. Kaplan sostiene que las tres grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia— están sumidas en distintas formas de decadencia, lo que agrava la inestabilidad del sistema internacional. Estados Unidos, según el autor, atraviesa una erosión de su cultura política y de su liderazgo, reflejada en la figura de Donald Trump, a quien describe como expresión de impulsos emocionales y egocéntricos. Rusia, debilitada por la guerra en Ucrania, es caracterizada como “el hombre enfermo de Eurasia”, un actor en franco deterioro estratégico. Y China, bajo el liderazgo autoritario de Xi Jinping, estaría abandonando el pragmatismo de Deng Xiaoping para regresar a un modelo centralizado que, si bien sostiene el control interno, limita la capacidad de adaptación del país.

Tierra baldía Por Robert Kaplan eBook $ 9,99 USD Comprar

A partir de este diagnóstico, Kaplan plantea que el mundo ha ingresado en una etapa de crisis permanente, en la que ningún Estado ejerce un dominio claro y la complejidad de las relaciones internacionales incrementa el riesgo de conflicto. La aceleración de las comunicaciones ha borrado las distancias geográficas, permitiendo que tensiones locales se amplifiquen a escala global. En este escenario, el autor compara la situación actual con la inestabilidad de la República de Weimar, entre 1918 y 1933, subrayando la ausencia de un equilibrio duradero y la proliferación de incertidumbres geopolíticas.

Kaplan también examina cómo la urbanización, la expansión tecnológica y la viralización de discursos en redes sociales han transformado la política global. Sostiene que la tecnología no garantiza progreso ni estabilidad, y que la interconexión ha generado una “psicología de masas” que borra matices y potencia la polarización. Frente a esta realidad, critica el aislacionismo estadounidense y plantea que, ante un entorno donde los enemigos ya no están a miles de kilómetros sino a un clic de distancia, es imprescindible adoptar una estrategia internacional más amplia y sostenida.

3) “Meditación guiada para dormir profundamente”

Una meditación para descansar mejor.

Durante la noche, cuando todo se detiene, muchas personas enfrentan el mismo problema: no pueden dormir. El insomnio y la ansiedad, lejos de ser excepciones, se han vuelto parte del paisaje cotidiano para una gran parte de la población. Frente a esto, una nueva meditación guiada busca ofrecer un acompañamiento sencillo, sin promesas exageradas, pero con un objetivo claro: ayudar a relajar cuerpo y mente antes de dormir.

Meditación guiada para dormir profundamente Por Audiolibro $ 7,99 USD Comprar

La propuesta consiste en una grabación con ejercicios de respiración y visualización guiada por una voz serena, pensada para escuchar justo antes de acostarse. No plantea una fórmula rígida ni una solución inmediata, sino un recorrido pausado hacia el descanso, invitando al oyente a soltar el ritmo del día y dejarse llevar por un estado de calma. Según el medio, fue diseñada para ser accesible y no requiere experiencia previa en meditación, lo que la convierte en una herramienta cercana para quienes atraviesan noches difíciles.

Más allá del insomnio, la meditación se inscribe en una búsqueda más amplia: la necesidad de recuperar momentos de quietud en medio del ritmo acelerado de la vida diaria. En tiempos donde el descanso también parece estar condicionado por la productividad, dedicar unos minutos a frenar y respirar puede ser, al menos, un primer paso para dormir mejor.

Los más leídos en Bajalibros

Bonus track: “Moisés, la libertad”

Moisés: la libertad no es cualquier cosa.

Una canasta en el Nilo, un bebé condenado a morir y una madre que decide desobedecer. Así empieza la historia de Moisés según la Biblia, y así también arranca Moisés, la libertad, el nuevo ebook gratuito que acaba de publicar Leamos –la editorial digital de Infobae– días antes del comienzo de Pesaj, la pascua judía El texto, breve y narrado con ritmo, reconstruye el relato del Éxodo hebreo pero no se queda solo en los hechos: propone una lectura sobre la fe, la duda y la libertad, temas que atraviesan tanto la historia bíblica como la vida contemporánea.

¿Fue Moisés un libertador político o un líder espiritual? ¿Un héroe o un hombre empujado por algo más grande que él? En el libro se lo presenta como alguien que lucha no solo contra el Faraón, sino contra la incredulidad, incluso la de su propio pueblo. La narrativa avanza desde su infancia en la corte egipcia hasta el momento en que Dios lo llama, pasando por las plagas, el cruce del Mar Rojo y las tensiones internas de un grupo humano que duda, que se cansa y que a veces preferiría volver atrás.

El ebook fue producido por el equipo editorial de Leamos, utilizando también herramientas de Inteligencia Artificial. Puede descargarse gratuitamente desde la tienda digital Bajalibros. Solo se requiere un registro sencillo, sin necesidad de ingresar datos de pago. También se puede leer desde el celular o la tablet a través de la app de la plataforma. Ideal para estos días de reunión familiar y memoria colectiva, el texto retoma una historia antigua que todavía interpela.

Cómo leer los ebooks de Bajalibros

Para acceder a un ebook basta con seguir el link a la publicación en la tienda de libros electrónicos Bajalibros. Si ya se está registrado, el libro será accesible inmediatamente si es parte de los gratuitos o tras el pago si no lo es. Quien todavía no esté registrado puede hacerlo de manera muy sencilla y sin poner ninguna tarjeta de crédito ni medio de pago. Se dejan unos datos mínimos y en unos minutos el sistema envía un mail de confirmación. Ahí se toca el botón “Activar” y listo, ya estás registrado.

Para leer en el teléfono o en la tablet, hay que descargar la aplicación de Bajalibros desde Google play o App Store. En la página de Bajalibros hay enlaces que llevan directamente a estas tiendas.