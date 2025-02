Amor, terror, tecnología, exilio y más: doce libros para aprovechar la semana (y varios, gratis)

Libros para elegir esta semana.

Imposible no hablar, no seguir hablando, de tecnología. Imposible no hablar de amor, eso que nos llena y nos vacía por más que pasen los siglos. Imposible escapar del fragor del mundo, de la crianza, de las angustias de los migrantes.

De todo -porque los libros hablan de todo- presentamos hoy en una serie de ebooks que sugerimos para esta semana. Aquí encontrarán un relato de la infancia de Bill Gates, una breve historia del antiguo Israel, unas ideas para cuando los niños no pueden dormir, un perfil del Papa Francisco, la nueva novela de la periodista Miriam Lewin -una madre y un hijo en el Holocausto, basado en un hecho real- y dos títulos de Jane Austen, para pensar el amor y también la crítica social. Mariano Cattaneo hace terror para jóvenes. Y más. Se trata de explorar, aprovechando el precio, con libros que se leen en cualquier computadora, teléfono o tablet.

1) Código fuente, de Bill Gates

"Código fuente", de Bill Gates.

Código fuente es un libro que recoge la vida de Gates antes de fuera conocido. El mismo lo describe de esta forma: “He estado en el ojo público desde que tenía poco más de veinte años, pero gran parte de mi vida anterior no es muy conocida”.

Por eso, Código fuente no es la historia del magnate ni del filántropo, sino del niño curioso, del joven rebelde y del programador apasionado que, mucho antes de fundar Microsoft, ya soñaba con revolucionar la tecnología. Es un retrato íntimo de los años formativos de Bill Gates, marcado por la influencia de su familia, la pérdida de seres queridos y la inquebrantable determinación de entender cómo funcionaban las máquinas.

A través de anécdotas inéditas y testimonios de quienes lo conocieron en su juventud, este libro revela el lado más humano de uno de los personajes más influyentes de nuestro tiempo: el estudiante que desafió las reglas, el genio que programaba sin descanso y el visionario que, sin saberlo, estaba escribiendo el código del futuro.

2) Dina y Natan, de Miriam Lewin

"Dina y Natan", una historia desgarradora en la pluma de Miriam Lewin.

Entre 1941 y finales de los años 50, Dina y su hijo, Natan, atraviesan continentes en una huida desesperada. La guerra los arranca de su hogar, desgarra a su familia judía y los obliga a sobrevivir como pueden. Natan pierde a su madre cuando aún es un niño y crece convencido de que ha muerto, al igual que su padre.

Pero un día, una carta lo saca de la incertidumbre: Dina sigue viva y lo espera en un país distante, al otro lado del océano. Argentina será el escenario de un reencuentro marcado por el desconcierto y la traición. Su madre ha rehecho su vida junto a un alemán con un pasado imposible de ocultar, y Natan no ha llegado solo para verla, sino con una misión que no puede revelar. Entre ellos, las palabras serán pocas y las verdades, esquivas. Mientras tanto, en esas mismas calles, Adolf Eichmann y Josef Mengele siguen eludiendo la justicia.

En su primera novela, basada en hechos reales, Miriam Lewin reconstruye una historia de exilio, identidad y secretos familiares, entre las sombras de la posguerra y los ecos de un siglo atravesado por el horror.

3) No hay verano para los muertos, de Mariano Cattaneo

El libro de Mariano Cattaneo, para leerlo con los dientes apretados.

El verano en Santo Blas debería ser solo sol, playa y amores fugaces. Pero para Nahuel, todo cambia en una noche. Primero, sufre una decepción amorosa. Luego, alguien es asesinado justo donde intenta olvidar sus penas con Brenda, la chica más deseada del pueblo. Y lo peor: un misterioso asesino que se hace llamar QWAS decide convertirlo en su confidente. Ahora, Nahuel es el receptor de cada crimen, el testigo involuntario de una mente retorcida que solo busca ser escuchada.

Mientras los homicidios se vuelven más sangrientos y las amenazas de QWAS se acercan a su círculo más íntimo, Nahuel se enfrenta a una elección imposible: descubrir quién se oculta tras el anonimato o desafiarlo, aunque eso le cueste la vida.

Con la mezcla de terror y suspenso que caracteriza su obra, el escritor y cineasta Mariano Cattaneo, autor de La chica más rara del mundo, sumerge al lector en un viaje intenso, donde la Costa Atlántica se convierte en el escenario de una pesadilla que nadie olvidará.

Mariano Cattaneo nació en 1979 en Bernal, provincia de Buenos Aires. Es escritor, director y productor de cine. En 2019 publicó el libro de cuentos de terror juvenil Estados aterrados, compuesto por 11 relatos que combinan elementos de la literatura clásica de terror tanto europea como norteamericana con algo actual y argentino

4) Orgullo y prejuicio, de Jane Austen

"Orgullo y prejuicio", el clásico de Jane Austen.

