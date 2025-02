Un manifiesto para que Silicon Valley vuelva a ser grande otra vez, lejos del “hedonismo”

"La República Tecnológica" de Karp y Zamiska sacude a Silicon Valley con una advertencia: la industria debe abandonar la comodidad del consumo y enfocarse en la seguridad estadounidense

El mensaje de La República Tecnológica es tan claro y vigorizante como el toque de diana: los entusiastas de la tecnología, que han pasado los años de auge de la revolución de Silicon Valley perfeccionando la entrega a domicilio de alitas de pollo, deben madurar. Necesitan redirigir su genio de la ingeniería para ayudar a Estados Unidos a defender los valores de Occidente, desarrollando armas para eliminar a nuestros enemigos antes de que nuestros enemigos desarrollen armas para eliminarnos. Eso implica superar cualquier aversión que puedan tener a trabajar con el Pentágono.

La era atómica ha terminado; estamos en el siglo del software. La emergencia de la inteligencia artificial, y su insondable gama de posibles usos militares, solo añade urgencia a la necesidad de lo que debería ser un proyecto nacional. “Si un infante de marina de los Estados Unidos pide un rifle mejor, deberíamos construirlo”, escriben los autores. “Y lo mismo ocurre con el software”.

Podría acusarse a los autores de hacer lo que en Wall Street se llama “hablar de su libro”. Después de todo, Palantir Technologies, su empleador, está en el negocio de construir mejores softwares para los marines. Pero Alexander C. Karp, CEO de Palantir desde 2004, y Nicholas W. Zamiska, jefe de asuntos corporativos de la empresa, son verdaderos creyentes.

La era atómica terminó, ahora la inteligencia artificial define quién gana la guerra del futuro, advierten los autores de "La República Tecnológica" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Tecnológica es una expansión crítica de una misión en la que han insistido durante años, incluso en la página de Opinión de The Washington Post: Silicon Valley ha abandonado ambiciones elevadas —coches voladores, teletransportación, curas para el cáncer— por el “hedonismo ligero” de la cultura del consumidor. “Demasiado capital, intelectual y de otro tipo, ha sido dedicado a satisfacer las necesidades a menudo caprichosas y pasajeras de las hordas del capitalismo tardío”, escriben Karp y Zamiska.

La República Tecnológica, con narraciones cautivadoras y giros de frases pegadizos, llega en un momento de cambio tectónico para el sector tecnológico. Durante los años de Biden, el gobierno fue visto por muchos en la industria como un antagonista. Ahora, de repente, todos son mejores amigos. Los CEO de la industria fueron lo suficientemente generosos en la campaña de 2024 como para conseguir asientos en primera fila en la inauguración.

El principal antihéroe de la tecnología, Elon Musk, es llamado no del todo en broma “copresidente”, mientras que el otro copresidente, Donald Trump, está promoviendo una criptomoneda. La primera dama también tiene una a la venta. (Para quienes compran en línea, es $MELANIA). La preocupación ya no es la antagonismo. Es que los entusiastas de la tecnología no electos ya gobiernan demasiado.

Mientras Elon Musk es apodado "copresidente" y Trump impulsa su propia criptomoneda, el poder de la tecnología en la política crece más que nunca, según los autores (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Karp, de 57 años, con su alborotado cabello, guardarropa juvenil, apasionada seriedad y un patrimonio neto estimado en cerca de 10.000 millones de dólares, parece estar listo para irrumpir en la cultura dominante como un personaje genuino de Silicon Valley. Las acciones de Palantir tuvieron un buen rendimiento en 2024, con un retorno del 340%, tanto que The Economist nombró a Karp como su “CEO del año”.

