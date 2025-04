Festival de Cannes: las nuevas películas de Richard Linklater y Wes Anderson competirán por la Palma de Oro

El delegado general, Thierry Fremaux, y la presidenta del Festival de Cannes, Iris Knobloch, anunciaron la selección oficial de la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes

Las nuevas películas de Wes Anderson, Ari Aster y Richard Linklater competirán por la Palma de Oro en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, informaron los organizadores del mayor certamen cinematográfico del mundo. Thierry Frémaux, director artístico de Cannes, anunció la selección en una conferencia de prensa en París junto a la presidenta del festival, Iris Knobloch.

Después de que la última edición encumbrase a la ganadora del Oscar a la mejor película, Anora, además de contar con varias aspirantes más —Emilia Pérez, La sustancia y El aprendiz—, el festival de cine francés presentó para 2025 una programación repleta de autores de renombre.

El cartel incluye Eddington, un western dirigido por Ari Aster y ambientado en una pandemia, protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone; The Phoenician Scheme, de Wes Anderson, en la que Benicio Del Toro encarna a un especulador europeo, y Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater sobre Jean-Luc Godard y la Nueva Ola Francesa.

Benicio del Toro y Mia Threapleton, protagonistas de la nueva película de Wes Anderson, "The Phoenician Scheme"

Julia Ducournau, cuya película Titane ganó la Palma de Oro en 2021 y la convirtió en la segunda cineasta en recibir el máximo galardón de Cannes, regresará al festival con Alpha, ambientada en el Nueva York de los años 80, sobre un niño de 11 años cuyo padre tiene sida.

Entre los habituales que regresan al programa de Cannes están Jean-Pierre y Luc Dardenne, que ya ganaron el premio mayor en dos ocasiones. Los hermanos belgas presentarán su último trabajo, Young Mothers. El realizador danés Joachim Trier, cuya The Worst Person in the World (La peor persona del mundo) destacó en la edición de 2021, vuelve a la competencia con Sentimental Value, que también está protagonizada por la actriz noruega Renate Reinsve.

Varios filmes de alto perfil que algunos esperaban ver en Cannes no fueron anunciados, entre ellos el tan esperado drama de Terrence Malick sobre Jesús, The Way of the Wind; la remake de Spike Lee sobre una obra de Akira Kurosawa, Highest 2 Lowest y One Battle After Another de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo Di Caprio.

En la edición 2025, Cannes tendrá 19 películas en competencia por la Palma de Oro, seis de ellas dirigidas por mujeres

Al ser consultado sobre estas ausencias, Fremaux se negó a comentar, diciendo que prefería enfocarse en las películas que sí fueron seleccionadas. No obstante, mencionó que posteriormente podrían añadirse más títulos a la selección.

Sin embargo, una hora después de la conferencia de prensa en París, Spike Lee publicó en Instagram que Highest 2 Lowest sí estará en Cannes y se proyectará fuera de competición. Representantes del festival confirmaron más tarde que la publicación de Lee era cierta, señalando que no se había anunciado porque Cannes estaba esperando la confirmación de la presencia de Denzel Washington, la estrella de la película.

Tom Cruise en "Mission: Impossible - The Final Reckoning", que será estrenada en Cannes 2025

Cannes ya había anunciado que Mission Impossible: The Final Reckoning se estrenará durante el festival, que hace tres años concedió la Palma de Oro honoraria a Tom Cruise. Este año, el galardonado será Robert De Niro.

Siguiendo los pasos de Greta Gerwig, Juliette Binoche presidirá el jurado que decidirá al ganador de la Palma de Oro. Según Knobloch, es la primera vez en 60 años que dos mujeres se suceden en este puesto.

Kleber Mendonça Filho competirá con “El agente secreto”

El director brasileño Kleber Mendonça Filho competirá por la Palma de Oro con El agente secreto.

Mendonça Filho, un habitual de la muestra, ya estuvo en pugna por el máximo galardón con Bacurau, en 2019 y Aquarius, en 2016. También ha participado en otras secciones, como hace dos años, con el documental Retratos fantasmas.

Kleber Mendonça Filho competirá por la Palma de Oro de Cannes con un thriller ambientado en tiempos de la dictadura militar en Brasil

Esta vez el cineasta profundiza en la historia reciente de su país con un thriller ambientado en 1977, durante la dictadura militar. El tema puede recordar a la celebrada Aún estoy aquí, de Walter Salles, que este año fue coronada con el Oscar a la mejor película extranjera.

Precisamente Frémaux, durante la presentación de las películas en competición, recordó que fue Salles quien le había hablado hace tiempo de su compatriota Mendonça Filho.

Este año Brasil es el país invitado de honor del Mercado del Cine, que se celebra paralelamente al certamen en el mismo recinto.

Fuente: AP

[Fotos: Reuters/ Stephanie Lecocq; EFE/ EPA/Ian Langsdon; Paramount Pictures]