Jane Austen retrató con sensibilidad la difícil situación de muchas mujeres de su época, para quienes un buen matrimonio era la única opción de estabilidad. Paradójicamente, esa no fue la suerte de la propia autora, hija del pastor George Austen. Con aguda ironía y un estilo observador, Austen criticó la hipocresía y la rigidez de la sociedad inglesa de principios del siglo XIX, reflejando en su obra el mundo cerrado de la nobleza provincial y la burguesía comerciante.

En Orgullo y prejuicio, su novela más popular y modelo para muchas comedias románticas, Austen desafía la idea del amor a primera vista. Fitzwilliam Darcy conoce a Elizabeth Bennet en un baile y apenas le causa impresión, mientras que ella lo considera insoportable. Solo tras superar malentendidos, así como sus propios prejuicios y orgullo, logran encontrarse. Con ingenio y sátira, la autora construye un retrato minucioso de su sociedad, exponiéndola como si estuviera ante un espejo deformante.

5) Vida nutritiva, de Bernardo Stamateas

Vida nutritiva, de Bernardo Stamateas, en audiolibro.

Bernardo Stamateas propone en Vida nutritiva una nueva perspectiva sobre el ciclo vital, alejándose de la idea de que la juventud es la mejor etapa y planteando la vida como un proceso de crecimiento continuo. Según el autor, cada fase tiene su propio valor y aporta al desarrollo personal.

En la niñez, el énfasis está en el juego y la creatividad; en la adolescencia, en la rebeldía positiva y el cuestionamiento de lo establecido. La juventud se enfoca en la producción con propósito y el logro de metas, mientras que la adultez invita a disfrutar sin culpas. Finalmente, la vejez se presenta como el momento de dejar un legado de amor y sabiduría.

El libro sostiene que el bienestar genuino proviene del mundo interior y que la mejor etapa de la vida es, siempre, la que se está viviendo.

6) Un nombre para tu isla, de Katya Adaui

"Un nombre para tu isla", cuentos de Katya Adaui

Katya Adaui trabajó durante seis meses en la escritura de los relatos que componen “Un nombre para tu isla”, estructurándolos de manera que evocaran el vuelo de un avión: “Unos primeros cuentos de despegue, unos centrales que atraviesan una zona de turbulencias y unos finales que hacen aterrizar al lector de manera calma”.

En su nuevo libro, la escritora peruana radicada en Argentina propone una visión alternativa del viaje y de las vacaciones, alejadas del turismo masivo. En una conversación con periodistas en Barcelona, explicó que le interesa diferenciar entre “el viajero y el turista”. Atribuye la proliferación de turistas a los vuelos de bajo coste y cuestiona la necesidad de conocerlo todo: “Quizá no tengo que conocerlo todo, no me seduce la idea de un safari fotográfico en África y solo quiero ir a un sitio donde me espere un amigo”.

Adaui también expresó su rechazo a ciertas formas de turismo masivo. “Los cruceros y los hoteles de todo incluido son dos de las cosas que me producen más terror”, afirmó, subrayando su preferencia por experiencias de viaje más personales y menos comercializadas.

7) El antiguo Israel

El antiguo Israel, breve y preciso

Más que un pueblo del pasado, los antiguos israelitas dejaron una huella indeleble en la historia y la cultura occidental. El antiguo Israel: una guía fascinante de los antiguos israelitas, comenzando por su entrada en Canaán hasta las rebeliones judías contra los romanos reconstruye su recorrido a través de conflictos, exilios y transformaciones religiosas. Desde su asentamiento en Canaán hasta su lucha contra el Imperio Romano, el libro ofrece una visión profunda de cómo esta civilización resistió el paso del tiempo.

A lo largo de sus páginas, la obra examina el impacto de los grandes imperios sobre los israelitas, desde la conquista babilónica hasta la influencia helenística y las rebeliones contra Roma. También explora la evolución de sus creencias y su transformación en el judaísmo actual, revelando cómo una identidad marcada por la resiliencia ha logrado mantenerse vigente durante milenios.

8) El 2024 en off, de Valeria Cavallo

Todo lo que pasó en 2024 en la Argentina.

En El 2024 en Off. Claves de un año decisivo, Valeria Cavallo, periodista y directora periodística de Infobae, expone estrategias y disputas que quedaron fuera de los titulares, pero que influyeron en el panorama político y económico de Argentina. Desde figuras como Javier Milei, Victoria Villarruel, Santiago Caputo, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof hasta Marcos Galperín, el libro reconstruye las maniobras que definieron un año clave.

La obra recopila las entregas del newsletter semanal A micrófono cerrado, donde Cavallo reveló tensiones, negociaciones y movimientos detrás de escena en un contexto convulsionado. Publicado cada lunes, este volumen permite acceder a las conversaciones más reservadas del ámbito político y empresarial, explorando los secretos y giros del poder en 2024.

9) El solucionario del sueño infantil, de Ana Planelles

Cómo hacer que los bebés duerman en paz.

En El solucionario del sueño infantil, Ana Planelles, fundadora de Ducha, cena y a dormir, aborda las claves para mejorar el descanso de los más pequeños y, con ello, el bienestar de toda la familia. Con un enfoque basado en el respeto y la empatía, la autora explica cómo crear un ambiente propicio para el sueño, establecer rutinas efectivas y resolver dudas comunes sobre el descanso infantil.

