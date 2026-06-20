Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

La FDA ordenó el retiro de un lote de duloxetina distribuido por Breckenridge Pharmaceutical tras detectar N-nitroso-duloxetina en niveles superiores al límite recomendado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro de un lote del antidepresivo duloxetina, genérico de Cymbalta, distribuido por Breckenridge Pharmaceutical, tras detectarse niveles elevados de una impureza considerada potencialmente cancerígena. El retiro afecta a pacientes que consumen este medicamento para tratar depresión, ansiedad y fibromialgia. La decisión se comunicó oficialmente el 4 de junio de 2026, según la U.S. Food and Drug Administration (FDA), y tiene impacto nacional.

De acuerdo con la FDA, la medida responde a la presencia detectada de N-nitroso-duloxetina, una nitrosamina que superó el límite recomendado por la agencia. Breckenridge Pharmaceutical inició el retiro de manera voluntaria, notificando a farmacias y distribuidores sobre la situación. El producto afectado corresponde a cápsulas de 30 mg, fabricadas en España por Towa Pharmaceutical Europe, y distribuido en todo el territorio estadounidense.

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La duloxetina es un medicamento de uso extendido en psiquiatría y neurología, utilizado para el manejo de diversos trastornos. La aparición de impurezas tipo nitrosamina ha sido objeto de alerta por parte de entidades regulatorias en distintos países, motivando controles adicionales y revisiones periódicas sobre medicamentos de consumo masivo.

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de duloxetina en 2026?

La FDA informó que el retiro del mercado del lote específico de duloxetina responde a una desviación de las Buenas Prácticas de Manufactura (CGMP), atribuida a la presencia de la impureza N-nitroso-duloxetina en niveles superiores al límite provisional recomendado. De acuerdo con el registro D-0582-2026, la acción fue voluntaria y se inició tras confirmarse la contaminación en los controles de calidad realizados por Breckenridge Pharmaceutical.

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La agencia federal estadounidense puntualizó en su base de datos que “la exposición a nitrosaminas por encima del umbral aceptable durante periodos prolongados puede incrementar el riesgo de cáncer”. Además, aclaró que la acción se encuadra en la categoría Clase II, lo que implica que el riesgo de consecuencias graves para la salud es bajo, pero pueden presentarse efectos temporales o reversibles.

La empresa fabricante notificó a sus clientes mediante carta, de acuerdo al procedimiento habitual en estos casos, y el retiro permanece vigente mientras se investiga el alcance del incidente y se garantiza la seguridad de los lotes no afectados.

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El retiro de duloxetina en Estados Unidos fue comunicado el 4 de junio de 2026 y afecta a un medicamento usado para depresión, ansiedad y fibromialgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lote de duloxetina fue retirado y cómo identificarlo?

El retiro afecta exclusivamente el lote 241180C de Duloxetine Delayed-Release Capsules, USP, 30 mg, en frascos de 1.000 cápsulas. El producto tiene fecha de vencimiento en abril de 2027 y fue fabricado por Towa Pharmaceutical Europe en Martorelles, Barcelona, España. La distribución, a cargo de Breckenridge Pharmaceutical desde Nueva Jersey, alcanzó a 14.729 frascos en todo el país.

Según la FDA, los pacientes y profesionales de la salud pueden identificar el producto retirado revisando el número de lote en el envase. La agencia recomienda que quienes tengan en su poder este medicamento consulten de inmediato a su médico o farmacéutico antes de cualquier modificación en el tratamiento.

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¿Qué es la N-nitroso-duloxetina y por qué preocupa a las autoridades?

La N-nitroso-duloxetina pertenece al grupo de las nitrosaminas, compuestos químicos que pueden formarse como subproductos durante la fabricación, almacenamiento o manipulación de medicamentos. Según la International Agency for Research on Cancer (IARC), algunas nitrosaminas han mostrado capacidad para causar cáncer en estudios animales y humanos expuestos durante largos periodos.

La FDA ha establecido límites provisionales sobre la cantidad de nitrosaminas tolerables en medicamentos. “La exposición ocasional a niveles bajos no supone un riesgo significativo, pero una exposición sostenida por encima de los parámetros aceptados sí puede aumentar el riesgo de desarrollar tumores”, señaló la agencia en su portal oficial.

