Un fundador anónimo y una revolución financiera: los secretos nunca contados de Bitcoin

Libro del día: "The Mysterious Mr. Nakamoto: A Fifteen-Year Quest to Unmask the Secret Genius Behind Crypto", de Benjamin Wallace, publicado por Crown

La identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, sigue siendo uno de los mayores enigmas del siglo XXI. El periodista Benjamin Wallace aborda esta fascinante historia en su libro The Mysterious Mr. Nakamoto: A Fifteen-Year Quest to Unmask the Secret Genius Behind Crypto, publicado por Crown. A través de una investigación exhaustiva, Wallace explora las teorías, los sospechosos y las pistas que han surgido desde la aparición de Bitcoin en 2008, aunque sin lograr resolver definitivamente el misterio.

Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada, fue introducida al mundo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, quien publicó un documento técnico en 2008 detallando su funcionamiento. Desde entonces, la identidad de Nakamoto ha sido objeto de especulación y obsesión, tanto por parte de periodistas como de entusiastas de las criptomonedas. Wallace, quien ya había escrito sobre Bitcoin en 2011 para la revista Wired, retoma el tema en su libro, ofreciendo un análisis detallado de los posibles candidatos y las teorías más populares.

Un origen ligado a la visión de una moneda global

De acuerdo con Wallace, la idea de una moneda digital que operara al margen de los gobiernos y las instituciones financieras no era nueva en 2008. Décadas antes, círculos de criptógrafos, tecnólogos y defensores del criptoanarquismo ya habían explorado esta posibilidad. Incluso, figuras como Peter Thiel y Keith Rabois, miembros de la llamada “PayPal Mafia”, habían imaginado un sistema financiero alternativo. Según Rabois, el objetivo inicial de PayPal era crear “la nueva moneda mundial”, un concepto que, aunque ambicioso, resultó difícil de materializar en su momento.

Bitcoin, sin embargo, logró superar esos obstáculos. Su diseño innovador, basado en la tecnología blockchain, permitió la creación de un sistema descentralizado y seguro que revolucionó el concepto de dinero digital. Pero, como señala Wallace, el anonimato de su creador ha añadido un aura de misterio que ha alimentado tanto la fascinación como las teorías conspirativas.

Los sospechosos habituales: Szabo, Wright y otros nombres clave

En su libro, Wallace examina a varios de los principales sospechosos que han sido vinculados con la identidad de Nakamoto. Uno de ellos es Nick Szabo, un científico informático conocido por desarrollar BitGold, un precursor de Bitcoin. Según el periodista Nathaniel Popper, quien también investigó el tema para The New York Times, Szabo cumple con varios de los criterios que podrían identificar a Nakamoto, desde su experiencia técnica hasta su estilo de escritura.

Otro nombre destacado es el de Craig Wright, un empresario australiano que en varias ocasiones ha afirmado ser Nakamoto, aunque sus declaraciones han sido ampliamente cuestionadas. Wallace también menciona teorías más inusuales, como la posibilidad de que Nakamoto sea en realidad un equipo de criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), basándose en un documento publicado por la agencia en 1996 titulado “Cómo hacer una moneda electrónica anónima”.

Benjamin Wallace (Crédito: Web oficial de Benjamin Wallace)

Un rompecabezas sin solución definitiva

A pesar de los esfuerzos de Wallace por desentrañar el misterio, el libro no ofrece una conclusión definitiva sobre la identidad de Nakamoto. El autor utiliza herramientas como el análisis estilométrico de textos y códigos, pero reconoce que sus avances son limitados. En sus propias palabras, Wallace admite que “el misterio de Satoshi Nakamoto podría ser más fascinante que su resolución”.

Este enigma no solo ha capturado la atención de periodistas y académicos, sino que también ha generado un debate dentro de la comunidad de Bitcoin. Muchos defensores de la criptomoneda consideran que la identidad de Nakamoto es irrelevante o incluso perjudicial para la visión descentralizada del proyecto. Según Wallace, algunos ven estas investigaciones como “algo entre aburrido y blasfemo”, ya que un fundador anónimo refuerza la narrativa de Bitcoin como un sistema sin líderes ni jerarquías.

Más allá del misterio de su creador, Bitcoin ha tenido un impacto significativo en el sistema financiero global. Desde su creación, su valor ha pasado de ser prácticamente nulo a convertirse en un activo altamente codiciado, utilizado tanto como medio de intercambio como reserva de valor. Según detalla Wallace, esta evolución ha llevado a que incluso gobiernos consideren la posibilidad de adoptar Bitcoin como parte de sus reservas estratégicas, un tema que ha sido discutido en cumbres organizadas por la Casa Blanca.