Palantir vende software personalizado de detección de anomalías para diversos propósitos, incluidos la resolución de problemas en cadenas de suministros, monitoreo de transacciones financieras para detectar posibles casos de lavado de dinero y la predicción de dónde se instalarán bombas en una zona de guerra. La empresa prospera gracias a su imagen de “chico malo”. “Prefiero que me vean como malvado que como incompetente”, dijo una vez Peter Thiel. Thiel, el flautista de Hamelín del ala más derechista de la política tecnológica, cofundó la empresa en 2003 junto a Karp y dos más.

Los lectores que disfruten de las críticas del libro hacia las empresas de Silicon Valley por “la superficialidad de sus ambiciones” podrían encontrarse después como el siguiente objetivo. Los autores señalan un evento ilustrativo como punto de inflexión: la insubordinación de los empleados de Google por un contrato con el Pentágono en 2018.

La primera dama de EE.UU. ya tiene su propia criptomoneda, ¿es el dinero digital el nuevo símbolo del poder en Washington?(REUTERS/Benoit Tessier/Illustration)

La revuelta fue exitosa. Google dejó de trabajar en el contrato porque, como dijo uno de sus ejecutivos, “la reacción ha sido terrible”. La República Tecnológica se opone vehementemente. Sobre la retirada de la empresa, los autores escriben: “Se responsabilizan de construir vastos imperios técnicos, pero rehúsan ofrecer apoyo al estado cuyas protecciones —sin mencionar las instituciones educativas y los mercados de capitales— han proporcionado las condiciones necesarias para su ascenso. Les vendría bien entender esa deuda, aunque permanezca impaga”.

Hay un dejo en esta valoración del coronel Nathan Jessep, el personaje de Jack Nicholson en Cuestión de honor. En efecto, La República Tecnológica puede parecer un poco como “un viejo que grita a una nube” cuando, lamentablemente, culpa exclusivamente a “la izquierda” por la falta de un consenso nacional, algo que los autores afirman que es esencial para ganar la carrera de armas de inteligencia artificial.

Por ejemplo, los autores dan crédito a “la izquierda” por empezar a desmantelar todo un “sistema de privilegio” en las décadas de 1960 y 1970, pero lamentan que no hayan reemplazado ese sistema con un nuevo conjunto de valores comunitarios. “Esta generación sabía a qué se oponía —contra qué no podía condonar ni aceptar—, pero no sabía para qué estaba a favor”, escriben. Pero ¿es eso justo?

Los titanes tecnológicos enfrentan su mayor dilema: seguir diseñando apps para el placer o desarrollar herramientas para la guerra (The Washington Post)

Esta generación ha sido sin precedentes en cuanto a respaldar la aparición de las mujeres en la educación superior y la fuerza laboral. Han dado la bienvenida a inmigrantes que buscan salir adelante, trabajado arduamente para confrontar al racismo y aceptado a miembros de la comunidad LGBTQ+. Al acoger a los previamente marginados en la nueva economía posprivilegio, esta generación ha expandido el mercado estadounidense, sumado innumerables contribuyentes y emprendedores (muchos en el sector tecnológico) y, en el proceso, incrementado la prosperidad del país —y de Silicon Valley— hasta altísimas cimas.

“No confiamos. Ningún lado confía”, dijo Karp a Fox Business en diciembre. Es justo, pero culpar a la izquierda —o a la derecha— resulta innecesariamente contraproducente. La decepción es que La República Tecnológica dedique tanto tiempo a asignar culpas. Por ejemplo: “El mundo enfrenta crisis muy reales, y aun así muchos se concentran en si el discurso de un robot podría ofender”. ¿Por qué no ambas? ¿Por qué no abordar las crisis reales y crear robots que no pronuncien insultos raciales? Si lo que se busca son valores comunitarios, optar por ambos caminos es la mejor manera.

Independientemente de si los estadounidenses pueden ponerse de acuerdo sobre cómo y por qué defender al país, Karp y Zamiska hacen un llamado apasionado para que la industria de la tecnología siga el camino de Palantir y se involucre en el esfuerzo. Parece que el problema de la entrega de alitas de pollo ya ha sido solucionado.

Fuente: The Washington Post