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Las nitrosaminas están presentes en el agua, en ciertos alimentos y en productos farmacéuticos, de acuerdo con la FDA y la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La vigilancia regulatoria se ha incrementado desde 2018, tras detectarse impurezas similares en medicamentos como losartán, valsartán y ranitidina.

La FDA clasificó el retiro de duloxetina como Clase II y advirtió que la exposición prolongada a nitrosaminas por encima del umbral aceptable puede aumentar el riesgo de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones de la FDA para pacientes y médicos?

La FDA ha pedido a los pacientes que no interrumpan el tratamiento de manera abrupta, sino que contacten a su proveedor de salud para evaluar los pasos a seguir. “Suspender la duloxetina sin supervisión médica puede provocar síntomas de abstinencia y complicaciones adicionales”, indicó la agencia en su comunicado.

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Para los profesionales de la salud, la recomendación es revisar los lotes en stock y retirar de la dispensación cualquier producto correspondiente al lote 241180C. En caso de identificar el medicamento en poder de un paciente, debe procederse a una valoración clínica para definir la continuidad del tratamiento con alternativas adecuadas.

Breckenridge Pharmaceutical comunicó que no se han reportado eventos adversos relacionados con este retiro hasta la fecha, conforme a registros oficiales consultados por Reuters y la propia base de datos de la FDA.

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¿Qué antecedentes existen sobre impurezas en medicamentos y qué acciones se han tomado?

Los retiros de medicamentos por presencia de nitrosaminas se han multiplicado desde 2018, cuando la FDA y la EMA detectaron niveles elevados de estas impurezas en varios antihipertensivos. Desde entonces, distintos fabricantes han debido ajustar procesos y mejorar los controles de calidad para prevenir la formación de estos compuestos.

La FDA sostiene que la vigilancia se mantendrá activa y que los fabricantes deben notificar cualquier hallazgo que supere los estándares actuales. “Todo el mundo está expuesto a cierto nivel de nitrosaminas a través de la alimentación y el agua potable, pero la acumulación por consumo prolongado de medicamentos contaminados es motivo de intervención regulatoria”, sostuvo la agencia en su informe.

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El caso de la duloxetina es uno de los más recientes en la lista de productos afectados, y la FDA ha reiterado que el monitoreo de impurezas continuará como parte de su política de protección al consumidor.

La FDA indicó que los pacientes deben revisar el número de lote en el envase y consultar al médico o farmacéutico antes de modificar el tratamiento con duloxetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el retiro en los pacientes y en el sistema sanitario?

El retiro de duloxetina afecta a pacientes que dependen de este medicamento para el tratamiento de trastornos psiquiátricos y neurológicos. La FDA y los fabricantes han implementado protocolos para minimizar el impacto, asegurando la disponibilidad de otros lotes no afectados y de alternativas terapéuticas.

Hasta el momento, no se han reportado problemas de desabastecimiento ni se han emitido alertas sobre la cadena de suministro. El sistema sanitario estadounidense cuenta con mecanismos para gestionar este tipo de incidentes, garantizando que los pacientes reciban orientación adecuada y acceso continuo a sus tratamientos.

La FDA mantiene activa una línea de comunicación para consultas de profesionales y usuarios, e invita a reportar cualquier efecto adverso asociado con el consumo de medicamentos retirados.

¿Qué deben hacer quienes tienen el medicamento afectado?

Consultar al médico o farmacéutico antes de realizar cualquier cambio en el tratamiento.

Verificar el número de lote en el envase del medicamento: si corresponde al lote 241180C, no consumir hasta recibir instrucciones profesionales.

Informar a la farmacia o proveedor de salud sobre la tenencia del producto retirado.

No compartir el medicamento con otras personas.

La FDA recuerda que el retiro es una medida preventiva y que la seguridad de los pacientes es la prioridad principal. Las instrucciones completas y actualizadas pueden consultarse en la web de la FDA, bajo el número de registro D-0582-2026.