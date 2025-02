Herman Cornejo lleva a Miami “Anima Animal”, un “viaje que te llega al alma”

Herman Cornejo es la figura principal de la gala que se realiza el martes 25 de febrero en el New World Center de South Beach, Miami

Herman Cornejo, un bailarín de precisión y energía desbordantes, está en la cúspide del ballet internacional. Con una carrera consolidada en los escenarios más prestigiosos del mundo, el artista argentino que integra el elenco estable del American Ballet Theatre desde 2003, regresa con un proyecto que no solo desafía su capacidad interpretativa, sino que reescribe la historia de la danza.

Este martes 25 de febrero, en el New World Center de South Beach, Miami, su obra Anima Animal revivirá un capítulo inconcluso de la historia del ballet. A principios del siglo XX, Vaslav Nijinsky, visionario y trágico, había sido convocado para crear Caaporá, el primer ballet argentino inspirado en un mito guaraní. La locura interrumpió su genio, y la obra quedó en el umbral del olvido. Más de un siglo después, Cornejo la rescata y la transforma en una pieza que es tanto un tributo como una reinvención: una exploración visceral sobre la conexión perdida entre la humanidad y la naturaleza.

El espectáculo es el núcleo de la gala Herman Cornejo & Ballet Stars, que reunirá a figuras icónicas del American Ballet Theatre, Miami City Ballet y Joffrey Ballet School. La noche también marcará el estreno mundial de Vingt Deux, una audaz propuesta de Briana Reed, inspirada en las hermanas Serena y Venus Williams, donde el ballet y el tenis se fusionan en una nueva forma de atletismo escénico. Además, el público podrá disfrutar de fragmentos de clásicos como Don Quijote y El lago de los cisnes, antes de la esperada interpretación de Sinatra Suite, junto a Cassandra Trenary.

Detrás de esta celebración del movimiento está la Ballet Support Foundation, que bajo la dirección de Lola Abigail Koch, ha convertido la danza en un espacio de innovación y diálogo con otras artes. La fundación impulsa la creatividad más allá del ballet tradicional, explorando sus conexiones con la moda, la música y el cine. Con Miami como escenario y una audiencia dispuesta a presenciar el cruce entre la tradición y la vanguardia, la gala se anuncia como un hito en el calendario cultural del año.

En esta entrevista con Infobae Cultura, el bailarín argentino repasa su conexión con la figura de Vaslav Nijinsky, cuya historia inspiró su más reciente creación, Anima Animal, que reflexiona sobre la relación entre la danza y la naturaleza, y la resonancia de su obra en tiempos de crisis ambiental. Además, habla sobre la innovadora fusión de ballet y deporte en Vingt Deux y la experiencia de interpretar Sinatra Suite. Finalmente, comparte sus vivencias junto a la legendaria Alessandra Ferri, con quien ha protagonizado momentos memorables en la historia del ballet.

—¿Cuál es tu historia personal con la figura y la significación de Nijinsky? ¿En qué lugar de la historia del ballet lo ubicas y cómo lo definirías?

—Gracias a Vaslav Nijinsky el ballet tuvo un empuje en Argentina y conllevó a la creación de la compañía de Ballet Estable del Teatro Colón, lugar donde él hizo su última presentación pública un 30 de septiembre de 1917 y luego a la creación de la Escuela de Danza con la técnica rusa que tenía Vaslav, la técnica de Vaganova. La imagen de Nijinsky es clave en el desarrollo artístico de los bailarines argentinos. Tenía como característica no sólo su danza sino una increíble interpretación y eso es lo que se ve y destaco de la enseñanza y el talento surgido en Argentina.

—¿Cuál ha sido el recorrido de Anima Animal desde su estreno en San Juan en 2022? ¿Crees que la pieza cobra especial significación en tiempo de emergencia del medio ambiente en el planeta Tierra?

—Anima... tiene como inspiración la transformación de la leyenda Guaraní del Urutaú. Mi principal idea era incorporar esta ave mística como reflexión de que tenemos segundas oportunidades en la transformación animal, ser vivo que está plenamente en conexión con la naturaleza. Quería traer al escenario que es así cómo los guaraníes pensaban y actuaban. Con mucho respeto por la naturaleza y con una conexión muy profunda con las estrellas. Creo que hablar de volver a reconectar entre nosotros mismos y volver al respeto por el planeta es un tema muy apropiado para los momentos en que vivimos.

Está obra está creada a nivel espiritual, así que puede resonar con todos. Incluso con gente que no suele ver danza. Está obra no requiere conocimiento artístico, es un viaje que te llega al alma. Desde que se estrenó en Argentina, que es como tenía que ser, su segunda casa fue acá en New York, mi segunda casa. Fueron dos años de trabajo ya que como bailarín estable del ABT por 26 años ya, mi agenda es muy ajustada. Y también fue realizada por iniciativa privada, lo que lleva mucho trabajo y tiempo de reuniones y logísticas.

— ¿Cómo podrías resumir el encuentro de ballet y deporte que propone la pieza Vingt Deux de Briana Reed? ¿Cuánto sabías de las hermanas Williams antes de conocer esta obra? ¿Encontrás algún punto de contacto entre ambas actividades: tenis y ballet?

—El deporte y la danza son movimiento, coordinación, reflejos y disciplina. Tienen un nivel de entendimiento físico, mental y espiritual. Poder reflejar en deporte en la danza es como la danza tiene destellos en el deporte cuando se ve a las hermanas Williams o a Messi, son puro arte.

—Sobre Sinatra Suite ¿Cuáles son tus sensaciones mientras bailas tan famosas canciones? ¿Sentís alguna conexión especial siendo música popular y no clásica, como la que habitualmente te toca bailar? ¿Hay diferencias entre ambos géneros, crees?

—La música clásica fue la música popular en su momento. Creo que toda música proyecta momentos en la vida. Los temas de Sinatra al tener letra, te llevan a cosas específicas que uno las reconecta con momentos personales en la vida. Y para mí es un clásico. También elegí bailar Sinatra como cierre de noche, celebrando los 60 años de Twyla Tharp. Así la noche está enmarcada con una celebración y en honor a Vaslav Nijinsky y a Twyla Tharp.

—Participaste de las últimas funciones de Alessandra Ferri en junio de 2024. Cómo viviste esos momentos y cuáles fueron tus sensaciones? Siendo ella una estrella de la historia del ballet ¿Tomaste alguna enseñanza de ella?

—Con Alessandra Ferri vivimos muchos encuentros que pasarán a la historia, desde su vuelta al escenario con el Romeo y Julieta que interpretamos en muchos países del mundo con el American Ballet Theatre en New York incluido, como en Cheri, la creación de trío concert dance, innumerables galas, y su última función en Wolff Works de Wayne McGregor. Siempre fue un lujo poder conectar con una artista de tanto calibre. Creo que la enseñanza fue que la edad y el talento artístico no tiene límites. Que la creación y la interpretación es muy profunda cuando el objetivo es buscar muy profundamente de cada uno la esencia y el porqué hacemos lo que hacemos. Cuando uno encuentra ese espacio de vulnerabilidad, de tu propia esencia es cuando uno puede trascender lo visual y vivir un momento en el escenario espiritual.

