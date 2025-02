Peter Bernstein, un maestro de la guitarra, llega a Buenos Aires

Peter Bernstein Quintet: "Perpetual Pendulum" en vivo en Filadelfia, 28 de diciembre de 2024

El guitarrista Peter Bernstein, una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo, se presenta en Buenos Aires este fin de semana. Serán cuatro funciones, el sábado 15 y domingo 16 de febrero a las 20 y 22.30 hs. en Bebop Club, en el marco de la tercera edición del Festival de Jazz de Verano Summertime.

Será todo un acontecimiento para el público porteño y los músicos argentinos que lo acompañarán en escena: Pablo Raposo (piano), Santiago Lamisovski (contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería), con el trompetista Mariano Loiácono como invitado especial. “Me encanta esta experiencia de tocar con ellos por primera vez. Es un hermoso desafío humano”, dijo Bernstein antes de viajar a la capital argentina.

Nacido en Nueva York el 3 de septiembre de 1967, Peter Bernstein inició su trayectoria artística en la década de 1980. Ha trabajado con algunos de los músicos más influyentes del género (su mentor Jim Hall en primer lugar, y también Joshua Redman, Jimmy Cobb y Diana Krall). A lo largo de su carrera, ha publicado discos relevantes como Signs of Life (1995), Earth Tones (1998) y Heart’s Content (2003), entre otros. En 2008, fue parte del septeto Blue Note 7 para conmemorar el 70° aniversario del legendario sello discográfico Blue Note. Su reconocimiento en la escena jazzera se debe no solo a su destreza en la guitarra, sino también a su compromiso con la evolución del género.

En diálogo con Infobae Cultura, Bernstein repasó los momentos más importantes de su trayectoria artística, reflexionó sobre el rol de su instrumento en el jazz y se permitió hablarle a los jóvenes músicos que lo admiran a lo largo del mundo. “Todo se trata del oído. Ese es el sentido que tenemos que desarrollar, y no hay límite para los matices y detalles que podemos aprender a escuchar. Ese es el desafío”, afirmó.

—Has tocado con leyendas como Sonny Rollins, Jimmy Cobb y Lou Donaldson. ¿Qué crees que aprendiste de ellos que no podrías haber aprendido de otra manera?

—Simplemente me siento afortunado de haber estado cerca de esos maestros. Es una suerte tan grande que ni siquiera puedo expresarla con palabras. Puedes aprender cosas de lo que la gente toca en los discos, pero estar en su presencia y tocar con ellos es una experiencia por la que estoy profundamente agradecido. Es tan emocionante como aterrador, y no hay nada como escuchar la verdadera grandeza y sentir la energía de las personas que crearon esta música.

—A lo largo de tu carrera, el jazz ha evolucionado y se ha diversificado. ¿Cómo ves el papel de la guitarra hoy en día, y cómo ha cambiado desde que comenzaste?

—Es difícil para mí evaluar el papel de la guitarra en el jazz actualmente en comparación con el pasado. Realmente creo que la historia de la música es simplemente una cronología de personalidades musicales increíbles. Estas personalidades se cruzaron y crearon cosas que son el resultado de la dinámica y la química de esos encuentros.

La guitarra ha tenido diferentes roles en términos de función a lo largo de la historia de la música: al principio era un instrumento de ritmo y luego, con la electricidad, pasó a ocupar un lugar central como instrumento solista. Ahora hay personas que han dominado el mundo en constante evolución de los pedales y las mejoras para la guitarra, y veo grupos que aprovechan esto y usan la guitarra como un instrumento textural. Aun así, siento que todo se trata más de las personalidades que de decir “antes era esto” y “ahora es aquello”.

Yo llegué después del rock and roll, cuando la guitarra se convirtió en el centro de atención y el sonido giraba más en torno a la electricidad. Me encantaba el rock and roll, y eso me llevó a la guitarra; luego retrocedí y me adentré en el mundo del jazz, que no se centraba tanto en la guitarra. Claro que había guitarristas de jazz que amaba, y me sumergí en ese sonido donde las propiedades acústicas del instrumento se amplificaban, pero no venían del lugar donde la electrónica dominaba el sonido. Ahora parece que hay muchos músicos que vienen de todos los rincones sonoros.

—Has trabajado en diversos formatos, desde tríos con órgano hasta cuartetos y grandes conjuntos. ¿Cómo cambia tu enfoque según el formato, y qué te resulta más desafiante?

—Sin importar el formato, siempre se trata de las personas con las que estás haciendo música más que del tipo de instrumentación. Puede que tengas roles diferentes que desempeñar, pero me encanta todo y disfruto de la variedad de desafíos. Me encanta tocar con órgano, donde puedo acompañar y situarme entre la mano izquierda y la mano derecha del organista.

Me gusta tocar en grupos sin piano, con instrumentos de viento o cantantes, donde tengo que asumir ese rol, y también me encanta tocar en la línea del frente con los vientos, tratando de mezclarme y frasear con ellos. Disfruto tocar en cuartetos con piano, estando al frente interpretando melodías. Todos los formatos son divertidos y desafiantes a su manera. Lo más difícil podría ser la guitarra solista, donde todo depende de ti.

Peter Bernstein tocará en Bebop Club junto a Pablo Raposo, Santiago Lamisovski, Sergio Verdinelli y Mariano Loiácono

—Esta será tu primera vez en Bebop Club, y estarás tocando con músicos argentinos. ¿Cómo afrontas el interactuar con nuevos colegas, y qué te interesa de cada nueva experiencia?

—Me encanta la experiencia de tocar con músicos por primera vez. Tienes que afrontarlo con una energía positiva y el deseo de que sea lo mejor posible. El jazz es realmente una situación en la que tienes que ser parte de un colectivo, pero también ser individual. Requiere que seas fuerte pero flexible: estar abierto a lo que pueda surgir, pero al mismo tiempo querer expresar tu punto de vista, musicalmente hablando. La verdadera improvisación siempre es un desafío, y sentirte lo suficientemente cómodo para arriesgarte mientras haces tu parte para que los músicos a tu alrededor también se sientan cómodos.

—Muchos músicos jóvenes te ven como una referencia en la guitarra de jazz. ¿Qué consejo les darías para desarrollar su propia voz en un género con una historia tan rica?

—A los guitarristas jóvenes y a los músicos jóvenes en general, simplemente les diría que todo se trata del oído. Ese es el sentido que tenemos que desarrollar, y no hay límite para los matices y detalles que podemos aprender al escuchar. Ese es el desafío. La historia del jazz tiene poco menos de 100 años, y sucedieron tantas cosas en los primeros 40 años que debemos retroceder y escucharlas para comprender el contexto de la evolución de la música. Nuevamente, es solo una historia de personalidades musicales increíbles. Encontrar tu propia voz es el desafío máximo. Es un proceso de toda la vida asimilar todas tus influencias, aprender el lenguaje y luego contar tu propia historia.

