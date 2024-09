Impresionismo y tecnología: la inteligencia artificial anima la obra “Pont Neuf, París”, de Renoir

Andrey Zakirzyanov se ha consolidado como un referente en la animación de arte pictórico con inteligencia artificial. (vía Instagram @andrey.zakirzyanov)

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la manera en que se perciben las obras de arte. Un ejemplo reciente de este fenómeno es la animación de una pintura de Vincent van Gogh, donde elementos como las olas del mar cobran vida gracias a sofisticados algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de imágenes y generan una experiencia inmersiva para los espectadores. Este tipo de proyectos ofrecen nuevas formas de interacción visual y reabren el debate sobre la autenticidad y la percepción del arte en la era digital.

Uno de los artistas más destacados en este campo es Andrey Zakirzyanov, cuya experiencia en la animación de obras de arte tradicionales ha sido reconocida en múltiples proyectos. Según su enfoque, las técnicas contemporáneas de animación permiten respetar los elementos originales de las pinturas mientras se introduce un dinamismo visual sin alterar la esencia de las mismas. Un ejemplo significativo de esta colaboración entre IA y arte tradicional tuvo lugar en el Museo D’Orsay, donde una imagen animada de Van Gogh interactuaba con los visitantes, basada en un algoritmo entrenado con las cartas del propio artista.

Ahora, Zakirzyanov lleva su arte a la National Gallery of Art de Washington, DC, Estados Unidos. Allí participa en la exposición Paris 1874: The Impressionist Moment. Esta muestra, que abrió el 8 de septiembre y se extiende hasta el 19 de enero de 2025, incluye su interpretación inmersiva de la obra de Pierre-Auguste Renoir titulada “Pont Neuf, Paris”. La exhibición, tal como informó el museo, celebra el movimiento impresionista al reunir más de 125 obras de artistas como Claude Monet, Berthe Morisot y Renoir. Esta retrospectiva profundiza en la histórica primera exposición impresionista organizada por la Société Anonyme en 1874, un evento que transformó el curso del arte moderno.

El nacimiento del movimiento impresionista

La muestra incluye una versión animada de "Pont Neuf, Paris" de Pierre-Auguste Renoir, creada por Zakirzyanov, que lleva la innovación tecnológica al corazón del arte impresionista

El movimiento impresionista surgió como una respuesta rebelde a las rígidas normas académicas que dominaban el arte en el siglo XIX. Un grupo de artistas, entre los que se encontraban Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot y Renoir se lanzó a capturar el mundo de una manera más espontánea y subjetiva. El primer hito de este movimiento se dio en 1874 con la exposición organizada por la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, donde estos artistas mostraron su obra fuera del Salón de París, el evento más importante del arte en esa época.

Esta primera exhibición impresionista, que fue duramente criticada por su estilo “inacabado” y sus técnicas innovadoras, marcaría el comienzo de un cambio en la forma de entender el arte. Los impresionistas buscaban capturar los efectos fugaces de la luz, las sombras y el color, en lugar de centrarse en los detalles precisos y las composiciones formales. Para lograrlo, trabajaban a menudo al aire libre, utilizando pinceladas rápidas y sueltas que sugerían las formas en lugar de definirlas con exactitud.

Renoir: la figura humana en el impresionismo

Dentro del grupo impresionista, Renoir se destacó por su enfoque único. Mientras que muchos de sus colegas se centraban en los paisajes, Renoir hizo de la figura humana, especialmente la femenina, su tema principal. Sus pinturas son un reflejo de su fascinación por la belleza del cuerpo humano, que representaba con pinceladas ligeras y colores cálidos, creando una sensación de vitalidad y movimiento en cada obra.

Renoir es uno de los impresionistas reunidos en la National Gallery of Art de Washington DC, de Estados Unidos, que presenta la exposición “Paris 1874: The Impressionist Moment”.

Renoir también se sintió profundamente influenciado por el arte del rococó, un estilo del siglo XVIII conocido por su tono ligero, hedonista y decorativo. Esta influencia se refleja en la atmósfera sensual y ornamental de muchas de sus obras, donde los cuerpos desnudos femeninos se integran en paisajes naturales llenos de luz y color. Además, Renoir admiraba a maestros como Paul Rubens, cuyas figuras voluptuosas y llenas de vida influyeron en su forma de representar la anatomía, y Jean-Baptiste-Camille Corot, de quien aprendió aspectos técnicos que marcaron su carrera.

La relación de Renoir con otros impresionistas

Renoir fue parte de una generación de artistas que compartían una visión común sobre cómo debía representarse el mundo, lo que los llevó a desafiar las normas establecidas del arte académico en Francia. Entre sus compañeros de movimiento destacaban figuras como Claude Monet, Frédéric Bazille y Alfred Sisley, con quienes Renoir no solo compartía ideales artísticos, sino también una profunda amistad.

Estos artistas formaban un grupo unido, caracterizado por su espíritu colaborativo y la pasión por la pintura al aire libre. A menudo se reunían para trabajar juntos, aprovechando las bondades de la naturaleza y capturando la luz cambiante del día en sus lienzos. Este enfoque era una ruptura radical con el método tradicional de trabajar en estudios, lo que les permitía experimentar con colores más vivos y captar momentos efímeros con mayor espontaneidad. Renoir, al igual que sus colegas, encontró en la pintura al aire libre una fuente constante de inspiración, aunque su inclinación hacia la figura humana lo distinguía de sus compañeros, que tendían a enfocarse más en paisajes.

A diferencia de sus contemporáneos que se centraban en los paisajes, Pierre-Auguste Renoir dedicó gran parte de su obra a la representación de la figura humana, especialmente femenina

No obstante, los primeros años del impresionismo no fueron fáciles. El grupo luchaba contra el rechazo de las instituciones artísticas más tradicionales, como el Salón de París, que dominaba la escena cultural. Renoir y sus amigos pasaron por tiempos de miseria, ya que a menudo no conseguían vender sus obras, y en algunos casos, ni siquiera contaban con los medios para adquirir los materiales necesarios para pintar. A pesar de estas dificultades, el apoyo mutuo fue clave para mantenerse en el camino artístico. En esos años de precariedad, Renoir contó con la ayuda constante de amigos como Monet, quienes compartían los pocos recursos que tenían.

La apertura del Salón de los Rechazados en 1863, una exposición creada para dar cabida a las obras rechazadas por el Salón oficial, brindó a estos artistas una plataforma para mostrar su trabajo. Este evento marcó un punto crucial en la carrera de Renoir, ya que su pintura comenzó a ganar visibilidad y reconocimiento, allanando el camino hacia el éxito que alcanzaría en los años posteriores.