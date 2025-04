Nueva York vive la temporada teatral más electrizante en varias décadas

Andrew Scott da vida a múltiples personajes en la nueva y radical versión de "Tío Vania", de Antón Chéjov

A principios de este mes, me encontré sentado en la oscuridad del Teatro Lucille Lortel en el West Village de Nueva York, congelado en mi asiento mientras veía al actor Andrew Scott interpretar una escena de amor consigo mismo.

Por si no lo he dicho con suficiente claridad: fue una escena sexual. Y Scott estaba interpretando ambos lados del encuentro. Nunca he comprendido la cristalina intención de Antón Chéjov con tanta pureza como en el momento en que presencié ese montaje destilado.

Creo que si hubiera sido cualquier otro actor, en cualquier otra obra que no fuera este triunfante Vania unipersonal que actualmente destroza a las audiencias bajo la mano quirúrgica del director Sam Yates, me habría reído. Sin embargo, no podía respirar. La escena era tan intensa que deseaba extender la mano y agarrar a mi amigo en el asiento junto al mío. Pero no podía moverme. Temía que si alguien en todo el teatro se movía o hacía algún ruido, el hechizo se rompiera.

Este es el tipo de energía que está tomando los escenarios actualmente en Nueva York. En Broadway, la estrella de Succession, Sarah Snook, está rompiendo las reglas del teatro tradicional (y al mismo tiempo emocionando al público) en una revolucionaria producción de The Picture of Dorian Gray. Como Scott, interpreta todos los papeles de la historia, pero en su caso interactúa con enormes pantallas de video que reproducen interpretaciones previamente grabadas de los otros personajes. En nuestra Gran Conversación Cultural con el director, Kip Williams, él lo llama “dirigir una orquesta de Sarah Snook”.

En el Lincoln Center, se puede escuchar caer un alfiler durante toda la segunda mitad de Espectros, una inquietante farsa familiar del maestro sueco de la desolación exquisita, Henrik Ibsen. Y en los pasillos de Buena Vista Social Club, el público baila con entusiasmo al ritmo de los contagiosos sonidos cubanos del álbum ganador del Grammy de 1997, que cobra nueva vida con el vibrante elenco.

Si logras conseguir entradas para las últimas funciones de Un tranvía llamado deseo en la Academia de Música de Brooklyn—con Paul Mescal como Stanley y Patsy Ferran como Blanche DuBois—mi oración es que te sientes lo suficientemente cerca como para mojarte con la misma lluvia que empapa la camisa de Mescal sobre el escenario. La desgarradora Blanche de Ferran es de alguna manera frágil y desafiante al mismo tiempo.

No recuerdo una temporada teatral con tantos espectáculos nuevos tan emocionantes como los que tenemos ante nosotros. Y eso se suma a las delicias continuas como la luchadora Little Shop of Horrors, el giro caótico de Titus Burgess en Oh Mary!, los adorables robots enamorados en Maybe Happy Ending y las divas rivales de Death Becomes Her. Mi única queja es que las entradas se han vuelto demasiado caras (¿900 dólares para ver Othello? Por favor. ¿Sabes quién no necesita más dinero? Jake Gyllenhaal, Denzel Washington ni William Shakespeare). Pero después de algunos períodos decepcionantes en los últimos años, es un placer poder recomendar tantas obras nuevas sobre las cuales el equipo de Pursuits está entusiasmado.

Obras destacadas

Purpose

El dramaturgo Brandon Jacobs-Jenkins, ganador del Premio Tony por su éxito arrasador Appropriate, regresa con Purpose, un abrasador drama familiar dirigido por Phylicia Rashad. Siguiendo a la ficticia familia Jasper, cuyo patriarca estuvo en primera línea del movimiento por los derechos civiles junto a figuras como Martin Luther King Jr., el público es llevado en un viaje apasionante, en parte mediante una narración que rompe la cuarta pared. Tiene momentos de carcajadas, muchos impulsados por la brillante Kara Young, quien ganó un Tony el año pasado por su papel en Purlie Victorious, y un crescendo explosivo. Teatro Hayes; en cartelera.

Espectros

Un elenco que incluye a Billy Crudup, la pareja conformada por Hamish Linklater y Lily Rabe, y los hijos de celebridades Ella Beatty (hija de Warren Beatty y Annette Bening) y Levon Hawke (hijo de Ethan Hawke y Uma Thurman) logra transformar este desolador drama de salón en un desgarrador lamento contra las normas de la época de Henrik Ibsen. No vayas si necesitas una distracción alegre de las deprimentes noticias de Estados Unidos en 2025, pero ve si buscas un reto y conmoción. Teatro del Lincoln Center; hasta el 26 de abril.

John Proctor Is the Villain

Me encantan las obras de arte cuyo título o una línea dicen lo que todos han pensado desde siempre. (También véase: “Soy yo, hola. Yo soy el problema. Soy yo”). En el nuevo trabajo de Kimberly Belflower, la estrella de Stranger Things Sadie Sink (quien una vez interpretó en los escenarios al personaje titular en Annie), da vida a uno de un grupo de estudiantes de secundaria que estudian El Crisol, contextualizándolo con sus vidas modernas y los secretos de su propia pequeña ciudad. Teatro Booth; en cartelera.

Stranger Things: The First Shadow

Hablando de esa querida serie de ciencia ficción de Netflix, la primera producción de Broadway de la plataforma llega a Nueva York tras un debut sensacional en Londres. Antes de descartarla como otro experimento de explotación de propiedad intelectual, considera que fue dirigida por el nominado al Oscar Stephen Daldry y ganó el Premio Olivier a la mejor obra nueva de entretenimiento o comedia. Como escribió nuestra Sarah Rappaport en su adelanto, el espectáculo “sumergirá a los asistentes al teatro en el mundo de ciencia ficción de la serie con uso magistral de magia escénica del mismo equipo que hizo las ilusiones en la ganadora del Premio Tony Harry Potter y el niño maldito”. Será un éxito tanto para niños como para adultos. Teatro Marquis; las funciones comienzan el 28 de marzo.

Grandes nombres

Vania

Si puedes, ve esta obra. Scott interpreta a los ocho personajes en una estremecedoramente depurada producción. Con gran maestría enseña al público a entender fácilmente quién habla en cada momento mediante trucos salidos directamente del Teatro 101. Una vez que dominas la dinámica, lo que no dicen los personajes te dejará asombrado. Teatro Lucille Lortel; hasta el 11 de mayo.

Continuará…