La obra responde a preguntas frecuentes, como qué hacer si un niño se despierta más por la noche, cuándo es adecuado juntar hermanos en una misma habitación o cómo retomar horarios tras las vacaciones. Planelles distingue entre necesidades tangibles, como hambre o frío, e intangibles, como el apego o la necesidad de contacto, subrayando que enseñar a dormir no implica dejar llorar al bebé sin consuelo.

Nacida en Madrid en 1987, Planelles estudió Turismo y Publicidad, pero su maternidad la llevó a especializarse en sueño infantil. Desde su asesoría, ayuda a familias a lograr que sus hijos concilien el sueño de manera autónoma, siempre adaptándose a las necesidades de cada hogar.

10) Exiliadas, por Carolina Espinoza Cartes

El exilio chileno según las mujeres: otra experiencia.

El exilio forzado de miles de chilenos tras el golpe de Estado de 1973, liderado por Augusto Pinochet, ha sido ampliamente documentado, pero las experiencias de las mujeres que vivieron esta diáspora han permanecido en gran medida en la sombra. La periodista y antropóloga Carolina Espinoza Cartes ha dado un giro a esta narrativa con su libro Exiliadas, una obra que recoge los testimonios de 60 mujeres que abandonaron Chile durante la dictadura y nunca regresaron. Este proyecto, que comenzó como una investigación doctoral, se transformó en un esfuerzo de varios años para visibilizar las historias de estas mujeres, quienes enfrentaron no solo la represión política, sino también los desafíos de reconstruir sus vidas en el extranjero.

Espinoza identificó una diferencia clave entre los relatos de hombres y mujeres exiliados. Mientras que los hombres tendían a narrar sus experiencias desde una perspectiva épica y heroica, las mujeres ofrecían un enfoque más amplio y horizontal. Sus testimonios abarcaban aspectos como la adaptación laboral, la reconstrucción de sus familias y las redes de apoyo que tejieron en sus nuevos entornos. Además, abordaban su activismo político desde el extranjero y la incertidumbre de un posible no retorno a su país natal.

Sus historias, inicialmente presentadas en una exposición fotográfica, fueron recopiladas posteriormente en el libro Exiliadas, publicado en 2024 por la Editorial Cuarto Propio.

11) Francisco, diez años del papa latinoamericano, por varios autores

Diez años del papa latinoamericano, el ebook gratuito que publicó Infobae.

Habemus papam” fue -y es- la frase más recordada para el anuncio que esperaba el mundo el 13 de marzo de 2013: Jorge Mario Bergoglio ahora era Francisco I. Ovación y lágrimas. La sorpresa fue mayor al tratarse de un latinoamericano, un argentino, jesuita, que cautivó desde ese día con su humildad, su compromiso con los excluidos y sus gestos de austeridad.

Por primera vez en la Historia, un papa venía de un territorio poco conocido, llegaba a lo más alto de la Iglesia y empezaba a tender puentes. Y su voz y sus actos también serían los nuestros, de todos. Un sonrisa cálida se asomaba desde el balcón. Una nueva etapa comenzaba junto al “papa del pueblo”.

Con textos exclusivos de Claudia Peiró y Román Lejtman, entre otros, Francisco. Diez años del papa latinoamericano cuenta cómo el Sumo Pontífice se convirtió en el “papa del pueblo”. Su estilo único y cercano, el plan contra la “cultura del descarte”, los viajes, su pasión por el fútbol y sus Encíclicas son algunos temas.

12) Sentido y sensibilidad, de Jane Austen

"Sentido y sensibilidad", el amor según Jane Austen.

Un corazón roto no marca el final de todo. Marianne Dashwood aprende esta lección cuando su amor por Willoughby se desvanece y, con el tiempo, comprende que la felicidad no depende de un romance idealizado. Su relación con el coronel Brandon le ofrece una visión más equilibrada del amor, basada en la estabilidad y la madurez.

El amor, sin embargo, no es una cuestión de absolutos. Mientras Marianne se entrega sin reservas a sus sentimientos, sin medir las consecuencias, Elinor Dashwood se enfrenta al rechazo de Edward Ferrars con discreción y control emocional. Ninguna de las dos tiene la fórmula perfecta: la pasión sin racionalidad puede llevar al sufrimiento, pero la contención excesiva también tiene un costo. El desafío de encontrar un equilibrio entre emoción y razón sigue vigente en cualquier relación.

Según Jane Austen, en Sentido y sensibilidad, la sociedad impone restricciones sobre la expresión emocional femenina. Las hermanas Dashwood representan dos maneras opuestas de enfrentar la vida: la prudencia y lógica de Elinor frente a la intensidad emocional de Marianne. Ambas atraviesan desilusiones amorosas y muestran cómo el dolor puede transformarse en crecimiento. La novela sigue siendo una lectura relevante para quienes buscan una reflexión sobre el autocontrol, la pasión y el aprendizaje emocional.