La historia detrás de la muestra “Van Gogh: The Roulin Family Portraits”: un retrato de amistad y arte

Van Gogh creó 26 retratos de la familia Roulin en Arles

Durante su tumultuosa, pero productiva estancia en el sur de Francia, específicamente en la ciudad de Arles, Vincent van Gogh creó algunas de sus obras más reconocidas, muchas de ellas centradas en un cartero y su familia.

Esta serie de 26 retratos de Joseph Roulin, un trabajador postal, y su familia, llamó la atención de historiadores del arte y amantes del pintor holandés por su profunda carga emocional y su singular vínculo entre el artista y la familia.

El proyecto, que incluyó retratos de Roulin, su esposa Augustine, y sus tres hijos, se consolidó como una de las series de retratos más destacadas de la historia del arte.

Un encuentro casual pero decisivo

Van Gogh llegó a Arles en 1888, después de un período de trabajo en París y en los Países Bajos, buscando un entorno más tranquilo y favorable para desarrollar su estilo pictórico. Se mudó a la ahora famosa “Casa Amarilla”, donde imaginaba que podría crear un refugio artístico, un espacio de convivencia con otros artistas. A pesar de su sueño de formar una comunidad artística en Arles, el pintor no logró conectarse con muchos de los habitantes locales, quienes a menudo veían a Van Gogh como un hombre extraño y excéntrico.

Fue en ese contexto cuando conoció a Joseph Roulin, un cartero de 47 años que trabajaba en la estación de tren de Arles. Roulin, que vestía un uniforme azul y un sombrero con la palabra “postes”, se convirtió en uno de los primeros sujetos recurrentes en los retratos de Van Gogh. Según relatos, la relación entre ambos fue rápida y profunda. Van Gogh encontró en Roulin no solo un modelo, sino un “alma gemela”, un amigo con quien compartir algunas de sus frustraciones y su visión del mundo. Para Van Gogh, el cartero representaba una figura de “energía viril” y estabilidad, en contraste con su propia lucha interna.

Joseph Roulin, cartero de Arles, fue un modelo recurrente para Van Gogh

El retrato como una forma de conexión

Van Gogh, quien se describió a sí mismo como un “perpetuo solitario”, encontraba consuelo en las figuras que retrataba. Las obras de la familia Roulin no fueron solo un ejercicio técnico o estético, sino una manifestación de su búsqueda de pertenencia y de calidez humana. Van Gogh pintó no solo a Roulin, sino también a su esposa Augustine, su hijo Armand, su hija Camille, y su hija más pequeña, Marcelle. Como él mismo comentó a su hermano Theo, se sintió profundamente agradecido de poder pintar a una familia entera, ya que la sensación de estar rodeado por la cercanía familiar lo reconfortaba.

Los retratos fueron realizados entre los meses de julio de 1888 y abril de 1889. Según estudios, más de la mitad de estas obras fueron hechas de manera directa, es decir, Van Gogh pintó a los miembros de la familia en vivo, en el momento, lo que confería una gran expresividad y una sensación de intimidad a las piezas. Además, la serie incluyó tanto pinturas como dibujos y bocetos, lo que demuestra el nivel de implicación y dedicación del artista hacia sus sujetos.

El retrato de Joseph Roulin, por ejemplo, es una representación vibrante de su uniforme postal, pero más allá de la simple apariencia, captura la personalidad y la esencia del hombre que se convirtió en uno de los pocos en ganarse la amistad del pintor. Otros retratos, como los de Augustine o los de los niños Roulin, son igualmente profundos en su carga emocional, reflejando no solo la apariencia externa de los sujetos, sino sus características y su contexto social.

La serie de retratos de la familia Roulin destaca por su carga emocional - "La Berceuse" (1889), un retrato de alto valor simbólico cedido por el Museo de Bellas Artes de Boston

Un vínculo que trasciende el arte

La relación entre Van Gogh y la familia Roulin se profundizó más allá de lo artístico. En diciembre de 1888, cuando Van Gogh sufrió el famoso incidente en el que mutiló su oreja izquierda, fue Joseph Roulin quien lo ayudó. Tras el suceso, Roulin acompañó al pintor al hospital y se encargó de sus asuntos mientras se recuperaba. Durante ese tiempo, Van Gogh estuvo sumido en un estado mental muy frágil, y la figura de Roulin resultó ser crucial en su recuperación.

“Después del incidente de mi enfermedad, fue Roulin quien me llevó a casa y luego me acompañó al hospital. Se encargó de mis asuntos mientras me recuperaba. Nunca estuvimos tan cerca como en esos días”, comentó Van Gogh en una de sus cartas. Esta cercanía refuerza la importancia de la figura de Roulin en la vida del pintor, quien encontró en él no solo un modelo, sino también un apoyo emocional vital.

La familia Roulin en el contexto artístico

La serie de retratos de la familia Roulin fue considerada una de las más impresionantes de la historia del arte, no solo por la cantidad de obras realizadas, sino por la manera en que Van Gogh logró capturar la esencia de sus modelos. Además, estas pinturas muestran la evolución del estilo de Van Gogh, quien se fue alejando de las influencias parisinas para consolidar una técnica más personal y única.

Van Gogh encontró en Roulin un amigo y "alma gemela" - (Foto AP/Michel Euler)

La serie también marca un hito en la relación de Van Gogh con su entorno. Aunque el pintor nunca logró una gran aceptación en vida, su amistad con la familia Roulin ofrece una ventana a su lucha por encontrar un sentido de pertenencia en un mundo que le resultaba cada vez más difícil de entender.

Una exposición que reúne a la familia Roulin

Después de más de un siglo, las pinturas de la familia Roulin serán reunidas en una exposición especial titulada Van Gogh: The Roulin Family Portraits. Esta muestra, que abrirá en marzo de 2025 en el Museo de Bellas Artes de Boston, será un homenaje a la conexión entre el pintor y la familia, que, según los curadores, representó un refugio emocional para Van Gogh en su vida tumultuosa.

Los retratos de la familia Roulin no solo muestran la habilidad artística de Van Gogh, sino también su profundo anhelo por la conexión humana. En un contexto de soledad y tormento personal, estos cuadros se erigen como testimonios de la amistad, la humanidad y el apoyo mutuo, aspectos que, a menudo, la historia del arte olvida, pero que son esenciales para comprender al hombre detrás de los lienzos.